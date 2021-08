Prelazni rok bh komentatora Mustafe Marjana Mijajlovića i malo o gramatici i lingvistici

*** Nešto kontam na glas, stvarno je ‘Hižaslav‘ pa još ’emeritus’ Mustafa Cerić gromada od pameti.

Kaže on jednom nedavno ‘Bošnjak je imenica a musliman predikat’. Znači Bošnjak je biće, pojava, musliman je glagol. Pa još, veli ovaj ‘akademik’ – ‘Bošnjak je supstancija a musliman akcidencija’, što hoće kazati Bošnjak je nešto izuzetno, nepromjenjivo, bitak da kažem, musliman je promjenjljiva slučajna supstanca, sporedan tip, zbog čega se može reći, veli ovaj lingvista ispod šupljelista i musliman također kako često ponovi, ‘ne može se reći da je svaki Bošnjak musliman ali se mora kazati da je najveći broj Bošnjaka muslimana’.

*** Slijedeći ovu nenadjebivu logiku, mene zanima da li je recimo bh sportski komentator Marjan Mijajlović ‘supstancija’ ili ‘akcidencija’, da li je to Mustafa ili Marjan, jebi ga, na kraju svih spetljanih krajeva, da li je on musliman ili čistokrvni Srbin, hoću reći : da li je subjekat ili predikat? A da je ‘Hižaslav‘ Bosanac, to ne treba dokazivati.

Zbunjeno, a?

Pa tako je to kad slijediš akademske zaključke učenih hafiza i Bošnjaka tipa ‘Hižaslava’ i njemu sličnih, a zašto me zaintrigiralo ovo filozofiranje sa nacijom i vjerom posebno, pokušat ću pojasniti na primjeru Mustafe Marjana.

Prije pet godina, 2016, ovaj bh sportski komentator Marjan Mijajlović iskoristio je bh demokratsko pravo u prelaznom nacionalnom roku pa postao musliman, uzeo ime Mustafa. Bila je to vijest dana, posebno na tv ‘Face’ kod hadžije Senada Hadžifejzovića. Kako i ne bi, kad odjednom ‘subjekat’ ko ili što kaže ja sam ‘predikat’, koga ili čega. Šetao sam slučajno pored jedne džamije i došlo mi, rekao je novopečeni Mustafa a ustvari Marjan, a onda je slijedio intervju kod Senada gdje je inače Mustafa radio kao Marjan, sve smo čuli. Allah da ga nagradi, zaboravili smo kako je utakmice prenosio ekavicom, to smo mu stalno nabacivali kao nekulturnu osobinu iako nam ekavica ništa ne znači. Osim ako nije ona umilna kojom divani Ejup Ganić, Sefer Halilović ili Seka Sebija Izetbegović, ponekad i Radončić i dvjestotinjak ‘iljadica braće iz Sandžaka po Sarajevu i okolici. Islamski ideolog i poznati ‘hodža tviteraš’ i ‘fejsbukovac’ sa rolex satom u Breka džamiji Muhamed Velić je u pohvalama otišao toliko daleko da je ‘brata Mustafu’ poselamio i rekao mu da ‘se ne sikira što mu se roditelji ljute’, jebeš roditelje kad je u pitanju ovako znalački i mudar te nadasve plemenit potez duše i tijela. Poruka malo slična onoj koja je otišla sadašnjem (jednom od njih nekoliko) muftiji u Srbiji – Ivanu Trifunoviću kodog imena Abdulah Numan. Koji je također ‘slučajno prošetao pored džamije i odlučio proučiti ‘kalime i šehadet’ negdje u Indiji davno. Pa ga eto sada-muftija je-a nisu ga razumjeli njegovi, zašto od ‘imenice postade glagol’, niko osim poznate beogradske glumice Ružice Sokić, koja je njegova tetka.

*** I Marjan, hoću reći Mustafa je još jednu godinicu radio na tv ‘Face’ a onda naprasno nestao sa ekrana i iz medija. Nije ga bilo.

No, evo ga, da prostite, pojavio se nakon skoro pet godina koliko jučer, opet se ukazao prvo na poznatom studijskom stolu tv ‘Face’ kojeg Senad ‘šlajsa’ čak i kad gostuje po Americi ili u rodnom Sandžaku, po čemu ovu tv kuću najviše i znamo, ali sada sam i bez Mustafe, pojavio se kao Marjan Mijajlović. I opet kao sportski komentator.

Slušamo ponovo staru priču kako je dao nadimak ‘našima’ pa se od Marjana i u buduće bh fudbaleri zovu ‘zmajevi’, kako je Vedada Ibiševića prozvao ‘vedatorom’ i ostao mu nadimak a Džeku ‘dijamantom’ i od tada više niko ne zna ko je Edin, međutim ni riječi o tome kako se, pazi sada, ‘predikat pretvorio u imenicu’, tj. subjekat, tj. kako je opet sa Muslimana došao na Srbina. Neće o tome da priča, ne javlja se ni Muhamed Velić, nema ni senzacionalne a drage vijesti o prelasku na pravoslavlje po drugi put, nema ništa.

Muk. Preći sa islama na nešto drugo nije uopšte vijest niti senzacija već demokratsko pravo na šutnju, obratno je halabuka.

*** Kao kad su onomad mulimani 1993. u podrumu hotela ‘Holliday Inn’ u Sarajevu zaspali kao Muslimani a probudili se na Prvom Bošnjačkom Saboru kao Bošnjaci, od ‘akcidencije’ postali ‘supstancija’ ili tako nekako, kao kad u prelaznom roku bh poslanici političari promijene košulju i naciju preko noći.

Znate već one naše stare priče, kako je Hrvat Goran Opsenica zaspao pa ustao kao Srbin, plus-postao srpskim ministrom iz reda Hrvata.

Nema spavanja i slučajnog šetanja pored džamije, odmah ti se nešto desi.

Zaspali su tako (i ne samo jednom) Bošnjaci Haris Pleho i Nermin Bjelak pa eto im ga sad, sad su Srbi, ostali su u poslaničkoj stolici u Kantonu Sarajevo spavati. Ili šta znam, mogli bi nabrajati dugo, onaj Dodikov Srbin Denis Šulić samo malo prilegao i nije ni učvrstio san a probudio se kao Bošnjak, sa dobrom platom i benefitima, kao ‘supstancija’ je li?

Na isti način je ‘dremnula’ i Srpkinja Nina Bukejlović iz SDS stranke pa sad zijeva kao čista Bošnjakinja. Edin Fejzić iz Stranke za dijasporu je isto tako dremuckao kao Bošnjak pa kad je otvorio oči u ogledalu mu sijevnuo Hrvat.

Da ne švrljam samo o snovima još samo ovo, najdrastičniji uticaj spavanja, ‘slučaj’ Nerkeza Arifhodžića. Ovaj je toliko utonuo u snove da je kao Bošnjak postao ambasadorom u Turskoj ali kao Hrvat Bog te malov’o, kasnije i uspavani veleposlanik u Rimu

Dakle, u prelaznom roku, sve je moguće u Bosni Veseloj, a sve po zakonima i ovozemaljskim i OnoBožjim.

Tako nam u vjeri dođe kao u politici, kao kad muftija u Gackom veli na otvorenju spomenika ‘mi nismo ovdje radi političarenja’ a Bakir mu dovi uz same uši. Razlika je samo u količini i težini sna i spavanja, na isti način se postane i vehabijom ili selefijom. S tom razlikom što je ovdje malo skuplji transfer i malo žešća dova koja se izgovara na uho.

No, nije samo ‘zbunjola’ kod Mustafe Marjana, evo za kraj još jedne. Neki Hrvat iz Cazina (a nije onaj iz Laburista Babe Abdića Šahinović Anel, što voli skupa odijela i voli da je ‘komforan’, onaj koji je prešao u SDP ali kao Hrvat), Razim Halkić, o njemu je riječ, napravio je pravu uzbunu u bh gramatici i lingvistici. Ovaj SDPovac je pored toga što je ‘iz reda Hrvata’ i iz reda SDPa postao i članom Medžlisa Islamske Zajednice Cazin. Tu sa gramatikom nisam nikako načisto pa vam ne mogu reći da li je Musliman ili Bošnjak, ali da je ‘predikat’ u rečenici, to mogu tvrditi sasvim odgovorno. Kao što mogu potvrditi da je Dunja Pleho Abdić u vlast Kantona ušla i ostala ‘iz reda Hrvata’, tako je u vlasti uvijek bila i sestra joj Ljilja Elvira Abdić Jelenović, no ‘supstanciju’ nisu mijenjale.

Ovdje je o nasušnim potrebama riječ, kao i kod Marjana Mijajlovića.



photo: Marjan Mustafa Mijajlović bh sportski komentator, arhiv