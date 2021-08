Bh ‘Telecom’ i SDA direktor će platiti a mi gledati : na jesen počinje snimanje tv serijala o Abdić Hamdiji Tigru, Naseru Oriću i Atifu Dudakoviću, dosta je bilo filmskih žrtava i serija na ekavici. A kad će film o Fadilu Novaliću, ‘Osmici’ Mehmedagiću ili Asimu Sarajliću?

Kada je maja prošle godine u intervjuu za SDA portal ‘Faktor’.ba Bakir Izetbegović zagrmio kako na TV BiH nema ‘naših heroja’ već samo ‘njihovi’ zbog čega će mo uskoro ‘početi govoriti ekavicom’, te kako treba snimati filmove i tv serije o herojima Atifu Dudakoviću, Naseru Oriću i Hamdiji Abdiću zv. Tigar, nismo ga ozbiljno shvatili. No, on je kako ga je dragi Bog dao uvijek ozbiljno zborio, tako i ovaj put.

‘Dosta je serija i filmova o žrtvama, o izbjeglicama, ekstremistima i švercerima, lopovima i pripadnicima LBGTQ pokreta, nama treba naših heroja’. Ali ne na način da Turci snimaju o Aliji a naša kinematgrafija to zaoblilazi.

I bi Bakir, desi se.

BH Telecom na čije čelo je početkom prošle godine imenovan SDA kadrovik Sedin Kahriman odriješio je nekoliko ‘vreća za Bakira’, tačnije 18 miliona KMa u slijedeće tri godine iz ove kompanije ide za produkciju i snimanje serija o herojima.

Producenti i scenaristi u BiH trljaju ruke, ovogodišnji film Danisa Tanovića ‘Deset u pola’ je već dio te dobrohotne ruke familije Izetbegovića koja ‘nije velika’ kako se pravdao Bakir, ali je familija odabrana.

Ruke trlja i zet Mirsad Purivatra koji već treću deceniju zaredom dobija love koliko god treba za ‘Sarajevo Fest’, festival kiča i glamour-a, za crvene tepihe i defile, najviše trljaju ruke u novoosnovanoj platformi ‘BHcontentLab’ preko koje će ići sve novčane transakcije.

Sinoć je ovaj projekat SDA i bh filmadžija zacementiran gala žurkom koju je platio ‘BH Telecom’ u hotelu ‘Evropa’ u sklopu žurki u vrijeme ‘Sarajevo Festivala’ gdje je Kahriman generalni direktor častio nemilice, čak je za tu priliku iz Budve gdje tezgari uz skupe arapsko-crnogorske pare ovog ljeta stigao hadžija Dino Merlin, mađioničar za SDA i svaku drugu vrstu love, sa ‘SenidaH’ (Senida Hajdarpašić pjevačica sa prebivalištem u Sloveniji), pratećom hanumom u njegovom nastupu. Prisustvovala je sva ‘krema’ SDA i vlasti BiH, od Novalića sa uredno zakopčanim sakoom pa na niže i na šire, sala unutra je bila mala, prekrili su i čitavu baštu vani, ‘ića i pića’ nije falilo a ni slikanja i ‘tvitanja’, slavilo se kao na svakoj ‘corona žurci’ sa sve mjerama i naredbama.

Saznajemo da već na jesen počinje snimanje nekoliko tv serija i filmova, među njima i herojska drama o Hamdiji Abdić Tigru i Naseru Oriću te Atifu Dudakoviću. Pored scneraia za ‘krimi’ seriju Danisa Tanovića ‘Kotlina’ za koju se ne kriju podaci, o scenariu i glumcima Bakirovih heroja još ne daju konkretnije podatke.

No, sasvim je sigurno da se scenario isčitava i dorađuje i već na slijedećem ‘SarajevoFestivalu’ najpoznatiji bh zet Purivatra moći će pripremiti veliko ‘Srce Sarajeva’ za bh heroje i ‘gazije’.

Ne znamo kako će u javnosti odjeknuti ovo filmsko i tv veličanje ratnog zločina i zločinaca i da li će to biti tema scenaria, međutim snimati serije i filmove o optuženim ili osuđenima za ratne zločine više je od ‘sedme umjetnosti’. Ostaje jedino za nadati se da će kamere herojstvo vjerno dočarati. Da neće ispustiti hrvatskog generala Šantića za čiju smrt je siledžija, reketaš i ratni profiter Hamdija Abdić Tigar optužen a nikad osuđen evo više od 20 godina, te posebno njegovo herojstvo batinanja i ubijanja ljudi po bihaćkim kafićima zbog čega je čak nešto i odrobijao u Zenici na jedvite jade, te da iz biografije Dudakovića neće biti izostavljena ni optužnica za ratne zločine u Krajini, koja se za sada ‘kiseli’ u Sudu BiH, niti njegova uloga u prljavoj privatizaciji i rasprodaji društvene imovine putem certifikata. Ili, herojstvo Nasera Orića, od srebreničke rošomonijade koja je zahvaljujući njemu i šutnji SDA ahbaba najveća bh tajna do Haaške sudnice i tuzlanskih i sarajevskih ‘nestašluka’ sa pištoljem i toljagama u reketarenju i razbojnikovanju.

Što se tiče izbora glumaca, najbolje bi bilo da ova bh produkcija uloge dodijeli samim ‘herojima’ kojima čak ni ‘ekavica’ protiv koje se Bakir bori svuda osim u bračnoj postelji (naime hanuma Sebija Seka često kao svaki najnormalniji Sandžaklija priča upravo ekavicom) nije strana, njoj pribjegavaju kad pokušavaju nešto suvislo reći ili pojasniti, misleći da su tako produhovljeniji i pismeniji.

Valja napomenuti da je direktor ‘Bh Telecoma’ Kahriman inače kum Asima Sarajlića, ‘hoš’ da ti sredim’ SDA aferaša još i predsjednik kadrovske komisije SDA u Sarajevu gdje je podpredsjednica Sebija Izetbegović, i po svoj prilici tu nema uopšte ‘sukoba interesa’ kad je SDA i lova u pitanju i retuš bh istorije, te da je ova kompanija za koju vlada permanentno tvrdi da ‘neće biti privatizovana i prodata’ već duboko ušla u fazu krčmljenja. Osnovana je nova kompanija koja trži dionicama, o njoj nema još nikakvih konkretnih podataka, vjerovatno je na nekim ‘kajmak’ ostrvima uprintana, međutim budući da su MMF i Svjetska Banka odavno ‘naručile i sprovele studiju ispitivanja boniteta’ ove kompanije, dženaza joj ne gine.

Zato, daj nam ‘heroje’ dok još ima koja ‘vreća’ za drpiti. Ili još bolje : a kad će tv serija o Asimu Sarajliću, ‘Osmici’ Mehmedagiću ili o Novaliću?

Takve scenarističke i filmske događaje osim kod njih trojice, nema nijedna druga filmska produkcija na Svijetu, to bi bila prava šteta propustiti zabilježiti. Kad već godinama ‘glume državu’ kako je to premijer Novalić izjavio, mogli bi i sebe odlično odglumiti a mi odgledati. Onako muški, bez titlovanaj saTurskog kao u seriji ‘Alija’ koje se više niko osim Bakir ni ne sjeća.

Statista za ovaj filmski megaprojekat neće faliti, puna ih je BiH.

photo : corona gala večera ‘Bh Telecoma’ u hotelu ‘Evropa’ u Sarajevu, krema SDA i filma Sarajeva, u sredini : Novalić Fadil do njega desno-direktor ‘Bh Telecoma’ Sedin Kahriman, arhiv