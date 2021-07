Otkud toliko turista Arapa u BiH kad im nismo dali bezvizni ulazak, ministrica vanjskih SDA poslova je kao za akcize tri-četiri puta tražila da Vijeće ministara usvoji njen zahtjev, prijeteći kolapsom države

Tajanstveno putešestvije ministrice vanjskih poslova SDA braći na Bliski Nam Istok otpočeto još decembra prošle godine pa sve do kraja marta ove 2021 godine, urodilo je plodom. Nismo dobili ponuđene vakcine koje je odbila (sada tvrdi da će podnijeti tužbu jer su to laži nekih ambasadora) ali smo dobili 51 tonu hurmi koje su nestale bestraga, ugovoreno je nekoliko ugovora o prodaji bh oružja iz zaliha namjenske industrije u vlasništvu Fadila Novalića, advokata sandžaklije Kadrije Kolića i ostale bratije, uslikala se i sa radikalnim islamistom koji je godinama na crvenoj interpol potjernici šeikom Yusufom al Qaradawi-em, i ono najglavnije : broj turista Arapa ove godine se enormno povećao.

Bh mediji izvještavaju da je u junu ove godine ukupan broj turista u FBiH iznosio četiri puta više nego prošle godine, čak za 51,3 % više nego lani, dok u strukturi posjetioci iz UAE zauzimaju 23,8%, iz Saudi Arabia-e 16,4% i tako listom i redom. Preko 59,4% je ‘braće turista’, ostatak otpada na komšije i druge posjetioce.

Naslovi slavodobitno citiraju slikom i tonom kako je čitava BiH preplavljena turistima Arapima što donosi zaradu državi BiH i to je sasvim Ok, međutim šta je sa onim naslovima iz istih novina iz marta i aprila ove godine?

Podsjećamo, tada su sve novine vrištale kako nam je upropaštena turistička sezona i kako država gubi milione, kako neko treba odgovarati za to, kako se minira napor ministrice Turković i kako se zabrana ulaska u BiH bez viza odnosi samo na muslimane. Bisera je pak pištala na sav glas kako Arapima treba dati bezvizni režim i da će to popraviti ‘krvu sliku’ turizma u BiH, da će mo ako to ne uradimo izgubiti silne milione, da neko mora odgovarati ako im ne dozvolimo da ulaze bez viza u našu zemlju, kako je to diskriminacija u odnosu na muslimane. Tri-četiri puta je biserna Bisera na Vijeće ministara slala svoj zahtjev da se uvede ova olakšica za braću inače ‘država nam propade’ a Vijeće ministara je svaki put to odbilo navodeći kao razlog preporuke EU te činjenicu da ni nama Arapi nedaju tamo bez viza, čak ni na hadž, optuživala je za ovakav rasplet događaja srpske i hrvatske predstavnike u Vijeću ministara.

Šta sad kad svi podaci govore kako Arapa ima više nego prošle godine, kad nam ‘država nije propala’ i kad se broj noćenja i posjeta povećava, uprkos tome što nisu dobili tražene povlastice?

Ništa. Mediji su u službi ministrice i vlasti odradili svoje, Biserina želja da uz tajno sklopljene Sporazume sa braćom Arapima isposluje i dodatne pogodnosti nije prošla na Vijeću ministara ali im je ona onako pismom olakšala posao dajući preporuke bh ambasadorima na Bliskom Istoku da im umjesto dosadašnjih dodjeljuju elektronske vize, bez ikakvih provjera i dodatne dokumentacije, tako da braću nism oštetili nimalo i nikako a Bisera je postala ‘naša lavica’ među ‘hijenama’ kako su to Bošnjaci fino posložili.

Dakle, imali smo naprđivanja do mile volje, dobili smo opet Arapa koliko nam treba(?), jedino je ostala laž ministrice i medija i očigledna dokaz kako se u BiH učas napravi ‘afera’ kad je i nema.

Za koju niko neće odgovarati.

Posebno Bisera, koja zna da ‘braće’ u BiH nikad nije dosta. Prvenstveno u Opštini Ilidža.

Bivši načelnik opštine i vojni logističar SDA Senaid Memić koji je odatle otišao za ambasadora u Maleziju pobrinuo se da u ovoj opštini arapski jezik postane drugo zvanično pismo. Od reklama, arapskih biznisa do menija u restoranima i oznaka na arapskom na ulasku u WC. Od nekretnina, dobili su i pokupovali sve što su za sada htjeli i planirali, uključujući i vrelo Bosne za svoje ‘resorte’ i vikendice.

Ovakav pritisak na vladu da se donese odluka o bezviznom režimu za Arape zabilježen je samo kada se 2017. raspravljalo o akcizama (koje su pod prisilom EU predstavnika i ambasadora Lars Gunnar Wigemark-a i usvojene) i nikad više. Što opet znači da su nama Arapi važni kao akcize.

photo : Bisera Turković u posjeti radikalnom islamisti šeiku Yusuf Al Qaradawi-u, u okviru : detalj Opštine Ilidža, arhiv Cross