Kada sam juna prošle godine pisao da će ispred Laburista BiH (i slogana : ‘Život dostojan *jednog čovjeka’ i njegove familije) kandidat za načelnika Opštine biti Ervin Abdić, savjetnik i Babin sin – mnogi mi nisu vjeovali. I pisali su mi, ružili me dakako, međutim djelimično su (bili) u pravu.

Fikret Abdić je nakon hapšenja zbog muljanja sa budžetom Opštine koji su mu bili odskočna daska za glasove budući da je ‘efekat žrtve’ proradio, dokazao da je ‘korak ispred (još jedan bombastičan i slatkasti slogan stranke – kćerke Ljilje Abdić) te je iz bihaćkog pritvora uletio pravo u stolicu načelnika.

Prije toga je pred notarom koji mu je tamo naručen, za načelnika postavio ipak ‘moj prijedlog načelnika’, svoga sina. Doduše, postavio je on trojicu zamjeničkih načelnika da se rotiraju kao u bh Predsjedništvu i da se ‘Vlasi ne dosjete’ međutim osim Sina drugi se ne čuju niti vide, istovremeno je ovim pravnim potezom instituciju načelnika samo uveo u bh zakonski sistem, dokazujući da su izbori i propisi čista vježba za budale i naivce a imenovanja realnost i suštinska bh priča. Tako smo dobili načelnika Ervina Abdića koji nije uopšte bio na kandidatskoj listi, no tvrditi da on to nije, isto je kao kad Fahrudin Radončić kaže da nije vlasnik ‘Avaza’ on već njegova razvjenčana supruga i frizerka.

Poslije svatovske kolone vozila, svirke i žurke na Hukića Brdu, Babo je ubrzo iz pritvora zgladio za Opatiju u svoje gnijezdo, sporadično se otuda javljao iz Hrvatske na svoje radno mjesto putem skype tehnologije i telefona, u zadnjih pet mjeseci ga niko nije vidio čak ni na internetu pa opštinskoj ‘opoziciji preletača’ dosadilo posmatrati Ervina Abdića sa tekom u ruci u opštinskoj sali te, kažu vijesti, traže njegov opoziv i smjenu. No, kao u svakoj bh političkoj bajci, fali im ‘ruku’, osim ako svoju junačku desnicu ne bi podig’o Admil Mulalić, preletač iz DNZ partije, ‘petog djeteta Fikreta Abdića’ koji je od najžešćeg kritičara pored šefa Dolić Rifeta postao jedini i najvažaniji Fikretov spasilac, i ne samo njegov – spasio je od potpopa i ‘neprijateljsku’ stranku Laburista u zamjenu za stolicu predsjedavajućeg opštinskim vijećem.

Naravno, opoziv načelnika je po bh propisima jalov i skup posao (prvo – moraš imati dovoljno potpisa a nemaju ih, drugo – moraju izaći na referendum a to je dodatno trošenje para i treće, opet će im Babo kao ‘žrtva’ na referendumu izbiti potreban broj glasova jer on uvijek kao žrtva pobjeđuje) ali kako ne samo opštinska vlast već čitavo Opštinsko vijeće ne rade ništa, valjalo je nečim uzdrmati učmalu velikokladušku scenu. Opoziv nije bio dovoljan pa su Tv ‘Marjan’ unuk i ‘mama Ljilja’ napravili fotomontažu i pokazali Babu na web stranici stranke, da ga bar nacija malo vidi, ubacivši mamac kako se u stranci, a ne u Opštini, razmatra ‘strategija razvoja’, nekakav beznačajni dokument o kojem ‘opozicija’ godinama šapuće i prigovara. I Babo se ukazao na web stranici Laburista, pored silnih bajramluka, čestitarenja i sijela, nacija je odahnula.

Najavljen je i Teferič u povodu ‘istresanja’ dijaspore koja je nagrnula u zavičaj poslije smekšavanja corone koji će trajati mjesec dana i koji se odavno popularno zove ‘Krajiško ljeto’, svi smo nakon toga zaboravili zašto načelnika nema već pola godine, kako to da nam opštinu vode strani državljani koji dolaze na posao iz Hrvatske, šta bi sa garažama koje je Abdić izgradio na otetoj opštinskoj zemlji pa je predao u ruke svom poduzeću JP Komunalno da ih rasproda ‘neposrednom pogodbom’, šta bi sa strategijama i planovima razvoja, migrantima, gdje su nestali njegovi planovi revitalizacije ‘Agrokomerca’ iz silnih intervjua sa radia Velika Kladuša. Umjesto takvih ‘trica i kučina’, ponudili su nam drvene kućice u Parku koje se ‘rentaju’ zainteresovanima i malu binu pozornicu u Parku za domaće band grupe, nema čak ni vječitog Hake Obića ili zaboravljenog Hasiba Murtića kladuške legende sevdaha ili Seada Purića, ‘pronašli su’ pored sofri i folklora još jedino Mersu Miljković koja je odavno ‘minjak’ i ‘Čičo, čičo’ zamijenila dimijama i šalvarama.

I ne samo to, dolazi nam i bošnjačka bh diva Hanka Paldum’ da zacementira ljetni doživljaj veselja, poslije Ljiljinog bajramovanja u Marjanovcu, u Borićima.

Nekad nas je Mulalić skupa sa Dolićem uveseljavao Babinom snagom i ‘sklekovima’ koje je ovaj u cvatu mladosti obavezno radio ‘ i do stotinu puta’, možda i sada radi ali niko o tome ne priča, o njegovim vizijama, sad nam Ado ‘najnačelnik’ iz nekadašnje DNZ ljubavi skupa sa glavnom u odboru Teferiča – kćerkom Dunjom Pleho nudi Hanku, ocvalu kraljicu sevdaha, da nam razgali dušu i da napuni baterije na velikokladušku struju,.

Inače, ona, Hanka puni baterije samo po džematima Evrope i zavičaja i godinam je nema nigdje osim što razvija jufke i buredžike, tako uvijek tvrdi, ovaj put se odlučila na ‘Babine akumulatore’, tek da dokaže da smo ‘jedna duša i tijelo’, samo još fali da se Babo ukaže u dan zadnjeg dana Teferiča i da Hanka kao onomad kad je u Sarajevu jula1992. kad su počele granate po Sarajevu pred novinarem Nedimom Lončarevićem sa tv ‘Yutel’, procvrkuta : ‘Fikrete dragi, šta ti ovo rade’, pretvarajući se da ‘Yutel’ još egzistira.

Zašto da ne, ja čak i priželjkujem da to Hanka kaže, uostalom, i pokojni Šaban Šaulić je prije tri godine na ovakvom istom Teferiču ‘otkrio’ da je pjesmu ‘Ne ruši se gnijezdo lako, dok je Babo živ’ sastavio isključivo za Babu a Krajina histerično vrištala. Vrijedilo je, napunio je ‘kralj muzike’ gradski stadion i ispraznio opštinsku kasu za 12.000 KMa, nije ni Hanka ‘od jučer’, uostalom zna i predsjednica odbora Teferiča kako potrošiti opštinske pare. I ona je naime u Vel. Kladuši i od jučer i od prekjučer, i od ihahah godinica, sve skupa sa mužem koji je popravio porodični album Abdića na prošlim lokalnim izborima tako da ih je (za)sad tamo ukupno petero. Kraljevski, nema šta.

Dakle, isplatilo se ‘čekati Godot/a’, samo još da nam Samuel Beckett umjesto njega pošalje Babu. Sve Skupa sa Hankom. Da zaboravimo penzionere ‘Agrokomerca’ koji ne mogu u penziju jer nema uplaćenih doprinosa dvadeset godina unatrag, oteti ‘Saniteks’, ‘Grupex’ i ‘Agrokomerc’, čak i virtualni ‘Agrofenix’, nove ulične brojeve koje će mo platiti, nove face na imenima ulica uključujući i Sulejmana Veličanstvenog, vakcine i coronu, migrante i garaže i kružne tokove, pse lutalice…

Sve osim hljeba i igara, čak i otvoren šalter subotom za dijasporu, kao neviđenu brigu za svoje vani.

Na kraju svih krajeva ovakav život dostojan (jednog) čovjeka Velika Kladuša i zaslužuje.

