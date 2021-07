Hrvati i Srbi preferiraju ‘malog Kineza’, Bošnjaci ‘Osmana Veličanstvenog’

Aman and zaman, ovi ex-yu politicusi su načisto, što bi ono rekao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić na svom maternjem jeziku da ga ‘ceo svet razume’ – ‘out of order’. Ne vole koliko je normalno ‘svoju Hižu’ pa traže svoje nacionalne idole i gazije van ‘svoga topraka’, što će reći van svoga ognjišta i svoje domovine. Svi osim ‘našeg Bakira’, Bakir je ‘zakon’. I, institucija, čak. (Po)držimo Bakira, klikni ovdje na Peticiju .

Eno, Hrvati i Srbi se svađaju oko Nikole Tesle, ne mogu se dogovoriti ko je i šta je (njima) ovaj naučnik svjetskog glasa i imena, pa ga na kraju utrpaše među Kineze.

Postade Tesla Bruce Lee.

U vezi internet šenlučenja a povodom izmjene hrvatske valute kune u euro, nakon što je u Hrvatskoj osvanula ideja da lik Nikole Tesle bude na metalnim novčićima eura, Srbi su promptno intervenisali protestom, jer Tesla je Srbin zaboga. Onda su Hrvati, tj. predsjednik Milanović Zoran ‘oštro odgovorili’ Srbima kako ‘Nikola Tesla ima veze sa Srbijom koliko i Bruce Lee’ te dodao da su komotno srpski aerodrom umjesto po Tesli mogli nazvati po ovom Amerikancu porijeklom iz Hong Kongu a rođenom u američkoj saveznoj državi California.

Onda su Srbi t.j. Aleksandar Vučić odgovorili Hrvatima da je to sa Hrvatima i Teslom ‘jeftino’ jer ga planiraju staviti na ‘sitniš’ od eura a ne na krupne novčanice, mogli su umjesto njega staviti ‘Bruce Lee-a.

Otkud ova opsjednutost sa ovim ‘malim Kinezom’ a velikim umjetnikom, poznatim i slavnim majstorom borilačkih sportova i filmskim junakom, bez obzira na ove ‘naučne analize’ dvojice predsjednika naučno još nije utvrđeno. Za sada možemo samo prihvatiti identifikaciju i poređenje snage i mšića zavađene braće sa junakom naših snova, dok se ne dokaže drugačije.

Kao što znamo, u BiH, u Mostaru postoji čak i spomenik ovom ‘zmaju’, na samoj liniji ‘razgraničenja’ Hrvata i Bošnjaka u neposrednoj blizini poznatog Bulevara, gdje posjetioce parka dočekuje u pravoj veličini statua Bruce Lee-a u odviše poznatoj pobjedničkoj pozi. Koju figuru, svako malo vremena, da se podsjetimo mira i devedesetih, ‘nepoznati počinioci’ prepravljaju i dorađuju.

Dok se Srbi i Hrvati nadmudruju oko Bruce Lee-a, Bošnjaci imaju sasvim drugačijeg idola.

Umjesto ‘malog Kineza’ Bakir Izetbegović se odlučio za ‘Osmana Veličanstvenog’, kojeg odmilja zove Bruce Willis-om. Čisto muški i dovitljivo, nema šta.

On se opredjelio za Osmana Mehmedagića ‘Osmicu’, prvog u stolici obavještajne službe OSAe čije akcije i uspješnost je uporedio sa filmskim junakom Bruce Willis-om. što je zgodno i vrlo simpatično. Tu smo zbog imena blizu Srba i Hrvata a ipak imamo ‘svoga gaziju’.

Ako se u BiH ikada bude mijenjala konvertibilna marka u euro ili ako ikada Bakir poželi da aerodrom u Sarajevu nosi neko drugo ime osim imena Oca Alije, najveća novčanica će se zvati po Osmanu Mehmedagiću, kao i zračna luka bezbeli. Biće, umjesto ‘evo ti 200 eura’, daj ti meni ‘dvije osmice’. Dok će se novčanica od 100 eura zvati ‘Seka’, kovanice su namijenjene za one iz reda nekonstitutivnih naroda.

Do tada, Bruce Lee, sikter od Bosne.

photo : Bruce Lee, spomenik u Mostaru, arhiv