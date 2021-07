Sutra stupa na snagu odluka ‘Niskog predstavnika’ o izmjeni Krivičnog zakona, pravna država počinje ‘raditi’ od srijede, Inzcko nam je totalno ‘sjebao koncepciju’

Nakon što nam prođe nekoliko dana objave na web stranici ahbaba Valentin-a Inzck-a i nakon što se pojavi u ‘službenom listu BiH’, odluka ‘Niskog predstavnika za BiH’ stupa na snagu u formi zakona.

To je nacijo, čekaj’de da izračunam, pa to je Bog te malov’o-sutra, šta će mo i kako će mo, pravna država ne počinje ‘raditi’ od ponedjeljka kako je tvrdio SDA i DNZ prvak umrli Muhamed Čengić Čenga, eto pravne države ‘u sridu’, proradiće od srijede.

Kuku and lele, kako nam je ovaj austrijski činovnik penzioner ‘sjeb’o koncepciju’, pa to nije normalno, ja uopšte ne mogu zamisliti život u BiH od sutra, ne mogu i Bog.

Biće to šok, opšta katastrofa, od sutra nema ‘onaj strašni zločin’ već ima da bude genocid kako je Bog propisao a Inzcko prepisao, izjave i nastupi vlastele biće bezlično smeće koje nikog ne interesuje, šta će dokona bh raja komentarisati, nema slika i murala na fasadama zgrada u Republici Srpskoj, nema ploča sa imenima ulica ratnih zločinaca, javno se spaljuje Izvještaj Milorada Dodika o Srebrenici, a onda, novinari su u neobranom grožnju jer osim negiranja genocida nema ni mržnje, vjerski velikodostojnici su u načistom ludilu-moraće svoje govore hutbe i internet doskočice uskladiti sa novim propisom, bh politicusi ni sami ne znaju kako će pred tv kamerama i na skupovima, opšti haos. Kažu, tužioci, svi osim glavne Gordane Tadić su u stanju sveopšte pripravnosti, sve bezbjednosne agencije uvode četverobrigadni sistem rada dok se zatvorske prostorije čiste i kreče, spremaju se za prihvat velikog broja stanovnika, posebno se provjetravaju ćelije novosagrađenog zatvora u Istočnom Sarajevu u Ulici ‘Đenerala Draže’.

Prosto je nevjerovatno kako ‘male tajne’ velikih kuhinja odrade svoje i potvrde da je ‘smrtonosni lijek’ u malim tabletama i maloj boci. Ahbab Valentin je godinama trpio i ‘dumao’ pa sve posložio u tri četiri odranije smišljena članka. Uostalom, već se efekti vide. ‘Slobodna Bosna’ se preselila na istragu.ba a onda svi skupa u ‘Oslobođenje’ pa na ‘Saff’ba ili ‘Stav.ba’, pa na ‘Hayat’ i dalje i šire, revnosni Senad Hadžifejzović je naprasno prekinuo godišnji odmor, ne može sandžačka ljepota i patriotista propustiti ovo pravno izrastanje države, stiže nam vanredno i veoma brzo direkt u ‘Face TV’.

Saznajemo još kako je ‘Dodik na aparatima’, ‘kako mu je smjestio gazija ‘Komšić’, pa ‘odbrusili Bećirević, i Zvizdić’ komandanti bh brigada u pričuvi, ‘zapržio Ramiz Salkić’ diverzant a ‘zabiberio Izetbegović’ prvi ispred svih, eno ga sprema četkicu za zube i dva ćebeta, ‘just in case’, svi su požurili da još koliko danas kažu šta imaju reći, od sutra je ‘novi dan bez nafake’.

Od sutra očekujem da na prvom susretu sa novim Visokim predstavnikom ‘Švabom’ kako su ga ‘odmilja prozvali’ i jedni i drugi i treći, padnu poljupci, zagrljaji između naša tri člana bh Predsjedništva, da se uslikaju ispred bh zastave i da svi parlamentarci prekinu nasilni godišnji odmor te da umjesto ‘tvitanja’ dođu u poslaničke klupe, na posao.

Već čujemo kako kažu ‘ma nije to ništa, smiriće se Dodik’, kako je ‘rušio državu BiH a srušio crkvu’ kako je to pomirljivo a naprđivački ‘spustio’ Bakir te dodao kako ‘treba stvari relaksirati i graditi mir’, kako je ‘oporba’ Milorada Dodika sva listom protiv genocida ali i protiv Milorada Dodika, samo se još čeka da se oglasi mlađahna Benjamina Karić sa kakve hair česme i sa svojim nedostižnim osmjehom, širokim od Predsjedništva do ‘Kasarne Jajce’ u Sarajevu.

Bog dragi zna kako će biti sutra, načisto me strah ‘fata’ jer nisam navikao na ovo što dolazi. Ja naprosto ne mogu zamisliti da ne čujem ono ‘odcijepiću se’ a iste sekunde ono drugo ‘hoćeš govno’ ili na bosanskom : nećeš nikada pa tako dvije decenije, a tek kolliko mi nedostaje ono mudro od Džaferovića i Komšića ‘ni pedlja jedinstvene i suverene’ ne mogu vam ni opisati. Kao što ni u snu nisam mogao dokučiti da od sada pa u buduće, moram Abdulaha Skaku SDA sunetliju i mladomuslimana oslovljavati sa ‘njegova ekselencija’ a moram, ode Skaka u ambasadore u Qatar, ‘aminovao’ Dodik lično, ‘prepao se’, ‘usrao’. Mada, da ne smrdi, Šefko i Željko mu dali Pariz da tamo postavi svoga ambasadora, sve ‘ispalo’ potaman.

Znam, ima tu još želja i neispunjenih ciljeva koje bh vlast na čelu sa Bakirom ima u pričuvi a koje ‘iz sjene’ kako on to kaže objavljuje Reuf Bajrović. Ma, da, onaj Reuf iz ‘Nadrealista’ nekakve američko-evropske Alijanse za zajebanciju što žulja narandžu po čelu da se izduži kao Đura, on ništa kao ni Avdo Avdić ne govori napamet. Avdić ima čak i interne tužilačke protokole na svom stolu a Reuf zabavlja Emira Suljagića a ovaj njega, malo više na emgleskom a malo manje na maternjem. Kaže Reuf, sve ide kako smo mi to iz sjene zamislili, pa nabraja. Otišla Gordana Tadić, imamo MAP idemo u NATO, ostao ‘Osmica’ a sa njim i Sebija, još samo da napravimo dobar omjer u domovima Parlamenta i eto hajra i rahatluka.

Ne treba zaboraviti zato ću ponoviti : Inzcko je svojm propisom nagradio i spasio Bakira i Dodika, spasio je i ‘Osmicu’ i najbolju hanumu Seku, vidimo da ih više niko ne spominje, svi smo se okrenuli prema ovim blizancima i njihovim replikama i peticijama. Tako nam ‘grah pao’ na devet ‘hatmi’ u Inzcko-vom zakonu.

Ali, ima još nešto u vezi ovog od sutra da se na pomene.

Odluka druga ‘Niskog’ (ovo nema veze sa njegovim fizičkim izgledom već sa njegovim dosadašnim radom u kojem je zabrinuto propustio najglavnije-smijeniti mafiju u vlasti i pohapsiti korupciju) nije samo zabranila negiranje genocida, ima toga još. Ona kaže da se zabranjuje i da je kažnjivo glorifikovannje ratnih zločina i zločinaca pa me zanima pojašnjenje. Mogu li, smijem li bez ‘udara na Bošnjake’ da kažem da je Sakib Mahmuljin ratni zločinac, jer Sud BiH čije odluke obuhvata propis druga Valentina ga je osudio na deset godina zbog ratnog zločina uz ‘Mudžahedin’ diviziju u ArBiH. Odluka nije prvosnažna ali eto Sud je rekao svoje, pa nisam siguran mogu li ga tako nazvati ili i dalje ostaje ‘gazija’ heroj’ i šta znam koji klinac palac. Također, Inzcko je zabranio da se ti zločini veličaju, pa me interesuje hoće li iko odgovarati ispred Kantona Sarajevo ili Vlasti BiH generalno jer su mu dodijelili povelju i plaketu u vrijem suđenja, dok se broj miliona na ime odbrane datih advokatima iz budžeta još ne zna, ili bar u buduće ako se zakon ne odnosi na ono što je bilo.

Čisto onako, pitam radi informacije.

Pa onda, da li će odlazak na grob Rasima Delića generala ArBiH osuđenog na tri godine u Haag-u za ratni zločini mudžahedina biti veličanje ratnog zločina ili slavljenje herojstva. Inzcko nije tu bio precizan pa će se isto pitanje postaviti i u suđenju ‘Dučeu’ generalu Atifu Dudakoviću za ratni zločin u Krajini, kao što znamo optužnica je potvrđena ali stala ‘zbog corone’ ili bilo koji drugi pripadnik ArBiH ako se optuži, da li će se moći tekbirati i demonstrirati za njega i sudbinu po bh ulicama kao do sada?

Dalje, šta će biti sa ulicama u Sarajevu, Mostaru i širom jedinstvene BiH. Znamo da su Ratko Mladić i Radovan Karadžić glavni krivci za genocid u BiH i znamo da će se krečiti ulice i fasade po Republici Srpskoj ali šta će biti sa imenima na ulicama i nazivima škola u Sarajevu i šire i dalje, datim sve po ratnim zločincima. Od Draže Mihajlovića do generala Bobetka, u Huseina Đozu i Busuladžića nećemo dirati, oni nisu ratni zločinci, oni su samo sluge nacista a što Valentin nije predvidio. Da ne idem dalje, da li će se ulica u Bihaću nazvana po Rasimu Deliću krečiti ili šta?

Ima toga još, kao recimo situacija sa Fikretom Abdićem. Da li će on moći ostati na funkciji jer je presuđeni ratni zločinac te šta će biti sa svima onima koji su u kontaktu sa njim i koji ga vole, a ovakvih kao Abdić ima još po Republici Srpskoj, i u poslaničkim klupama.. Ili, kako će svoje dove i ‘mirotvorna’ pisma štampati ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa a hutbe Muderris ili ef. Kavazović od sutra, to ni Allah ne zna. Naime, laHko je utvrditi da su im dosadašnje umotvorine obilovale ljubavlju i bratstvom te podsticanjem na zajedništvo do neslućenih visina, od sutra Inzcko neda, izvršiće korekturu.

Ja mislim da je najbolje ovako. Danas neka svako svakom kaže sve što ima, od sutra ni mukajet.

Ili u protivnom, neka sebi rezerviše mjesto u zatvoru.

Kažu naše informacije da će biti teško doći do mjesta. ‘Ćorka’ može ali samo preko veze.

Bezveze ništa.

photo : bh političari Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović u karikaturi, magazin ‘Byka’, arhiv