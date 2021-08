Bisera Turković, žena za sva vremena, ‘hijena među lavovima’

Da li se iko još sjeća Božidara Šicela i udruge ‘ABA’ (American Bosnian Association) of Chicago IL?

Prvobitno osnovane davno prije 2005. godine kao nestranačka, nepolitička, navodno čak i humanitarna organizacija iz koje je istjeran njen predsjednik Enver Dizdarević uz još nekoliko ‘originalnih’ osnivača kada je preotima od Krajišnika cazinski advokat Šicel, inače podpredsjednik ‘Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna’, prvi do Babe.

Koji ovo udruženje pretvara u skupi a karikaturalni lobistički biznis uz učešće Fikreta Abdića, tadašnje DNZ stranke na čelu sa Dolić Rifetom, sa glavnim i jedinim ciljem : lobiranja u Americi za slobodu Abdića i njegovo va­đenje iz hrvatskih zatvora i Sudova, gdje mu je suđeno i gdje je kasnije izdržavao kaznu za ratni zločin.

Udruženje je toliko ustalasalo Ameriku i Canadu da je imalo čak i plan da u Washington DCu otvori kancelariju gdje bi radio sin Božidara Šicela, imalo je vrlo aktivnu web stranicu i love koliko hoćeš. Krajišnici nisu žalili ni žurki ni donacija, svako malo vremena su se utrkivali i organizirali krajiške veselice (bankete : na hrvatskom) po Canadi i Americi sakupljajući lovu, mnogima je prisustvovalo vodstvo iz DNZ stranke i sadašnji savjetnik Abdića njegov sin Ervin.

Udruga je imala zvaničnog lobistu u Washington DCu (Joe Foley), njeni predstavnici su nekoliko puta godišnje putovali na Capitol Hill tražeći pravdu za Babu, izdata je i knjiga ‘Freedom for Fiket Abdic’- Sloboda za Fikreta Abdića) augusta 2006, prava enciklopedija slikanja, susreta i ekskurzija u Washington DC, dok su se na zvaničnoj web stranici udruge svakodnevno takmičarskim duhom postavljali podaci ‘koliko je ko dao’, bez onog koliko je i u šta potrošeno. Ponajprije ovako : Hašim dao 100 dolara, supruga 50 dolara, Hašimov sin sto dolara, da izgleda da nas ima više, iako je sve od Hašima.

Abdić je ne jednom već više puta iz zatvora naglasio kako je ova udruga ‘jedini i ispravan put i njegovog djelovanja i ostvarenja njegovih prava‘, još preciznije ovako. ‘Od ideje Agrokomerca i projekta Agrokomerc do ABAe mi nismo imali jednu adresu, jedno mjesto, jedan organizam oko kojeg bi se okupili i ostvarili rezultat, sada je ABA to mjesto’.

Bh Predsjedništvo (Borislav Paravac, Sulejman Tihić) je za njegov trud i zalaganje u ovoj aktivnosti odlikovalo Božidara Šicela a orden mu je u Chicago Il uručio član ‘iz reda Hrvata’ drug Ivo Miro Jović, Šicel je u hvatanju slika i susreta stigao čak i do Richard Holbrooke-a, jednog od glavnih tvoraca Daytonskog Sporazuma, udruga je načisto podijelila velikokladuščane i Krajišnike, jer bilo je mnogo ‘izdajnika’ koji nisu podržavali ovu udrugu i njen rad.

Udruga je pala, ne znam ni sam tačan datum, neda mi se tragati po arhivi bilo je to prije više od decenije, prvo su se pojavile pukotine u trošenju para, zatim je ‘otkovao’ Selim Sula Hodžić podpredsjednik udruge, inače sekretar Fikreta Abdića u Autonomiji i njegov lični čuvar a onda je procurilo kako je nestalo najmanje 200.000 dolara bestraga u samoreklamirajućim i promotivnim putovanjima ‘historijskim’ na Capitol Hill-u, i sve je već odavno naša slatka prošlost.

Fikret Abdić nije nikada posjetio Šicela ni dijasporu Amerike a obećavao je da će to učiniti kad izađe iz zatvora, nije udruženje pominjao ni kad je stigao na izbore u Vel. Kladušu, Dolić ga se odrekao prije nego je ‘palo’.

O ABAi je vrlo često pisao Cross Atlantic prateći mućke i malverzacije predsjednika (posebno je bila popularna u listu vickasta pjesma ‘Waterloo’ i ‘Money, money’ švedske rock grupe ‘Aba’), pratili smo ‘vinske susrete’ sa Hrvatima u Washington DCu i roštilje predstavljene kao lobiranje ‘kod američkih vlasti’, popratili smo i gluposti izdate knjige (o Babi, a ‘a posvećena ocu Božidara Šicela’) tipa ‘Ženo pali televizor, budi djecu da vide kako im ćaća stvara istoriju u Washington DCu’, koju je odvalio jedan od učesnika ekskurzije a koja je objavljena u pomenutoj knjizi.

Zašto sada o ABAi i o Božidaru Šicelu koji svoje penzionerske dane uživa u Chicago Il?

Zbog Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova SDA, odmah da kažem.

Dok je gledam kako se slika po Teheranu hvaleći Joe Biden-a i po Bliskom Istoku gdje prodaje ‘namjensko oružje’ Fadila Novalića braći Arapima, sa šeicima i ideolozima sponzorima terorista tipa Yussuf-a Al-Qaradawi-a, sjetio sam se kako se, još dok je bila bh ambasador u Americi ovako ­strasno slikala i sa Božidar Šicelom podpredsjednikom ‘AP Zapadna Bosna’ i Selimom Sulom Hodžićem sekretarom Fikreta Abdića, a niko iz SDA bulumente i bošnjačkih medija nije dosjetio da je pohvali. Niti da pohvali bh Predsjedništvo koje je ovakve aktivnosti nagradilo Plaketom.

Čak, suprotno, čim se spomene ‘autonomija’ naroguše se, smrače i ‘opale’ nadijevati izdajnička imena i prezimena kao da je Abdić jedini bh ratni zločinac. A sve da se dočara i pojača ‘patriotizam’, utvrde bitke za BiH, sa čim se biserna Bisera kao i vrh SDA permanentno hvale. Optužujući Abdića za veleizdaju i kažnjavajući čitav narod Krajine sa njim skupa već tri decenije.

Nakon donošenja nametnutog ‘Inzckovog zakona’ oni najgrlatiji su čak krenuli u potragu tumačenja paragrafa ne bi li našli išta da ‘ratnog zločinca’ Abdića maknu iz stolice načelnika, koji tip im služi za negativna poređenja čak i u najnovijim SDA aferama, pored onih već poznatih o ‘pokušaju puča’ i udara na državu iz 1992. godine, trujući narod jednom a razvijajući drugu priču.

Njihova trakavica kako sa ‘ratnim zločincem’ nema dogovora i razgovora ali ima zajedničke vlasti u US Kantonu već decenijama, prisutna je i u diplomatiji.

Eto, Bisera Turković je čak i lobirala za slobodu Fikreta Abdića kod američkih vlasti dok je bh Predsjedništvo u kojem je dakako i SDA, nagradilo glavnog lobistu Abdića. Ma, žena za sva vremena. I stranka, nego ! ‘Lavica’ što bi ono rekao poeta ‘Hižaslav’ M. Cerić (‘lavica među hijenama’, ili obratno?).

Ili je možda samo primila lovu da se uslika? Znate, ABA je lobirala, to ‘lobiranje ‘ vam zapravo dođe kao podmićivanje, samo ljepše zvuči.

Kao kad kažeš za neku ženku da je starleta a znaš iz srca da je-bisera.

photo: slika prva-Marinko Avramović bh vice konzul u Chicago , Bisera Turković bh ambasador u USA sa Sulom Selimom Hodžićem, podpredsjednikom udruge ABA, slika druga – Božidar Šicel na prijemu kod Bisere Turković u Washington DCu u jednoj od lobističkih akcija udruge ABA za slobodu Abdića, iz knjige ‘Freedom for Fikret Abdic’, 2006