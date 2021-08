Šta radi Komisija za nadzor nad radom OSAe i njen predsjednik Nermin Nikšić, šta radi novi Visoki bh predstavnik za BiH, da li je pročitao do sada najbezobrazniji ‘tvit’ poznatog ‘tviteraša’ Dragana Mektića?



‘Osmicu’ Osmana Mehmedagića ponovo pretresaju, nedavo je to bilo (valjda zadnji) treći put. Ni Bog ne zna a kamo li SIPA koja je ovaj urnebes-pretres izvela u okviru svog sportskog performansa zvanog ‘uhapsi, pregledaj, pusti’ u kući i ostatku nekretnina najškolovanijeg SDA kadra, direktora obavještajca sa nepoznatim brojem falsifikovanih diploma. I još, studentom, da se zna, iz Travnika, ako ustreba četvrta diploma, ako je ko zatraži.

Zbilja, toga nema nigdje osim u Bosni i pomalo Hercegovini.

A još je gori od pretresa izvještaj glasnogovornika SIPAe da u pretresu ‘nišu našli diplomu’.

Ej, čovjeku ste već vršili pretres nekoliko puta, ovaj zadnji najavili u medijima i sad, očekujete da se tamo nađu ‘dokazi krivičnog djela’. Na izvol’te! Ovo sam samo čuvao za vas.

Međutim, u vezi ‘slučaja Osmica’ ima još nešto gore, da ne kažem slađe. Bakir Izetbegović je zbog jarana i pratioca mu Babe zakovao čitavu vladu, neda ‘Osmicu’ i neće ga dati dok je ‘on tu’ kako reče, što znači do ‘rozi Mashera’, dovijeka. Te, plus, začikava ako mu diploma nije u redu to ne valja, a vi haj’te nađite ­ako možete, pa će mo onda razgovarati. Kao za Sekin Sebijin, hanumin index ili njenu diplomu.

No, ne začikava samo Bakir, kakvi, Tite mi, Nermin Nikšić predsjedndik SDPa to čini a da se i ne primjeti.

Kao što se ‘pravimo’ da ne znamo, Nikšić je predsjedni Komisije-Odbora za nadzor nad radom OSAe, organa koji je mjerodavan da pozove pa razriješi ‘Osmicu’ ali gle, čuda, Odbor se ne sastaje niti po tome šta poduzima. ‘Nermo’ je prošle godine istu ovu diplomu ‘koju traži SIPA imao u svojim rukama, sve sa oznakom ‘državna tajna’ na njoj o čemu nas je izvjestio putem novina, istu je brže bolje proslijedio Tužilaštvu koje je izdalo nalog po treći put da se nađe diploma. Ko je ovdje normalan?

Umjesto da se Nermin fino umiješa u svoj posao pa da sazove Komisiju i razriješi ‘Osmicu’ jer to je valjda posao Komisije, Nikšić se kao i Bakir odlučio na lakši a parajli, onaj drugi posao.

Obilazi junačka mjesta i spomenike iz naše slavne bitke iz bh rata odakle šalje pisamca-prijetnje Miloradu Dodiku kao i brat mu Denis Bećirević, kao Zvizdić, Komšić, Reis Kavazović ili njegov savjetnik ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić i ostala bratija pismonoša gazija, prijeteći mu da neće uzeti Bosnu.

Dok mu u dvorištu Bosnu uzima ‘Osmica’ svojim postupcima, istragama i sudovanjima on žmuri na jedno oko, počesto i na obadva. Dakle, Nermine, ne talasaj, radi.

Jer, plata je ‘legla’ kako to reče veseli ‘tviteraš’ i poslanik Dragan Mektić, ‘a ne radimo ništa već tri godine’.

Ihahaj, Mektiću svaka ti čast. ‘Pleska’ bh narodu je legla, obrazi bride. Bezobraznijeg ‘tvita’ odavno nisam pročitao, nisam odkako je Reuf Bajrović stao prepisivati sa ‘tvita’ Emira Suljagića. I obratno.

Za ponadati se ali sa malo ‘fajde’ da Visoki predstavnik za BiH, ovaj novi g. Schmidt Christian ovo pročita pa da nešto konkretno uradi, da otjera tu bagru neradnika ‘fejsbukača’, u protivnom ovi će poslanici ‘tviteraši’ otići u penziju ne sa radnog mjesta već sa kompjutera i instagrama.

photo : Nermin Nikšić predsjednik SDPa BiH i predsjednik Komisije za nadzor nad OSAom, obavještajno službom BiH, arhiv