Amer Bukvić, mladomuslimanska halal reprodukcija i bh pravosudna mafija

Bosnom vladaju mladomuslimanski bogati bošnjački potomci

Planovi SDA bande zacrtani još u ‘Alijino vrijeme’ po kojima će Bosnom ‘vladati potomci bogatih bošnjačkih mladomuslimanskih familija’ dobijaju svoje čiste i jasne fizionomije, nedavna ‘afera’ u kojoj je glavni lik Amer Bukvić direktor šerijatske banke (BBI Bosnia Bank International) je samo dio tog mladomuslimanskog taloga koji isplivava na površinu.

Nijedan politički, vjerski ili državni ‘lider’ se nije ‘ni počešao’ na vijest koju je ponudio CNI (Centar nezavisnih inicijativa) a prenijeli skoro svi mediji, da se raja malo ‘relaksira’ kao u svakoj bh aferi, iz koje smo vidjeli kako je mućkama, kriminalom i korupcijom najviše nagrađivani malezijski školarac Bukvić uz pomoć bh pravosudne mafije, domaćih kriminalaca i Slovenaca došao u posjed nekretnina u srcu Sarajeva vrijednih preko 30 miliona KMa površine, blizu 15 duluma.

Akcija ‘Pravda’ i korupcija u pravdi

Podsjetimo kratko. Opštinski Sud u Sarajevu je uprkos zabrani Višeg Suda (jer su na nezakonit način vlasništvo stekli prethodni vlasnici firme ‘Profin-Invest’ Daver Halilbegović i Armin Mulahusić) uknjižio vrijedno zemljište u centru grada na firmu Amera Bukvića. Na ovaj način uknjižbom, 14,6 duluma zemljišta na Marijin Dvoru na atraktivnom i traženom mjestu za gradnju procijenjenom na najmaje 27.3 miliona KMa, upisano je u vlasništvo ‘najmenadžera’, ‘najdirektora’ i ‘jednog među prvih 100 uspješnih Bošnjaka’ islamske Banke koja posluje po šerijatskim propisima. Direktora banke u kojoj, kao što znamo, nema profita ni kamata-ima samo nekretnina i miliona.

Ove sporne nekretnine bile su pod hipotekom bankarskih firmi i grupacija iz Ljubljane NLB i NLB Leasing, koje su stavljene kao garancija za povrat 43 miliona KM kredita i zajmova koje su odobrili „Profin-Investu“ 2008. i 2009. godine. Krediti su trebali biti iskorišteni za kupovinu i uređenje zemljišta na Marijin Dvoru i izradu planova za izgradnju poslovnog centra NLB, ali je projekat propao a novac uglavom potrošen nenamjenski.

Geneza ovog kriminala posmatrana unatrag dovodi nas do famoznog Ibrahima Jusufhranića sandžaklije iz Crne Gore koji više nije među živima, koji je sa familijom opelješio sarajevski GRAS (gradsko saobraćajno gdje stolovao sve dok nije digao sidro pa u Travniku izgradio Univerzitet) koji danas opterećen stotinama miliona KMa dugova ide u stečaj, koji je kao i Alija Budnjo i kao stotine SDA tajkuna u poznatoj ‘Alijinoj privatizaciji’ došao certifikatima do zemljišta Titine firme ”Unioninvest‘ čije dionice je kupovao od upropaštenih radnika a potom prodavao firmi ‘Profin-Invest’, da bi na kraju sve ili većinu otkupio Bukvić.

U već zaboravljenoj ‘aferi oko bezobrazluka i pljačke ovih nekretnina u vezi čega se ‘vodi istraga’ od 2010. godine, čak i protiv mrtvog Jusufhranića, koji bi na kraju mogao biti optužen za sve jer je mrtav, prošle godine su uhapšeni direktori firme ‘Profin Invest’ da bi ubrzo pustili jednog a zadržali u zatvoru drugog (Armina Mulahusića), međutim bh afere su pravna šikana bh pravosuđa, SIPAe i Tužilaštva, u to smo se uvjerili stotinu puta, zbog čega sve bh afere stavljamo pod znake navodnika.

U toj ‘aferi’ je ovo zemljište o kojem govorimo stavljeno pod zabranu prometa, ali na scenu stupa bh pravosudna mafija koja umjesto da rasvjetljava kriminal i korupciju, učestvuje u tome. Uknjižbom vlasništva na Bukvića sarajevski Sud se samo postavio tamo gdje mu je mjesto, uz državnu mafiju i kriminal, drugačije se ne može objasniti ovaj postupak jer je uknjižba izvršena pored zabrane Višeg Suda.

Spletke i ‘igrice’ sa zemljišno-knjžnim izvadcima

Podsjećamo, na sličan način se i po istoj matrici uradilo i u Velikoj Kladuši. Poduzetnik Nermin Alešević poznat po otkrivanju ‘afere potkivanje’ i slučaja Tegeltije i VSTVa je otkrio drugu, još veću ali se po tome nije ništa uradilo. Naime, Adnan Terzić bh ‘čudo’ od funkcionera, nekadašnji SDA a poslije SBB kadar koji je nedavno razriješen sa položaja direktora bh ‘cestorazgradnje’ (bh ‘Autoceste’) je skupa sa još nekima iz SDA rasadnika kadrova na US Kantonu, na zemljištu ‘Agrokomerca‘ pribavio u Opštinskom Sudu Vel. Kladuša zemljišno-knjižni izvadak te drmnuo 2 miliona KMa a onda Banka stavila hipoteku na tuđe zemljište. Zapravo urađeno je, Alešević je ‘fasovao’ zbog snimanja Tegeltije, dok je ‘afera’ oko zk izvatka u Vel. Kladuši nestala u prašini zaborava, skupa sa zemljištem ‘Agrokomerca’.

Imali smo i u ‘slučaju’ nekadašnjeg ministra policije BiH Alije Delimustafića klasičan primjer bh pravosudne mafije na djelu i ‘uigranu’ igricu sa zemlišnim knjigama i hipotekama.

U ovoj akciji kodnog imena ‘pravda’ (kakva sprdnja je to samo u nazivu akcije) uhapšeni su pored Delimustafića i advokati, notari i sudski službenici, na kraju nema ničega. Delimistafić je bio u pritvoru više od dvije godine, još nema optužnice za nezakonito utvrđivanje vlasništva i prijenosa na nekretninama u vrijednosti desetak miliona. Radilo se o nekretninama umrlih lica koji su ‘oživjeli’ pa ‘priznali’ vlasništvo, a onda je zemljište upisano na onog kome treba uz lovu.

Sudska i pravosudna mafija je svoje pravo lice pokazala i u slučaju SDA nekadašnjeg pulena Esada Radeljaša koji također nije više među živima. I on je petljao sa nekretninama (ono, kupiš od opštine zemljište za milion pa ga prodaš istoj Opštini za pet miliona), čak je i osuđen ali nije odležao kaznu jer mu je ‘greškom’ u imenu u presudi napisnao da mu je ime ‘ESED’ umjesto ‘ESAD’.

Kako radi ‘Banka muslimanka’

E, sad, da se vratimo na Bukvića i na arapsko-bošnjačku banku BBI gdje je ovaj direktor pobrao svu moguću slavu i nagrade a onda, kažu, poslije ove najnovije ‘afere’ nestao, otišao u Saudi Arabia-u na nove dužnosti i funkcije.

Ovo je jedina banka u BiH koja posluje po šerijatskim halal propisima i u kojoj kako nas stalno muče i bombarduju ‘nema profita’, koja je dugo godina na ‘crnoj listi’ a zbog nje i država BiH, zbog njenog poslovanja sa terorizmom i pranjem novca. Dugo nas je ‘Moneval’ institucija koja se bavi ovom vrstom posla strašila ‘crvenom’ ili ‘crnom’ bojom i trasirala bh kreditni rejting zbog toga, međutim srazmjerno takvim napisima u medijima sve više je rasla popularnost i uspješnost ove banke i direktora.

Niko sa stopostotnom sigurnošću ni ne zna u BiH ko je zapravo pravi vlasnik BBI Banke, barata se podatkom da su vlasnici arapsko-malezijski bankarski konzorcijumi (Islamic Development Bank Saudi Arabia, te Dubai Islamic Bank iz Ujedinjenih Arapskih Emirata) niti šta je i kako je svoju imovinu u BiH stekla ova institucija i koje nekretnine su u centru Sarajeva pod njenom šapom (ko je na primjer stvarni vlasnik ‘Bosmal’ grupacije pod imenom Arapa i braće Šabanovića gdje je ova banka upetljana), znamo samo ono što nam svaki dan nude na internetu. Čistoću i ljepotu halal bankovnog poslovanja koja osvaja svijet. Ali, znamo da u toj ‘čistoći halala i love’ caruje poslovnost i uspješnost i da je u odboru Banke sadašnji Reis ef. Kavazović, oni odbor zovu ‘šura’.

Kao što znamo da je ova Banka suvlasnik medijske kuće ‘Al Jazeera Balkans’, mnogih hotela i nebodera na atraktivnim lokacijama Šehera i da je prisutna u bh životu svuda i na svakom mjestu. Od stipendiranja SDA podmlatka do kredita za ‘razvoj’.

Dok je njen sada već bivši direktor Amer Bukvić školarac iz Malezije ostvario svoj nedosanjani san, nagomilao imovinu do neslućenih razmjera a time i uticaj i vlast da mu, evo, čak i bh sudovi pomažu.

penzionersko pranje novca, nazovi “M- radi nekretnina

No, iskreno, Bukvić je samo uzeo ono što mu je ponuđeno i dozvoljeno i nije nimalo slučajno što je baš on zasjeo na čelo ove islamske institucije u ‘građanskoj’ državi Bosni.

Bukvić je još dok se u BiH ratovalo, po planu i smišljenom potezu vrha SDA hvatao diplome na Bliskom Istoku, bila je prava privilegija doći na spisak mladomuslimana koji su predodređeni da jednog dana postanu intelektualci i školovani bošnjački potomci sa Bliskog Istoka koji će nastaviti ‘vladati državom BiH’. On je samo jedan od takvih odabranih, njegov otac nekadašnji podpredsjednik vlade BiH Edib Bukvić je znao gdje šalje sina u školu i sa kojim ciljem, SDA je imala puno povjerenje u njega onda, kao i sada u sina Amera.

Osim škole, porodičnih i stranačkih veza, za ovakvu vrstu biznisa kakvim se bavi(o) Amer Bukvić, treba imati još ponešto. Kao recimo, nasljedne osobine uspješnosti koje graniče sa velikom dozom bezobrazluka i poznate bh osionosti.

A što sve podpada pod ‘genetski kod’ uspješnih.

Mama Amera Bukvića je, slijedom toga, iako penzionerka ‘uspješna i sposobna’ biznismenica, a priča nas uvodi u jedna drugi segment bez kojeg sve ove bh ‘afere’ oko grabljenja zemljišta u centru Sarajeva i nekretnina inače, ne bi imale smisla.

Naime, sve glasnije se priča da ove ‘tajanstvenosti’ oko vlasnika firmi arapske provijencije u BiH imaju itekako veze sa ukradenim donacijama državi BiH u vrijeme i neposredno poslije bh rata, radi se o milijardama, koje su bestragom nestale i koje se sada vraćaju kroz ovakve ‘uspješne investicije’. U koju pljačku je involviran vrh SDA na čelu sa Alijom Izetbegovićem i potomcima, Islamska Zajednica BiH preko Čengića i bivšeg Reisa Cerića ‘Hižaslava’, uz suradnju sa bh pravosuđem.

Kako drugačije pojasniti da je mama Amera Bukvića u još jednoj ko zna kojoj po redu ‘aferi’ od nekoliko godina unatrag, iako penzionerka, nakupovala vrijednih nekretnina da bi joj pozavidjeli i mnogi šeici sa Bliskog Istoka, pa onda to sve poslije prenijela na sina Amera i njegove kompanije. Tako je kao i Alija Budnjo na Ilidži sa hotelima, mama Vahida Bukvić penzionerka kupila 2013. preko svoje kompanije ‘Termers’ sa biznismenima Sarajeva, Arapima i mamom još jednog potomka mladomuslina-mamom Farisa Gavrankpetanovića, bivšeg ministra, premijera i direktora Kliničkog Centar u Sarajevu-autrougarsku vilu “Dalmacija” na Ilidži koja je uništena ratu, za polovinu cijene (simboličnih 627 hiljada maraka koju je bila odredila Agencija za privatizaciju.) a onda su to mame kasnije prepisale na sinove.

Koja priča doseže do ‘izvora’ ili kako je to jednom odlično rekao jedan bh novinar ‘mrijestilišta’ mladomuslimanskih porodica iz klastera Izetbegovića, Čengića, Behmena, Kasumagića, Velagića…

Sve do Skake i Bakira Izetbegovića.

Amer Bukvić je samo jedan od uspješnih.

photo : Amer Bukvić direktor BBI Bank International, arhiv