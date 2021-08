Bakir /Nicolae/ i Elena Seka /Ceausescu opet na Kovačima, čak ni tu ne mogu bez Dodika

Veliko je pitanje ali bez odgovora : koga više pored tolikih problema u državi BiH zanimaju silne ‘godišnjice’ na Kovačima, na grobu Alije Izetbegovića, na svetištu muslimana, odakle nas svako malo vremena bombarduju slikama porodičnog albuma dinastije Izetbegović, učenjem dova i polaganjem vijenaca? Danas je to upriličeno uz datum njegovog rođenja, 08. august, rođen je naime 08. 08.1925. godine.

Aman-zaman, odakle više izviru te ‘godišnjice’ i zar baš mora da se svako okupljanje porodice i prijatelja uz potomke mladomuslimana, Šefika Džaferovića i Željka Komšića na ovom groblju oglašava u medijima kao državnički događaj? Godišnjica rođenja, godišnjica smrti, godišnjica kad je Alija prohodao, godišnjica kad je završio osnovnu školu pa godišnjica kad je diplomirao, pa kad je kihnuo, šta još ima da nismo u ovoj napaćenoj državi BiH proslavili tu na Kovačima, još malo pa će te godišnjice postati zakonski propis? Obaveza?

Pa fino nam Bakir na svoj način to pojasni ali džaba, bošnjački mediji ne razmiju pa ‘štanciju’ i slikom i ‘spikom’.

Kaže ovaj ‘lažov iz vijećnice’ (kako ga je onomad prozvao Fahrudin Radončić nakon one izrežirane predstave u vezi Revizije po tužbi protiv Srbije februara 2017, mada on ne laže samo u Vijećnici, dokazano i provjereno), citiramo, “Njemu lično, sasvim sigurno, ne trebaju ovakva okupljanja i neka posebna sjećanja. Nikada nije volio rođendane. Mislim da njemu to ne treba, ali nama sigurno treba…‘ pa ipak, eto ga, svakih mjesec dana, napravi neku ceremoniju, ‘okuplja se’, što bi ono rekao njegov podmladak Salko Zildžić.

Dakle, mimo volje umrlog oca, pravi medijsku feštu, malo mu slika u porodičnom albumu, malo mu kamenja sa mudrostima po trgovima Sarajeva, malo mu naštancanih knijiga, muzeja, serija i filmova o njegovom ocu, riječju, malo mu i premalo prekrajanja bh istorije, nema namjeru stati.

Znači, to onda treba njemu i njegovo familiji i stranci, druge naprosto zamara. On zamjenicu ‘Mi’ koristi za svoju državu BiH, jer mu se tako hoće.

Znam ja da će Seka Sebija, Bakirova hanuma reći onu Titinu ‘što je više kleveta i laži’, međutim ona je fulala, ovdje se ne radi o klevetama i lažima, ovdje su na žalost fakta-činjenice izvrnute. A činjenice govore da velika većina stanovnika i Seku Sebiju i Bakira doživljava kao onaj famozni bračni par Ceausescu, asocijacija na partizane i Titu ne dolazi u bzir, nikako.

Ali, ako se već mora na Kovače, a mora se, pobogu, zar se i u toj i takvoj situaciji mora miroljubivo pozivati na ahbaba i brata Milorada Dodika, i onako, usput, uputiti, nabaciti novu ‘loptu’, da bi sutra njemu ‘odgovorio’ Dodik a mi uživali u Hloptanju, kako se na bosanskom jeziku kaže za golanje?

Kaže Bakir – ‘Jer kada neko za Bošnjake izjavi da su jedan podanički, kukavički narod koji je promijenio vjeru, onda se možemo sjetiti tog vremena koji simbolizira rahmetli Alija Izetbegović, kada su stotine hiljada ljudi i žena borili se upravo za slobodu, dostojanstvo, za svoju zemlju i vjeru“, i time uz dove prisjeti se svoga jarana Dodika.

Što se tiče borbe za vjeru, to je jasno ne samo iz Programskih dokumenta SDA partije, stanja u ArBiH u ratu i poslije i uopšte stanja u BiH, manje-više svi znamo da Bakir ide po programima Oca Alije, pravi islamsku šerijatsku državu koju on kolokvijalno i iz šege naziva ‘građanskom’, to uopšte nije trebao naglasiti.

Uostalom, uz desnu ruku na srcu sa hanumom obučenoj po najnovijoj teheranskoj ‘prada’ modi u BiH (koja je odavno postala ‘naša tradicija’), uz dove i dovljenja, sve je jasno kao dan.

Umjesto ovakvih šarada, bilo bi korisnije da nam Bakir pojasni kako je od te i tolike ljubavi prema Aliji Izetbegoviću njegovo turbe odletilo u zrak upravo ovg istog mjeseca, 11. augusta 2006. a sve kamere ‘postale pokvarene i neupotrebljive’ i do danas se još ne zna ko je i zašto postavio bombu, petanest godina se ‘istražuje’ a rezultata namjerno nema. Te zašto su uz ‘šehide’ na Kovačima sahranjeni i najveći kriminalci i lopovi Sarajeva, Cace, Ćele, Torlakovići…? To bi bilo zgodno da raja zna. Ovo o Aliji, pa to već svi znamo, toliko je puta ponovljeno u ove tri decenije da je umalo postalo istina.

photo : Bakir Izetbegović sa suprugom Sebijom na Kovačima, 08. august 2021, arhiv