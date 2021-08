GPS novinara Avde Avdića: Srbija je raj za ratne zločince iz BiH, u Bosni se to naziva dženetom

Zbilja, kada bi (samo hipotetički) Tužilaštvo BiH optužilo novinara i istražitelja Avdu Avdića za neovlašteno i tajno snimanje, šta mislite da li bi on pristao da otkrije ‘izvor’, da podastre uređaje, kablove, diktafone, bubice i svu ostalu bezbjednosno interesantnu skalameriju od uređaja, odakle nas bombarduje senzacionalnim otkrićima i istragama svakodnevno, pa nam rekao : evo braćo, ‘Osmica’ mi posudio.

Ni govora, ima on stila i principa. I znam unaprijed kako bi odgovorio. ‘Možete me zatvoriti ali vam otkriti neću ko mi je dao podatke’.

Znamo mi Avdu. Takav je bio u slučaju ‘diplome’ (ne, ne one direktora OSAe Mehmedagića ‘Osmice’ koju je ovaj sebi sredio za par mjeseci, mislim na one druge kakvih ima koliko hoćeš, kako reče Bakir Izetbegović, koje se nabave za 18 dana, koje je Avdo otkrivao pa upao u probleme).

Uostalom, to je već potvrdio nekoliko puta, zadnjih dana i mjeseci dok ruši i razrješava glavnu bh Tužiteljicu Gordanu Tadić. Avdić je upregnuo ‘Google’, ‘Facebook’, ‘Viber’, šta ima What’s up’, Dark web’, ma sve, pa smo saznali na slučaju nestalog optuženog Milomira Savčića, kojem se u BiH sudilo za ratni zločin u Srebrenici da sa njim nema šale.

Ni James Bond mu nije ravan, Avdo sve može i sve sazna. I ko predaje snimke na pošti u Sarajevu, i odakle se zadnji put javio Milomir Savčić, kad je zadnji put upalio celularni, koliki mu je domet, vidjeli smo uz prošle izbore u Srebrenici da je imao i sve adrese sumnjivih u Vojvodini, Pančevu i Beogradu, brojeve pasoša i carinske deklarcije o tačnom datumu prelaska granice. I ne samo njih, već svih bandita Rusa i motordžija iz kolhoza.

Čitava armija bh jurišnika prati Avdu Avdića, bošnjački mediji samo čekaju kad će nešto ‘najžešće’. Citiraju ga kao hadise dokoni direktor MC ‘Potočari’ trenutno zaposlen istragama umjesto Tužilaštva Emir Suljagić, Vildana Selibegović urednica ‘Oslobođenja’, tviteraš iz srca i ljubavi prema Bosni Reuf Bajrović, vehabijski saff.ba, tursko-bošnjački ‘Stav’ da prostite, web sraona Bošnjaci.net, portal ‘I krv tvoju za Bosnu moju’, vehabija Aličković na ‘Antdayton cirkusijadi, nema gdje ga nema. Avdić je ažuran, malo manje nego u poznatoj njegovoj aferi iz 2013. kad je snimao tajno sa ‘Osmicom’ predsjednika FBiH Živka Budimira.

Zaista je žalosno i smiješno, više žalosno da optuženi za ratne zločine Milomir Savčić ‘pobjegne’ nakon što mu je određen pritvor ali žalosnije je od toga što mu pritvor nije određen zbog ratnog zločina već zbog toga što je negirao genocid.

Dakle, negirati genocid verbalno je teže krivično djelo od ubijati nevine žrtve, tako ‘ispade’. Ne zbog negiranja i zbog igrarije bh pravosuđa (ko je kriv, Gordana Tadić ili Ranko Debevec predsjednik Suda), već što je Savčić trebao biti prva ‘žrtva’ Inzckovg zakona. Nakon zadnjeg sudskog ročišta nekoliko puta je javno negirao genocid u Srebrenici a onda se Tužilaštvo ‘dosjetilo’ da mu predloži pritvor, Sud BiH se ‘dosjetio’ da mu to saopšti prije nego obezbjedi da je u ćeliji i na ‘sigurnom’.

Što je Avdo sa svojom digitalnom mehanizacijom posuđenom od države BiH i ahbaba ‘Osmice’ iskoristio da nemilosrdno raspali po tužiteljici Gordani Tadić da se Bosna trese. Koja ‘mora da ode’, kako reče Bakir bilo kuda, u pičku materinu, bilo gdje, samo tu gdje sjedi ne može opstati.

Slijedom čega smo dobili ‘aferu Tadić’ koja je otpočela ranije, Avdini uređaji kažu još 2019. od kada ona sistematski brani Savčića a Avdo je prati i sluša. Uz pomoć još jednog Srbina u Banja Luci čiji telefon je Avdo čuo još 2019 a sada nam putio traku.

Eto, Savčića je zadnji put Avdo čuo kod Bijeljine i nestalo ga. Najvjerovatnije je čim se ‘čuo’ kod Bjeljine završio u Srbiji, nije na Taylandu, lažu oni ‘od Tamo’, mada je Avdo provjerio čak i njegov stan u Beogradu.

Srbija je ‘eldorado za ratne zločince’ (po Avdi ‘parovi’, ‘farme’, pišijada), to nam Avdić nije trebao otkrivati, otuda će se ubrzo oglasiti i ‘nestali’ Savčić, međutim kako je ratnim zločincima u BiH? Mislim pate li, skrivaju li se, šta rade?

Šta, mislite tu ih nema?

Eh, ima, ima, ali ih Avdin GPS ne može ufatiti. Slaba ‘konekcija’. Slaba recepcija. Silent, što bi na bosanskom rekao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić.

Samo što se kod nas u Bosni za ratno-zločinački Eldorado ne kaže tako, nit’ se kaže Srbija, kod nas se kaže na bosanskom : to je dženet.

Ima ih u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Čitluku, Međugorju, Zenici, svuda. Dolaze kao što ovi odlaze u Srbiju. S tim što ne plivaju preko Save već preko Korane ili Drine. I uglavnom, uživaju kao ovi u Srbiji, slobodu mirišu.

Kod nas ima koliko hoćeš presuđenih i nepresuđenih ratnih zločinaca, ima optuženih i neoptuženih ratnih zločinaca, nepravomoćno osuđenih i onih u istragama, sadašnjim i budućim, ima ih na funkcijma, u vlasti. I, isto kao oni u Srbiji, ili oni u Hrvatskoj, jer ovaj odlazak ili bježanij je trosmjeran proces, piči se na sve strane, sukladno sklopljenim ‘Sporazumima o međurobnoj suradnji o hvatanju i suđenju ratnih zločinaca’, koje je BiH sklopila i sa Hrvatskom i Srbijom.

No, u Avdinim ‘istragama’ takvih nema. Zakazali uređaji. Oni su za nas gazije, heroji, oslobodioci, izmisli još koju i dodaj.

Koliko jučer ‘Udruženje generala BiH’ se oglasilo Hrvatskoj ‘čudeći se’ kako je Gordana Tadić ‘predala’ optužnicu za ratne zločine i svu dokumentaciju’ za hrvatske generale iz akcije ‘Bljesak’, ‘prasak’ ili nekako tako, a što je Avdo opet među prvima lansirao iz svojih uređaja. Kažu generali ‘ta akcija hrvatske vojske je bila legitimna i zakonita’. Oni nisu ratni zločinci, ‘nejasna nam je Gordana Tadić’, cvrkuću generali a Avdo ugasio uređaje, ne prenosi. Ne upali se ni jedan uređaj ni kod ostale prateće jurišne ekipe sa interneta. Iako se radi o optuženima za ratne zločine, bh generali ih ko bajagi brane. Pa šta, ionako je ubijeno nešto ‘nekih tamo srpskih civila’ rat je bio, nije balet, kako reče neko iz hrvatske vlade.

Slično je rekla i ‘majka’ Munira Subašić osudivši i ona, nego kako, Gordanu Tadić tužiteljicu, što je dozvolila da pobjegne Savčić a optužuje nevine hrvatske generale. Za nju su, to se zna, samo žrtve Bošnjaci, i to ne svi-oni koje ona tako vidi, i malo oni na Bleiburgu. Suljagić se nije ni osvrnuo, a nije boga mi, Tite mi ni ‘Hižaslav’, niti je čuvar Bosne u SDA periodu Reuf Bajrović uopšte upalio celularni.

No, ne lezi vraže, kad vidiš članove ‘udruženja generala BiH’ , postaje ti jasnije zašto su generali tako pažljivi, iako se ne radi (Avdić je namjerno pogrešno interpretirao’ Tužilaštvo BiH u vezi ustupanja predmeta, radi se o čistoj zamolnici, ovi optuženici su odavno u Hrvatskoj i nisu dostupni organima bh pravosuđa) o ustupanju. Tamo u tom ‘udruženju’ je popriličan broj osumnjičenih ili optuženih ratni zločinaca. Na deset godina za ratni zločin osuđeni general Sakib Mahmuljin, za ratni zločin optuženi general ‘Duče’ Atif Dudaković, pa sabrat mu general Ramiz Dreković, …sve do šejha Halila Brzine ili ti Halila Hulusi Nakšibendi Bosnawia kako se sada zove, preko Fikreta Prevljaka, Muslimovića i ostale SDA borbene gotovosti, svi su sumnjivi, miriše sve na rat i uz rat što ide… Mnogi od njih su ne u istragama ili optužnicama već su im imena u famoznoj ‘Strategiji’ Tuilaštva a to nije daleko od optuženja..

Samo Avdin GPS se ne pali na takve tipove.

Nije se ni upalio jučer kada je u BiH uhapšen Vinko Martinović Štela, Mrmak ili bogzna kako se još zove, koji je u bh dženet pristigao 2016. Utekao, kao što svaki Srbin optužen ili osuđen za ratni zločin u BiH klisne preko Drine, ili Hrvat preko Korane. Dakle, samo su u pitanju razlike u nijansama ali osjetljiv uređaji ‘Osmice’ ne reaguju.

‘Ajde što ne reaguju kod hrvatskih generala, ili kod bh generala iz udruženja koji braneći hrvatske-peru sebe i svoju prošlost, jer tu se radi o kolateralnim štetočinama žrtvama srpske nacionalnosti, i moguće je da im Gordana dođe u san kad-tad, ali kod Štele je nešto savim drugo.

On je u Haagu osuđen za ubistva Bošnjaka u bh ratu, za našu ‘braću’ na 18 godina pa je nakon odležane 2/3 uz ‘dobro haaško vladanje’ pušten, i normalno je živo u bh dženetu sve doskora. Kada su mu prikačili ubistvo Jasmine Đukić u Mostaru, koju je otjerao iz stana, ucmekao je pa stan prodao, i sve to 1996.

Pa i pored svega, naš sud ga je nakon hapšenja jučer pustio. Da se brani slobodno. Jer nije ubijao po Srebrenici već po Mostaru.

Šta je to nego ‘eldorado’ ali uređaji umukli. Čudno da nisu i za ovo oslobađanje optužili Tadićku, jer ona se u sve petlja, u kriminal posebno a što ne valja za uređaje.

Avdina (piro)tehnika se pali na dugme kao i sve druge tehnike. Dugme pritišće SDA, Bakir Izetbegović i ‘Osmica’ prijatelj Mehmedagić, direktor i vlasnik tih uređaja i direktor OSAe. Ili na kodne oznake.

Trenutno reaguju na šifru ‘Gordana Tadić’, sve ostalo je u totalnoj blokadi. Prije toga je šifra glasila ‘VSTV i Tegeltija’, jedno vrijeme je kodna oznaka bila ‘Rusi i Srbi’, pa onda ‘Rusi i Hrvati, ‘APN i NATO’, ‘referendum’ i tako redo i listom, ‘Dodik’ pali uvijek na crveno. Sada su najfrekventniji ‘genocid’ i ‘Gordana Tadić’. Koja mora ‘da ode’. Kao i genocid.

Zato GPS Avdića nije reagovao. Avdo, mijenjaj baterije.

photo : google map, uređaji OSAe, novinar Avdo Avdić i jaran ‘Osmica’ Osman Mehmedagić direktor OSAe BiH, arhiv Cross