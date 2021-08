Svi Abdići okačeni na budžet Opštine, moraju brinuti o njemu. Logično?!



Planirani opoziv načelnika opštine Vel. Kladuša Fikreta Abdića uzburkao je bez veze family Abdić, tek toliko da im malo uzdrma ‘plodove sopstvenog rada’, ljetne veselice kojima su pokrili ‘solistički koncert’ Hanke Paldum (kako je ona ovogodišnji nastup za ‘autonomaše’ opisala i reklamirala na svojoj facebook stranici da se ‘Bošnjaci ne dosjete’, drugi mediji je uz ovaj događaj nisu nigdje pomenuli), i poneki malonogometni seoski turnir ili pisanje čestitki. Čak se i oficijelni načelnik Babo ukazao nakon petomjesečne pauze od medija i Opštine iz sjedišta Laburista, umjesto iz kancelarije.

Kažem ‘bez veze’ jer to sa opozivom na bh političkoj sceni koja je prepisana i u Vel. Kladuši neće završiti happy end-om, već u startu nema dovoljno potpisa a ‘papaka’ ima koliko zatreba. Plus, da se ponovimo, u slučaju dobivenih potpisa i odluke referendum za opoziv Abdića će metodom ‘žrtve’ u kojem on odlično pliva samo još više isprazniti budžetsku kasu, par veselih sijela i ‘fejsbučenje’ uradiće svoje.

No, ne lezi vraže ili šejtane, ‘za svaki slučaj’ oglasila se jedna iz mnogobrojne family Abdića u vlasti, inače poslanica u Kantonalnoj vlasti ‘koja ne radi godinama’ kako i sama kaže, te pojasnila o čemu se radi.

Opoziv je po Dunji Pleho Abdić, koja je inače i koordinirala ovogodišnji budžet opštenarodnog veselja u Parku u Vel. Kladuši i oko stare džamije a što smo sve vidjeli ‘u živo’ (mashanlah koliko nas je i šta su sve u stanju Laburisti prirediti veselom narodu putem porodične tv ‘Unuk Marjan’ iz Rijeke), čisti ‘udar na budžet opštine’.

Molićemo fino i lijepo, znam, vidio sam da je ‘naša kraljica’, ‘naša lavica’ (sve sa ‘fejsbučenja’) ovim pokupila salve aplauza i komplimenata, uz opštepoznate povike ‘nedamo Babu’ i slično, međutim, njeno plakanje za opštinskim budžetom mi liči kao kad lisica plače ispred kokošinjca za pilićima.

Godinama čitava porodica crpi i troši budžet na kojem je nakačena kao na drogu, sasvim je logično da je teško doživjeti ‘odbijanje od sise’. Sad još treba da nam se jave i ostali ‘sisari’, sestra Elvira Ljilja, pa brat u funkciji ‘zamjeničkog načelnika’ Ervin, pa tvoj muž Damir Pleho, pa da udarimo svi uglas : ne damo budžet. Hoću reći : ne damo Dunju i ostale iz porodičnog albuma opštine Vel. Kladuša.

Taj isti budžet je predmet krivične istrage i optužnice i iskreno, on je predmet interesovanja samo zato jer se bez njega ne može.

Kako drugačije pojasniti da čitava familija odlično situirana i sa ogromnom imovinom u Hrvatskoj, koji su inače i hrvatski državljani, upravljaju godinama opštinom u drugoj državi, u BiH, pa dolaze na posao, pa se pate u rentanim stanovima (prije smo obavješteni kako Babo stanuje u izrentanom stanu te kako ima bolesno stopalo, čak ste nam ga i uslikali) i sve samo radi toga da ‘plodovima svoga rada’ olakšaju muke opštini Vel. Kladuša. Onako, iz neviđenog domoljublja i patriotizma. Common !

Ako se iko ikada upitao zašto, recimo Donald Trump milijader, hoće ponovo u Bijelu Kuću što najavljuje i što se uopšte tamo kandidovao kad je već tajkun i bogataš a predsjednička plata nije ni 400.000 godišnje, ili još konkretnije, zašto se Fahrudin Radončić u vrijeme svojih mandata odrekao plate, nije nijednu primio, evo odgovora. Dunja je naučila.

U budžetu je spas i rješenje. Da nije, ne bi svi hrlili ka budžetu, je li tako? Dnevnice, paušali, plate, dodaci iz Komisija i Odbora, asfaltiranje, bijeli hljeb, crna pogača, dotacije, subvencije, a posebno tenderi, hej, uskupi se toga, nego.

Zato umjesto kuknjave za budžetom, nama običnim smrtnicima i nepatriotama treba nešto konkretnije od tih ‘plodova sopstvenog rada’. Osim žurki, otetog državnog zemljišta na kojem ste napravili garaže pa ih rasprodajete a stanari da ulaze dronom u kuću, Bajramskih i ostalih veselica i čestitarenja punih patetike, please. Ako nema za ‘džirlo raju’, daj bar za vas. Recimo, za početak, obnovite kuću na imanju Abdića u mjestu Zagrad da kladuščani mogu vidjeti Babu češće, a ne samo na nekom skrovitom mjestu kada se sastane sa dijasporom i kad preuzima hediju uz slikanje.

Ako je jedan ‘Finab’ onaj u Rijeci ‘crko’, nisu ostala dva, onaj u Karlovcu i u Vel. Kladuši, a znamo i vaše sposobnosti. Znamo isto tako da Kantonalna vlada radi isto, tj. ne radi ništa, tu si u pravu, i nije tajna da neda lovu za kladuško JP Komunalno, međutim ne treba to vezati za opoziv načelnika na ovaj način. Jok! tim prije jer ovaj budžet za kojeg ‘vrijedi umrijeti’ nisu nikda usvojili poslanici, pravljen je uz kafu, u dnevnom boravku.

Jesen nam stiže, Zdravko Čolić je ‘zakon’. Treba poslušati onaj stari evergreen, sad je pravo vrijeme.

‘Izlegaš mi kao lutkica iz Trsta, opeglana noću, opeglana danju… Ono ‘pomalo si kao dunja sa ormara, mirišeš bez veze i noću i danju…’ I tako dalje. Stiže jesen, stižu nam ‘plodovi sopstvenog rada’. Već je stigao ‘malonogometni turnir u Johovici’. A koliko je tek Mjesnih Zajednica i u Boga dana, ej?!!

By the way, je li ovo u pozadini slike onaj ‘Agrokomerc’ što je opljačkan i rasprodat, onaj što će mo ga obnoviti, vratiti jer ‘nije plemenit konj da bi ga svako jahao’? Ili je to ‘Robna Kuća Agrokomerca, također prodata? Ili se meni samo čini?

photo : Dunja Abdić Pleho, ispred grafičkog dizajna Upravne zgrade ‘Agrokomerc’, posuđeno sa web stranice Laburisti BiH, arhiv