Ako se helikopter može podici u zrak zbog načelnika Goražda, Hanke Paldum ili zbog Cece ‘arkanovke’ a ne može zbog požara i ugroženosti naroda, onda tu nešto debelo ‘tukne’

Jednom poodavno, hrvatski predsjednik Zoran Milanović naljutio je svekoliko bošnjačko pučanstvo izjavom kako je BiH ‘big shit’ država, bilo je to 2016. godine. Napali su ga iz svih bh oruđa i oružja osim iz Ramazanskih ‘Skakinih topova’ bh namjenske industrije, nisu mu dali ni da pojasni da li je stvarno tako mislio ili je ‘istrgnut iz konteksta’, kako obično istrgnu bezobrazne i tupave ex yu političare kad se peru poslije upotrebe klozeta, onda je on dodao kasnije još nekoliko bisera i mudrosti koje se nisu mogle oprati ni ‘sapunom ni parfemom’.

Međutim nacijo, bio je on u pravu, njegova opaska na bh državu je bačena, kako je to na jedvite jade uspio objasniti kasnije na sami ustroj gdje se ne zna ništa, niti se sa kim može išta dogovoriti, i što u bh politici i državi ‘prolazi’ samo ono što je najblesavije i najžalosnije.

Zbilja, poslednja bh priča o helikopteru ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ u požarima u njenim južnim parcelama u kojoj je jedini i isključivi krivac za ugrožene bh građane i zamrznuti helikopter oružanih snaga Milorad Dodik ‘debelo tukne’ na sasvim običnu i opštepoznatu bh skazku. U kojoj po običaju, nas u BiH ‘iznenadi’ snijeg zimi, požari ljeti, poplave u jesen a bh vlast svaki dan.

Najkraće rečeno, Milorad Dodik je bešćutan, bezobrazan i opasan neprijatelj i države BiH i njenih građana jer neće da dadne saglasnost da se helikopter vojske podigne u zrak i pogasi požar na nepristupačnim mjestima gdje samo ovo vozilo može prići, neka visi Dodik.

Dobro, neka visi, trebao je davno i nije bolje ni zaslužio, međutim kao u svakoj bh bajci sa sretnim završetkom, treba poći od kostura priče od uvoda, razrade i zaključka.

Dakle, od države.

Kakva smo mi to jedinstvena, suverena i demokratska država kad u njoj od jednog čovjeka zavisi da li će se ili neće helikopter oružanih i to još ‘zajedničkih’ snaga vinuti u nebo, pa ma o kome se radilo.

Nikakva. Sve smo to pobrojano ali samo u našim mitovima i zaluđenim glavama i u tome uživamo. Poseban ‘štos’ je u svemu ovome 1 (jedan) i jedini helikopter ‘zajedničkih oružanih snaga’ koje su zajedničke onoliko koliko i naša državna vlast, počev od bh Predsjedništva pa naniže i na više (svi znamo da se radi o tri nacionalna, nacionalistička puka vojske, od tri nacionalne komponente, koje imaju jedino zajednički budžet, maskirne uniforme, i po jednu oznaku države BiH, sve ostalo je obojeno i podijeljeno kao i sama država, čak i obavezne prostorije za vjerske usluge uz vjerske vojne stručnjake te kuhinje), oko kojeg laprdamo već sedmicu dana. Dakle, bh Predsjedništvu je na raspolaganju komandovanje nad jednim i jedinim helikopterom a trojica trebaju da odluče o tome.

Znamo i to da se bh vlast dogovori jedino onda kad treba povećati plate i benefite, prodati državnu firmu ili koncesiju, ukinuti penzije i socijalu, te kad se treba zadužiti kod MMFa ili koje druge Banke ili zaštiti šišmiše, postaviti kojeg svoga na kakvu funkciju u zemlji ili diplomatiji, sve ostalo je u BiH naša ‘helikopterska bih shit priča’ koju čitamo iz dana u dan. I koju serviramo stranim diplomatama, OHRu, NATO savezu i po kancelarijama EU.

Jer, pazite, država BiH ima na raspolaganju samo jedan helikopter i požar oko Jablanice ‘nije ništa’ naspram nedaj Bože nepredviđenih težih situacija, kada bi troglavo bh Predsjedništvo trebalo da donese odluke. Kao u slučaju oružanih sukoba ili napada na državu. Šta bi tek onda mogle i učinile ‘zajedničke oružane snage’?

Šefik Džaferović i Željko Komšić bi se par dana nadmudrivali sa Dodikom i pisali žalosna patriotska pisma medijima i strancima, Dodik bi likovao, a niko se ne upita šta bi bilo sa državom? Sa nama građanima, običnim zaluđenim papcima?

Posebno ne međunarodni čimbenici koji su više zauzeti održavanjme ‘parade ponosa’ i ‘kontraparade’ u Sarajevu nego sa žrtvama u Jablanici ili dublje u Hercegovini.

A kad smo kod helikoptera, osim ovoga u ‘zajedničkim snagama’ BiH ima još ovih letjelica koje lete u malo više rizičnijim situacijama, samo se ‘ne zna’ ko daje saglasnost da lete, ova priča o Dodiku koji gleda dok narod i imovina nestaje u požaru a Šefik i Željko danonoćno bdiju i spavaju jednim okom – nije kompletna.

Ne, ne mislim na helikoptere Dodika koje je on kupovao a mediji podnosili krivične prijave, jer je potrošio državnu lovu a voza Cecu ‘Arkanovku’ (Svetlanu Veličković Ražnatović, folk pjevaljku iz Srbije), ponekad, kao ovih dana nadleti i Jablanicu i Hercegovinu i tamošnji požar samo to mediji prešute, citiraju i gomilaju prijave Tužilaštvu, to je sada ‘cool’, mislim na ‘federalne helikoptere’. Na onaj koji je vozao Hanku Paldum i SDA načelnika, zašto taj nisu Šefko i ‘Džombe’ podigli pa gasili vatru? Podsjećam, maja 2019. tadašnji načelnik Goražda Muhamed Ramović slavodobitno se uz Hanku konopcem spustio na stadion lokalnog kluba gdje se dernečilo u čast odluke da je Goražde dobilo ‘status grada’, nismo čuli da se u tu čast sastajalo bh Predsjedništvo. Na slici se odlično vidi da se radi o ‘smb’ helikopteru sa oznakom ‘H’ Hitne službe, izgleda kao vojni.

Helikoptera ima još, samo ih treba potražiti. Fahrudin Radončić će u jednom od silnih intervjua 21.11.2019. na tv N1 u svađi sa tadašnjom SDA ‘opozicijom’ koja je preotela vlast Bakiru i Fahrudinu u Kantonu Sarajevo izjaviti kako je Dino Konaković predvidio kupovinu helikoptera i da je to bacanje para, tih 27 miliona KMa, jer je Dodik kupio nov novcijat za 10 miliona KMa. Osim toga, dodao je da Federalna uprava policije ima helikopter na raspolaganju u slučaju nesreće i potrebe!

Ako je ova izjava nekadašnjeg ministra policije tačna, pitanje je onda opet isto : zašto umjesto naduravanja sa Dodikom Komšić i Džaferović nisu angažovali taj helikopter Federalne policije, da se spašavaju životi i imovina građana BiH?

Nisu zato jer njih dvojica usijavaju atmosferu nastalu poslije ‘Inzkovog zakona’ o negiranju genocida nakon koje je Dodik sebi uzeo za pravo da odluči kad hoće a kada neće prisustvovati sjednicama bh Predsjedništva, treba im materijala. Za pisma i bitke za državu. ‘Za džirlo narod’. Dodiku potaman, ima helikoptera ni izbrojati ih ne može.

Vjerovali ili ne, čak je jedan helikopter ‘uhapsila’ policija Republike Srpske u famoznoj akciji ‘Parma II’ 17.jula 2020. U moru novca, mobitela, sms kartica, uređaja i oružja, policija je javila da je ‘oduzet i jedna helikopter’. Nikada nije pojašnjeno ni od koga niti čiji je ‘zrakomplat’ uhapšen.

Osim što prijavama i pritiskom treba disciplinovati Dodika i pripremati se za izbore iduće godine, ova helikopterska priča ima i drugi jasan cilj : zatamniti revizorski izvještaj o rasipništvu i nezakonitom trošenju love iz tri kabineta bh Predsjedništva i potaknuti sadake duše. Ne bi li nam bilo ko donirao kakvu letjelicu. Ne bi li Amerikanci kao borbena vozila za oružane snage, dobacili i koji helikopter.

Dok će mo mi za to vrijeme milione i milijarde u svoj džep, ‘boriti se za državu’ do zadnje kapi tuđe krvi, ili će mo ulagati u isplative projekte : u vojne spomenike, muzeje i vjerske objekte, hvaleći se kako nam od svih državnih institucija najviše radi Porezna uprava.

photo : Muhamed Ramović načelnik Goražda, slet, maj 2019, arhiv