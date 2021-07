U izborima u Mostaru decembra prošle godine na plakatima lijepio sliku sa majkom Hatidžom Mehmedović i Josipom Brozom, danas se u Policiji gdje je saslušavan zbog ponovne tuče poziva na odlazak u Srebrenicu

Znam, mnogi dokoni i patriotski ‘osviješteni’ zemljaci, opravdavaju Čedomira Jovanovića, zvaničnog lobistu gazije Željka Komšića u svakom od njegovih silnih ‘nestašluka’. I kad se mlati sa beogradskom policijom, i kad udara kuma i prijatelja reketom ili baseball palicom, ili kad, zbog svađe oko parkinga udari komšiju u garaži, kao što je to učinio prije par dana.

Jovanoviću, predsjedniku beznačajne i minorne političke partije u Beogradu (Liberalna Demokratska PArtija) se skandali dešavaju često i prečesto, Željko Komšić se ne oglašava a Čeda bije sve od reda i puni stranice žute štampe.

U Bosni, kao kod kuće, sve mu je oprošteno, kao kad Bakir Izetbegović oprosti i oslobodi svoje ‘asime’, ‘fadile’ ili ‘osmice’, zato jer su ‘osvjedočeni prijatelji države Bosne’, ili zato jer su ‘ranjavani više puta’ pa mogu raditi šta god požele bez bojazni da ikom odgovaraju za svoj kriminal.

On je ‘de Franko i de iure’ povlašteni Bošnjak, jer je jedan od rijetkih Srba koji su priznali genocid i stradanja Bošnjaka u bh ratu i jer je nekoliko puta obišao Potočare i izrazio saučešće, njegova slika kada mu umrla majka Hatidža Mehmedović kači cvijet Srebrenice je za našu antologiju i istoriju.

Naravno da je njegov potez hvale vrijedan i odlučan hrabar čin, međutim Čeda je kao i mnogi prije i poslije njega, Potočare i svoj dolazak tamo koristio u političke i druge svrhe, čime je poprilično nanio štetu i sebi i žrtvama genocida.

Podsjećamo, decembra prošle godine Jovanović se sa Željkom Komšićem pojavio na promotivnim plakatima u Mostaru uz izbore, Komšić uz Josipa Broza a Čeda sa slikom majke Hatidže, što je bio znak da birači navale na izbore i da zaokruže koaliciju DF-SDA. Totalno bespotrebno i pogubno, ali ni Željko ni Čeda nemaju drugačiju viziju, Potočari i majke Srebrenice su ovim potezom oštećene i obezvrijeđene kao i sve žrtve Srebrenice.

Ovih dana kada ga policija Beograda saslušava u vezi tuče sa komšijom u garaži i kada internetom kruži snimak iz kojeg se vidi da je odgurnuo nekog čovjeka koji je pao, Čeda se brani da je isprovociran, da mu je komšija psovao majku, da je štitio sebe i porodicu, na isti način se ‘branio’ i kad je isprebijao suvlasnika i kuma baseball palicom ili kad je razbio izlog u jednoj prodavnici.

Ali, ovdje u ovom obračunu sa komšijom, Čeda je otišao i korak dalje, posegnuo je popularno za Potočarima.

‘Danas su mi vratili za odlazak u Srebrenicu, na isti način kao što su mi ubice prošli put došle pred stan pevajući pesmu o Legiji..’ završio je svoju odbranu u Policiji Jovanović majstor skandala, i kao i u Mostaru ‘pokrio’ se žrtvama genocida.

Taman da je i istina to što govori, previše je i degutantno. Umjesto da svoje incidente i skandale izbjegava odlučio se na ‘pokrivanje’ onim što je njemu kako kaže ‘najsvetije’. Željko Komšić kao po starom političkom običaju ignoriše i ne komentira ovaj potez, on vodi druge i drugačije ‘bitke’ za državu Bosnu, u kojima je sve dozvoljeno, čak i ovo batinanje Potočara.

Sramota i besčasnost. Na isti način je i Valentin Inzcko svoju odluku o nametanju propisa o negiranju genocida pred odlazak ‘umotao’ u savjest ‘nakon posjete grobu majci Hatidži Mehmedović’, umjesto da je to odradio u okviru svojih dužnosti i na vrijeme, ne čekajući zadnji rok kao Bakir za Reviziju u sporu protiv Srbije.

‘Ranije je dolazak u Srebrenicu bio hrabrost, jer simbolizira nepravdu, užasno stradnje, genocid, strašnu grešku mog naroda i moje zemlje. A danas doći u Srebrenicu je hrabrost, mene je sramota“, izjavio je Čedomir Jovanović nakon komemoracije u Potočaria jula ove godine.

Iskreno jeste hrabrost, ali je čista sramota to zloupotrebljavati i unaprijed stvarati alibi za sve moguće naknadne slične događaje.

photo : izborni plakat Željka Komšića u izborima u Mostaru decembra 2020. godine i njegovog savjetnika Čedomira Jovanovića, arhiv