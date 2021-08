‘Gazija’ umjesto da gasi, raspiruje požare u BiH, tužaka Dodika NATOu i piše svom ‘regionalnom analitičaru’ novinaru Dragi Pilselu u Zagreb da pojača popravljanje njegovog imidža

Da, nije više mogao čekati Željko Komšić ‘naš gazija’ i spasitelj države, direktno je pisao u NATO, kopiju pisamca je poslao i u OHR.

Hitno je zatražio, ma šta molio skoro naredio, šaljite nam hitno helikoptere da se gase požari u BiH, poharaše nam Hercegovinu a i Bosnu Boga mi, Milorad Dodik niti pali kompjuter niti dolazi u kancelariju bh Predsjedništva, iako sam mu pisao već pet-šest puta dnevno, tražeći saglasnost da se u gašenje požara uključi jedan i jedini i jedinstveni helikopter ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ koji se ne može pokrenuti bez saglasnosti Predsjedništva. Bez potpisa Dodika mora ostati u hangaru.

Poslije toliko nadmudrivanja po medijima i dopisivačine, poslije ‘žestokih odgovora’, poslije onog nezaobilaznog ”Evo kako je Komšić zaledio Dodika’, evo nas faktički direktno u NATO.

Sad će da se vidi sve.

Ako NATO raspali vodenim bombama (a hoće jer ‘gazija’ je obezbjedio i APN i sve što uz tu aplikaciju sleduje) biće to siguran znak da smo zahvaljujući Komšiću zapravo već ušli u NATO. Jer oni djeluju avijacijom samo za svoje članice kad su ugrožene.

Ujedno, ovo pismo je još jedna od dokaza da smo ‘partneri’, ‘neizbježni faktor’ i da znamo ‘šta hoćemo i kuda će mo’. Također, ovim potezom Komšić demantira da se ne brine o svojim Hrvatima, ta požar bukti upravo u Herceg – Bosni, mora se spasiti kad već prstom ni bilo čime drugim nije mrdnuo Dragan Čović.

U pismu nije zaboravio napomenuti da se traži isključivo helikopter, da slučajno ne bi poslali ‘canader’, jer ako se to desi, tek onda smo u problemima.

Naime, zbog nezakonite izgradnje Pelješkog mosta, pojasnio je u pismu, ‘canaderi’ NATO snaga ne mogu pravilno zagrabiti vodu, mogu zapeti za most, kao što se zna, o čemu je NATO već ranije obaviješten iz kabineta Željka Komšića, ovaj most je duboko zaglibio u teritorijalne vode države BiH dok su neozbiljni Kinezi svodove mosta ostavili totalno nisko, ispod se teško može provući omanji čamac, kamo li avion.

Komšić je također obavijestio NATO da hrvatski ‘canaderi’ vršljaju okolo Neuma i da bi vrh ove organizacije trebao da se time pozabavi, budući da je to direktno miješanje u unutrašnje stvari naše države, a što su potvrdili i Jadranka Kosor i Stjepan Mesić, bivši akteri hrvatske politike, sadašnji po halal ugovoru lobisti kabineta Komšića.

Jednu kopiju pisma kabinet ‘gazije’ Komšića je uputio u centralu SDA, dok je jednu faxirao na adresu hrvatskog novinara Drage Pilsela, ‘regionalnog analitičara’ i savjetnika koji već više od godinu dana po ugovoru radi (po cijeni od 2.000 KMa mjesečno) na popravci imidža Željka Komšića u hrvatskim i bošnjačkim medijima, a što je revizija državnih bh organa nepismeno i neodgovorno zapisala kao nezakonito trošenje para.

photo karikatura : Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata, arhiv