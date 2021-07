Prvo je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ’emeritus akademik’ srebrenički cvijet okačio na rever čečenskog vladara Ramzana Kadirova 2019. godine a onda je ove 2021. delegacija’Evropskog muslimanskog Foruma’ sa sjedištem organizacije u Bruxelles–u posjetila SDA i Bakira Izetbegovića uz 11. juli.

Poslije toga, vijećnici Opštine Zavidovići su dobili ponudu koja se ne odbija : mi vama 500.000 EURa vi nama ulicu sa imenom čečenskog predsjednika, muftije i hadžije, pa ako ćemo pravo i teroriste – Ahmada Kadirova, oca Ramzanovog …

Bakir pristupio u članstvo ‘Evropskog foruma muslimana’ gdje je Mustafa Cerić odavno ‘priznati i aktivni član’.

Šta država BiH ima sa Čečenijom, njenim radikalima, islamizmom i terorističkim akcijama, osim što je u ‘Islamskoj državi’ i Kalifatu na Bliskom Istoku među polomljenim (!?) teroristima ISILa bilo najviše Čečena i državljana BiH muslimana? Niti nas vežu ekonomske niti tradicionalne veze, sa njima si samo u belaju i problemima?

Međutim, Bakir Izetbegović i ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, nekakav akademik Muamera Zukorlića a zapravo munafik i kriminalac svjetskog kova i savjetnik sadašnjeg Reisa ef. Kavazovića znaju više od nas, ne misle tako.

‘Miroljubivi’ Cerić vlasnik prijetećeg prsta kao našeg znaka raspoznavanja i srebreničkog cvijeta na kojem je namlatio ogromnu lovu a preko žalovanja i borbe za žrtvama bh rata gdje i sam sebe ubraja dok vazi iz vile nekadašnjeg komuniste Rate Dugonjića, koju je prevarom dobio od firme ‘Hidrogradnja’ za certifikate, dok radnici još čekaju da im se uplate doprinosi i štrajkuju glađu, isti će srebrenički ‘cvjetak’ zakačiti na rever predsjedniku Čečenije Ramzanu Kadirovu, osvjedočenom autokrati i pomagaču terorizma zbog čega je čak uveden na listu sankcija USA.

Možda ga je i naplatio po promotivnoj cijeni od 5 KM, ko to zna, ali zakačio jeste sigurno, na otužnoj ‘Konferenciji za mir’ u gnijezdu terorizma u Groznom marta 2019, dok će Bakir Izetbegović prije ovogodišnje Komemoracije žrtvama genocida u Potočarima 11. jula primiti delegaciju ‘Europskog muslimanskog foruma’, organizaciju sa sjedištem u Bruxelles-u koja baštini borbu za prava muslimana u Evropi i pretenduje da bude u tome glavni predstavnik, u kojoj organizaciji je dobro poznati i ‘priznati’ član i naš ‘Hižaslav’ mirotvorac ‘sa dna kace’.

Tada je Bakir u društvu sa predsjednikom ovog ‘Foruma’ (Abdul-Vakhed Niyazov) otkrio da nas i Čečene veže činjenica da smo muslimani i da nama je islam glavna životna i državna odrednica u ‘građanskoj’ Bosni ali ima tu i razlog više. ‘Čečeni smatraju Aliju Izetbegovića prethodnikom renesanse muslimana’ reći će ponosno Bakir i najaviti ‘još veću suradnju BiH i ove orgnizacije, kao da do sada suradnje nije nikako ni bilo.

Nakon Potočara, Niyazov se po dogovoru uputio u Zavidoviće odakle smo dobili pravu bh priču.

Koja kaže da će AkoBogda u ovom gradu Ulica sve sa mostom, ako sve bude po planu nositi ime čečenskog predsjednika Ahmada Kadirova, oca onog bradatog predsjednika kojem je ‘Hižaslav’ zakačio cvijet Srebrenice 2019. godine. Niyazov je dao ponudu koja se u BiH državi sadake ne ispušta. Oni će, ovaj ‘Forum’, dati pola miliona EURa u opštinsku kasu a mi će mo, Opština Zavidovići, dati da ulica u ovom gradu nosi ime bivšeg predesjednika Čečenije Ahmada Kadirova.

Gore lova dolje slova, pošteno.

Zna se da je u BiH izmjena naziva ulica i škola izvršena odmah tokom rata i poslije, na tome se radi i sada, znamo da je glavni grad očišćen od antifašista i boraca partizana i vijećnika AVNOJa, bh poznatih pisaca i umjetnika a umjesto nijih su na tablama zasjeli begovi, šejhovi, hodže, te NDH uzdanice tipa Huseina ef. Đoze ili Mustafe Busuladžića, međutim u Zavidovićima se ne radi o klasičnoj ‘tradiciji’ i ‘patriotizmu’, u pitanju je čisti ‘deal’. Lova.

I da li baš samo to?

Jer, ako vijećnici usvoje takav prijedlog, biće to dokaz više da smo mi u BiH sve i svašta i niko i ništa i da je čak i priča kako nas Rusi ‘ubiše’ i kako se petljaju u državu BiH zapravo ‘šuplja’, oni su naši pravi suradnici.

A Kadirov na bh uličnoj tabli? Jedan terorista manje-više, to je ‘haman’ milion KMa, ej !

Naime, ovaj tip koji je čelu ‘Evropskog muslimanskog foruma’, baćuška Abdul-Vakhed Niyazov je osim što predsjedava Forumom još i na čelu moskovskog Islamskog kulturnog centra, javnog odjela ruskog službenog vijeća muftija, tijela povezanog s Kremljem. I odlično povezan sa ruskim vlastima, čak i sa Putinom, bio je i poslanik u vlasti Kremlja u njegovo partiji.

No da ostavimo Putina i Ruse, da li iko zna šta bivši, u atentatu ubijeni predsjednik Čečenije, kojeg je naslijedio Ramzan Kadirov, Sin i Cerićev ahbab – znači Zavidovićima i državi BiH?

Bakir je rekao svoje i to je ono što se u BiH ‘pika’. Ako je ubijenom Ahmadu ‘renesansa’ Alija Izetbegović, može imati ulicu u BiH makar bio i vođa ISISa/ISILa, jer ono što je radio svojim državljanima i ‘din-dušmanima’ hadži Ahmad Kadirov a nastavio Sin Ramzan, više je od renesanse. Ovaj muftijja je ubijao gdje je stigao, progonio, finasirao terorizam, ima toga koliko hoćete, ali za nas je i ovo dovoljno. U ratu Rusije i Čečenije, 1994/96 stao je nastranu Rusije, rezultat toga je bomba na stadionu koja ga je i ubila 2004. godine, aktivirali su je najvjerovatnije, nije dokazano, islamisti njegove države, oni koji su se protivili njegovim prelaskom na Rusku stranu.

Kaže načelnik Zavidovića Hašim Mujanović da ovo ‘još nije gotovo’, trebaju ‘vijećnici odlučiti’, međutim znamo mi šta nama znači family Kadirov i Čečenija. I znamo mi nas i naše vijećnike. Uostalom, na web stranici ‘Evropskog foruma muslimana’ već je ubačen naslov i izgled ulične table muftije, kao da je stvar već gotova.

Na pitanje zgroženih novinara da li zna ko je bio Ahmad Kadirov, načelnik mudro i pametno odgovara : ‘čuo sam nešto o tome’ ali ovo je tek ‘pilot-projekat’.

Bilo pilota ili ne, bh avion leti odavno svojom otužnom putanjom, jer ovdje vladaju nekadašnji ‘ostaci’ stranke SDA, dok načelnik Zavidovića nekulturno laže. On je Sporazum sa tipom iz Bruxelles-a potpisao, samo se čeka lova.

Vala, velim, kad je mogla Aziza Šaćirbay u Sarajevu dobiti ulicu samo zato što je razvijala ‘renesansne jufke’, inače je majka bh nekadašnjeg ambasadora Muhameda Šaćirbaya (onog koji je za zloupotrebe love bio u zatvoru u New York-u, ali bh vlast nije bila zainteresirana da učestvuje u postupku pa ga sud pustio) zašto ne bi i hadžija i muftija Ahmad Kadirov.

Predsjednik ‘Evropskog muslimanskig foruma’ Niyazov je izjavio da je osim susreta sa Izetbegovićem, obišao i Sandžak gdje se susreo sa Muamerom Zukorlićem, tamo je dogovorena izgradnja još jedne ‘Škole Časnog Kur’ana’, zatim je trknuo u Makedoniju a sastao se i sa ‘Hižaslavom’ Cerićem te u Crnoj Gori sa Dritanom Abazovićem. Potvrdio je vijest kako se Bakir Izetbegović skupa sa makedonskim predsjednikom Parlamenta Talatom Džaferijem dogovorio da pristupi ovom ‘Evropskom forumu’ da ojačaju snage na Balkanu. U ‘Forumu muslimana je snaga’, novi je slogan SDA, umjesto one već dobro poznate : ‘U bureku je snaga’.

Zaboravni ‘Hižaslav’ nije ništa znao u vezi ove ulice u Zavidovićima ali je naglasio da to i nije loše, ‘tamo ima muslimana računajući i Tursku preko stotinu miliona’. Mislio je na Čečeniju i Rusiju. Što je svakako ‘renesansa’: nas i Rusa 300 miliona! I slagao kao i uvijek da ništa ne zna, on o Čečeniji zna sve. Još dok su se vodili izbori u Crnoj Gori 2018. ‘Hižaslav’ je preko jarana Ramzana Kadirova uputio dopis cnogorskom Reisu Fejzoviću naglašavajući mu da ne treba glasati za Đukanovića, već za bošnjačke kandidate i nekakvog njegovog favorita Kalača.

Za kraj, u vezi nas, Čečena i Rusa ima još jedna zgodna sličica za napomenuti.

U Republici Srpskoj, u Bileći, svake godine u zadnjih sedam/osam, održava se muzički festival ‘Čečenija Fest’. Zaštitni znak ove fešte i glavni lik na plakatima je Ramzan Kadirov. Organizatori tvrde da su lik za plakat uzeli ‘od jebe’ međutim faca je isuviše ozbiljna za zafrkanciju. Da li ikoga čudi što tamo nisu na slavlje pozvali ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića, da popravimo malo odnose sa Ruskom Federacijom?

Mene, eto čudi. Čudi se čak i Reis ef. Kavazović, za divno pravo čudo. Delegaciju ‘Evropskg foruma muslimana’ u Sarajevu nije htio lično primiti pa je posjeta Reisatu odgođena, Bakir ih je primio.

photo : gore lijevo – ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić kači cvijet Srebrenice na rever Ramzana Kadirova predsjednika Čečenije marta 2019, desno – Ramzanov otac Ahmad Kadirov bivši predsjednik Čečečnije čije ime će ‘abgd’ krasiti jedna ulica u Zavidovićima, ispod : Bakir Izetbegović i predsjednik ‘Evropskog foruma muslimana’ Abdul-Vakhed Niyazov u Sarajevu jula 2021, arhiv Cross Atlantic