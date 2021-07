Merhamet premijera Fadila Novalića nema granica



Iz izvora bliskog kabinetu premijera Fadila Novalića koji je želio ostati anoniman dobili smo ekskluzivnu vijest.

Na prijedlog Bisere Turković održana je sjednica ministarskog vijeća BiH telefonskim putem i donešena odluka da se višak vakcina u BiH podijeli i pošalje Njemačkoj, Pokrajini Vestfalija, bratskoj zemlji koja je ovih dana pogođena ogromnim poplavama. Odlučeno je također da se respiratori koje je uvezla firma ‘Srebrna malina’ poklone bratskom i siromašnom narodu države California koji se usljed velikih vrućina i visokih temperatura susreće ovih dana sa nezapamćenim posljedicama.

Ambasador Njemačke u BiH se svesrdno zahvalio vladi države BiH, dok ambasador Amerike Nelson usljed pakovanja kofera i spremanja za put natrag u Ameriku budući da mu ističe vrijeme u BiH jer Joe Biden šalje drugog ambasadora, još nije stigao da prokomentariše ovu, konačno pozitvinu vijest iz ove, ružnim vijestima zatrpane države.

Novinari su s razumijevanjem zatražili komentar od Novalića koji je pred njih izišao sa uredno zakopčanim kaputom (s desna ulijevo pa nadolje, vidi sliku) i bez maske na licu te bez ustezanja izjavio kako je vijest tačna. Zatim dodao.

“Zašto da ne, i nama su u nevolji davali pomoć i donacije, red je da se odužimo prijateljima. Kao što znate kada stignu one vakcine iz Covax programa, pa kad saberemo one koje će stići iz Amerike, Belgije i Danske, te dodamo one koje će stići iz Azerbejdžana i one koje su stigle iz Slovenije, Srbije i Hrvatske te Austrije, pa iz bratskih arapskih zemalja, mi će mo hm… kako da kažem … imati čisti višak koji nećemo moći upotrijebiti. Da se ne baca, što ‘no kažu naši stari, bolje ih je dati drugima. Osim toga, nema nas toliko koliko statistika pokazuje, puno, puno ljudi je vakcine primilo u Srbiji, Hrvatskoj, Austriji ili Sloveniji ili na Sokocu pa se može reći kad uzmemo u obzir i one koji neće bocu nikako, da smo mi već totalnu vakcinaciju obavili. Nešto je i pomrlo jer nisu na vrijeme otišli nigdje po vakcine, al’ Bože moj, sve u svemu, mi smo k’o vlada sve poduzeli da do toga dođe, hoću reći ne dođe, omogućili smo da svako može ako želi sjesti u auto pa otići primiti vakcinu a ne glumiti nesposobnjakoviće i ljenčuge koji čekaju da im se još zavrne rukav…’

Na upadicu novinara kako Njemcima ne trebaju vakcine imaju ih oni dosta, kako se radi o poplavama i kako bi druga vrsta pomoći bila adekvatnija, Novalić je dodao.

“Poklonu se ne viri u zube. Vi novinari sve izvrćete. Pa i naše stare nene su napolitanke koje dobiju ili ratluk ili safun čuvale u škrinjama pa ih samo zamotavala u drugi papir i nosile nekom trećem kad pođu u goste, nisu morale kupovati, mi ne moramo ništa učiti već samo pratiti tradiciju…”

Kada je novinar ponovo prokomentarisoa da ima razlike između napolitanke i vakcina, Fadil se nije dao zbuniti.

“He .. hehe, pa naravno da ima, šta onda? Ako ne trebaju vakcine Njemci ih mogu prodati pa kupiti ćebad, čizme ili pumpe za vodu, šta god hoće, tako i mi radimo. Uostalom ja bih vas podsjetio da je i BiH kad su onda davno bile kiše i poplave dobijala traktore i motorke, pa šta onda, mi smo sve fino uz zahvalnost primili i podijelili našim aktivistima, hoću reći narodu., nismo oko toga pravili frku”

Jednog od novinara je zanimalo zašto respiratore šalje u Ameriku u Californiu i to baš one zbog kojih ide svaki drugi dan na Sud, tim prije što su prije mjesec dana Amerikanci spalili na otpadu na stotine takvih istih respiratora, koji nisu ni zašto, Novalić se osmijehnuo pa odgovorio.

“Mi imamo respiratora više nego što ih trebamo, posebno jer će ovi naši koje sam najavljivao iz GRadačca a isti vi se smijali uskoro biti spremni za kačenje bolesnicima, što se tiče ovog drugog dijela pitanja, hehehhe sami ste dali odgovor, neka ih oni uni­šte da ih ne moramo sakrivati od ovih istražitelja.. Ono što ja znam da su respiratori ok, uredno isplaćeni, Fikro (Fikret Hodžić, vlasnik Srebrne maline, op. Cross) nema nikakvih primjedbi, a ako ih niko u BiH neće a neće, šta fali da ih damo drugima koji ih također neće. Neka ih spale, to smo i mi trebali na vrijeme, pa ne bi bilo ni te takozvane afere ne bi bilo ni udara na Bošnjake, ničega ne bi bilo, ovako…”

Novinare je interesovalo kako je moguće da je BiH napravila covid pasoše a još nije provedena potrebna totalna vakcinacija kao u susjednim državama, Fadil je bio rezolutan.

“Mi smo po tom pitanju vakcinisanja isti kao i ostali u regionu, dobro je to pojasnio Šefik Džaferović davno. A kad je već tako, moramo i mi jer smo kao Evropljani imati covid pasoše… Ali, hehe ima tu još nešto, znam da naši građani neće to baš prihvatiti srcem ali je istina, nismo mi baš disciplinovani kako da rečem. Eno, mnogi od njih su poslušali našeg bivšeg Reisa pa iako su pozvani na vakcinu neće je. Šta im ja mogu. Interesantno je, ono što je rekao ”Hižaslav’ kako ga zovete vi novinari bivši Reis Cerić i ima nekakvog smisla..”

– A šta im je preporučio, pitali su novinari, je li ono sa svinjskim sastojcima u vakcinama?

“Ma jok, ma jok, to sa tim je čista izmišljotina uperena protv bh muslimana. On je ovako rekao, još prije godinu dana, 13. jula prošle godine, sad ću ga citirati imam to u telefonu sa njegovog ‘tvitera’ njega prati ihaha ljudi… i ja… evo ga, ‘vako je to Reis emeritus zapisao.

‘Oprez virus ‘Srbid 95 se širi. Drži socijalnu distancu, stavi masku, peri ruke, budi odgovoran. Epicentar je u Beogradu i Banja Luci..Nema vakcina, samo avdest i klanjaj namaz” … Eto, to mi je baš pravo dobro sročeno..

– Malo miriše na nacionalizam i mržnju – priupitivali su novinari?

“Eh, ko bi vama sedmoj sili ugodio, meni je to baš potaman rečeno.

– A jeste li vi premijeru vakcinisani?

“Ih, ihahaj davno… ja i Bisera skoknuli do Zagreba i ćapili ‘fajzera’, došli u Zagrebačku džamiju bolničari i sve obavili i ja i Šefko, i Mustafa Cerić .. onaj dajdža od Emira Suljagića muftija Hasanović sve sredio… i neznam više ni ko je bio sa nama u delegaciji išlo nas je šestero kola .. Nisam htio da od toga pravim priču i da nekom uzimam red ispred ‘Zetre’, zato ja masku držim naokolo a vi mislite da neznam da ide iza ušiju. Dok sam se testirao u Sarajevu prije svake corona žurke i petne’s dana poslije, k’o Komšić..’

– A koliko je uopšte ukupno ušlo vakcina u našu zemlju, zna li se tačan broj premijeru?

“Ma znam naravno ali ko će to izračunati. Ja sam ih sam nabavio nekoliko miliona, mislim mi vlada, samo što nisu stigle, znate kako to ide, corona je sve usporila, skoro sve…

– Nadam se da ne glumite premijeru, kao ono kad ste rekli da ste htjeli mogli ste vakcine nabaviti ali niste htjeli glumit državu …?

“Naravno da ne glumim, ja sam mrtav ozbiljan. Eto vidite, toliko miliona boca a raja neće svoje već ide po tuđe vakcine u susjedne zemlje. Tako je bilo i sa respiratorima, neće one koje sam nabavio više voli da umre amene da vodaju po Sudu, čudan je naš narod bosanski…”



P.S. Svaka sličnost sa licima i događajima – slučajno je namjerna.

Photo : premijer Fadil Novalić, nije montaža, arhiv