Udaje se kćerka Bakira Izetbegovića Jasmina : ako je njen bivši momak Adnan Cerić od ‘youtube’ zabavljača postao direktor Agencije za statistiku BiH, naći će se nešto i za zeta, novog izabranika Ćamila Humačkića

Kao i u svakom jet-set svijetu tako je i kod nas, zakazana udaja i svadba jedinice Bakira i Sebije Seke Izetbegović kćerke mezimice Jasmine prvorazredna je vijest.

Znamo već da se ova mlada i perspektivna dizajnerica koja se kao i sva djeca bh političara doškolala u inostranstvu, da njena privatna firma uspješno posluje u Sarajevu, da je pored manjeg (66 m2) kupila nedavno veći stan u Bolničkoj ulici (117 m2) preko puta Kliničkog Centra u Sarajevu pod ‘sve regularno i sve po zakonu’ uslovima, da je njen izabranik mlađi od nje sedam godina, da ima uspješnu kompjutersko-savjetničku kompaniju u Njemačkoj marke ‘Apolo’ (softweri, solutions, reaserch..), znamo čak i da je svadba zakazana u hotelu ‘Evropa’ za 28. august ove godine uz svirku ‘Hari Mata Hari’.

Ma, da, ima tu i pikanterija, kao ono ko je pozvan na svadbu, kako je rođak (i mladoženja je iz Stoca kao i Kaplan) Selmir Kaplan inače SDA jastreb koji je nedavno kupio stan namijenjen šehidima ili borcima u Sarajevu po SDA nepoželjan a mladoženja hoće i njega na svadbi, kako je ocu mladoženje ime Alija i da se sa ‘dedom Alijom’ Izetbegovićem susreo u zatvoru u Foči gdje je ležao kaznu za aferu ‘Neum’, svašta saznamo jer kao što rekosmo, to tako jednostavno mora.

Prije ovog glamura, saznali smo i kako je snalažljiva i sposobna kćerka Jasmina od firme ‘FabCat Creative’ sa jednim ili dva zaposlena dogurala kreativno da joj prihodi na kraju godine narastu i do miliona KMa (prvi milion je uvijek najbitniji, kažu svi bogataši i mafijaši), kako su joj namještali poslove isključivo radi Ćaće i Dede, ali sve je to dakako samo trač i ljubomora dokonih i siromašnih, mada su podaci o zaradi njene firme za dizajn veoma impresivni, kao što su impresivni i tenderi naši bosanski i hercegovački.

Za ‘mladoženju’ saznajemo kako ima u Njemačkoj firmu ‘Apolo’ u kojoj je još nekoliko ‘podfirmi’, kako je uspješan i kreativan kao i kreativna dizajnerica.

Sve pobrojano se savim i uklapa u naš bh ‘kardashian’ model poslovanja i života mladih muslimana, bogatih i popularnih, nema tu nekih iznenađenja, osim što ponešto para oči i uši.

Kao recimo, da će mladenci živjeti u Sarajevu u novom stanu a ne u Njemačkoj gdje će im biti glavna baza za biznisa, jer nigdje nije ljepše nego kod kuće, naročito ako ti je tata i punac vlasnik države i tendera, usljed čega je za očekivati da se i poslovna slika mladog bračnog para drastično izmijeni vrlo brzo, neka ‘din-dušmani’ crknu a neka i puknu.

Možda taj spoj popravi i siromašnu sliku i priliku Bakira Izetbegovića, on se naime uvijek žali kako živi skromno i siromašno, evo prilike da ga doživimo u drugačijem svijetlu.

Znam, ovakav pristup mladencima nije popularan ali se nameće sam od sebe.

Jer, podsjećamo, ako je da kažem ‘obični youtuber’ a bivši momak kćerke i jedinice Jasmine – Adnan Cerić zvani ‘Cerix’ iz kratkotrajne ljubavne veze uskočio u stolicu direktora Agencije za statistiku BiH, a jeste (nije se planiralo da će raskinuti već živjeti do groba), nagradno je pitanje : gdje sve može i gdje će uskočiti njen životni pratilac i budući muž Ćamil Humačkić? Sa ovakvim ‘FabCat Creative’ idejama i nebeskim ‘Apolo’ vizijama, njima je samo Nebo granica.

photo : Jasmina Izetbegović i nesuđeni muž Adnan Cerić Cerix direktor Agencije za statistiku BiH, dolje : Ćamil Humačkić i Jasmina, arhiv Cross