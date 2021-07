Na ovo ‘začuđeno’ pitanje iz SDA vehabijskog glasila ‘Saff” dajemo konkretan odgovor :

Zato što se Bajram slavio u kafani i što je Grujičića poslužio konobar Ćamil Duraković!

Poslije medijske halabuke i naprđivanja u režiji bošnjačkih predstavnika u vlasti Opštine Srebrenica oko postavljanja pa skidanja banera u povodu ovogodišnjeg Kurban-Bajrama, gdje smo ‘četniku’ Grujičić Mladenu posložili svu istoriju genocida, bližu i daljnju rodbinu, žrtve i ‘ugroženost Bošnjaka u ovoj jadnoj Opštini u povodu najsvetijeg praznika Bošnjaka’ sa još jadnijim ‘predstavnicima u vlasti’, vlast je zasjela u kafanu uz sve ‘propisane uslove zaštite od corone’, što znači bez maski i distance i u što većem broju, da se ova bitka dobro zalije.

Kao uostalom i u drugim dijelovima BiH gdje se Bajram proslavljao na sličan način, kao recimo uz Milu Kitića u Živinicama, uz iste ‘mjere’ i naravno, u kafani.

Kada je ovo ‘čudo od scandala’ i svjetska vijest obišla ‘facebook’, oglasio se SDA vehabijski list ‘Saff’ pa izrazio svoju zgranutost što je načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić na Bajramskoj proslavi pio pivu, teškim pitanje iz naslova ovog teksta.

I potražio pojašnjenje od najvećeg bukača iz Srebrenice pored Emira Suljagića, vječitog kandidata za bivšeg i budućeg načelnika Ćamila Durakovića koji je dan prije Kurban-Bajrama patetično po tv i novinama izjavljivao kako se ne može živjeti sa ‘negatorom genocida’ Grujičićem koji je skidanjme banera- četitke Bajrama pokazao šta se sve sprema Bošnjacima u ovoj Opštini, Ćamil je dao slikovitu deskripciju proslave najvećeg praznika Bošnjaka ovako, citiraćemo ga, nema druge.

“Neumjesno je bilo da je Grujičić pio pivo, ne znajući, a kasnije je pri odlasku prišao da se izvini jer je uzeo alkohol. Dakle, mi ne možemo kao domaćini ustati i reći ‘Napolje’ ili ‘Nećeš piti alkohol’. Dakle, čovjek je naručio pivo. U pitanju je restoran u okviru Doma kulture i on pripada Opštini. Tu pravimo zakusku, bajramsku baklavu itd. Niko od nas ne servira alkohol, niti je to naša stvar. Čovjek je došao i sebi naručio pivo. Ne mogu ja nikome reći hoće li piti i šta će piti. Doduše, kada je krenuo, izvinio se. Rekao je: ‘Ja se izvinjavam što sam naručio pivo, ne znajući da to nije umjesno na ovakvim događajima’. Iskreno je došao i rekao da mu je žao što je uzeo pivo, ne znajući prirodu događaja. Možda je dobro što smo počeli jedni drugima ići na te vjerske praznike, da jedni od drugih učimo šta je adet, šta je kultura, šta je ponašanje”.

Evo, vidite kako je Ćamil sve fino rekao. Grujičić neznalica ‘ne zna prirodu događaja’, Ćamil slavi Kurban-Bajram u kafani kao i velika većina Bošnjaka, ne može Ćamil uticati na želju gosta u kafani šta će isti popiti, slavlju je osim Ćamila prisustvovalo i skoro svo vodstvo bošnjačkih predstavnika u vlasti, falilo je još samo da su se uslikali Munira Subašić i Emir Suljagić.

‘Saff’ je pivu načelnika ‘vlaha i četnika’ Grujičića na slici zaokružio i podebljao da se bolje vidi i da ne pomislimo da je možda fotošoprana, a mi dajemo jednostavan odgovor na ovako složeno i teško pitanje ovog web portala.

Grujičić je pio pivu za Kurban-Bajram zato jer se obično u kafani pije piva i zato što ga je poslužio konobar Ćamil Duraković.

Jedina nepoznanica ovdje je što ‘Saff’ nije ‘zaokružio’ niti provjerio šta je bilo u boci pića Ćamila Durakovića ili ostale ekipe slavljenika, ne bi to loše bilo saznati.

Dakle, što bi ono rek’o ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, Ćamile ‘Hižaslav se rodi, vaistinu se rodi’!

photo : načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić sa pivom proslavio Kurban-Bajram u kafani sa bošnjačkim predstavnicima u vlasti Opštine, ‘Saff’ vehabijsko SDA glasilo, arhiv