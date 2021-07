protesti za spašavanje ‘Osmice’ : Advokat Vasvija Vidović je državnički ‘transparentna’, vehabija Zildžić je najbolji i najljepši kad šuti, predsjednik regionalnog Saveza Patriotske Lige Muhamed Taslidža – ‘taslači’ budalaštine

Nacijo, eto i to smo ‘progurali’, spasili smo državu BiH, ‘Osmica’ Osman Mehmedagić je pušten na slobodu (čuj pušten, nismo vidjeli ni da je uhapšen, da je popraćen do policijskog auta svezanih ruku i sa glavom među koljenima kao što se hapse ostali, recimo kradljivac drva u državnoj šumi, čovjek se ušetao u auto umalo kao i njegov pajdo mjesec dana ranije ‘uhapšeni’ Denis Prcić koji je pored osmijeha pokazao i viktorijanska dva prsta) i može se posvetiti svom redovnom pozivu : traganju za novim diplomama, ‘ljepšim i starijima’.

Pod uslovom da kao i Fadil Novalić ‘ne prilazi’ štaznam kome sve, ostaje još direktor OSAe sve dok metrom može izmjeriti ovu sudsku ‘mjeru zabrane’, i pod uslovom da sve kontakte, naročito one sa vlasnikom fantomskog ‘Univerziteta Američkog’ Denisa Prcića koji mu je dao drugu po redu ‘validnu i važeću’ diplomu, pa pritvoren pa pušten, održava kurirskom službom umjesto telefonom.

Dakle do beskonačnosti, sve dok je Bakir Izetbegović tu, kako je i sam potvrdio, ma šta god značila ta Bakirova odrednica za mjesto i vrijeme.

No, osim ‘udara na Bošnjake’ i ‘državnog udara’, saznali smo da ovaj ‘udar’ dobija novu konotaciju, postaje ‘udružen’, ustvrdili smo još da je Osman Mehmedagić ‘institucija’ (tako piše na pojedinim i rijetkim transparentima) i kažu da je ovo tek početak. Stati se neće dok se iz Tužilaštva ne uklone Gordana Tadić, Čampara, tužilac Čavka, dok ne uđemo u NATO i dok vječiti Željko Komšić ponovo ne potvrdi svoju stolicu u BH Predsjedništvu, iduće godine, tako prognozira i tako ‘mora biti’ propali političar ‘tviteraš’ poznavalac svega i svačega Reuf Bajrović, megafon Komšića i Bakira Izetbegovića a svesrdno (pri)pomaže istražitelj Avdo Avdić i prepisivačica Avdinih istraga urednica ‘Oslobođenja’ Vildana Selimbegović. Od koristi je svakako i (bivša) novinarka Dženana Karup Druško koja je nekada od strane SDA i njenog vrha zbog svojih tekstova u novinama ‘Dani’ i zbog svoje knjige proglašena ‘novinarkom prostitutkom’ a sada je kao i Avdo Avdić došla ‘tobe’ tvrdnjom kako je istraga korupcije i kriminala ‘ponižavanje države’.

Združeni ‘protesti’ koje je pokrenuo online za terorizam osuđivani bot SDA bulumente u Luxemburgu izvjesni mutavelija iz Zavidovića Jasmin Mulahusić preko ‘brata’ Salke Zildžića a podržao ‘brat’ ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ‘akademik’ mržnje i razbijanja države BiH brojčano nisu pokazali ništa, suštinski jesu mnogo. Nekoliko desetina ‘građana’ a zapravo funkcionera i službenika SDA u Sarajevu, malo više u Mostaru su bili u grupi malobrojni ali u izjavama ‘jaki’, vrijedi neke od njih citirati jer su antologijska zbilja naših bh gluposti.

I ne samo to.

Prvo, saznali smo da funkcioneri i udruženja SDA nisu izašli na okupljanje u funkciji stranke kojoj je ostanak ‘Osmice’ na čelu direktorijata OSAe život ili smrt, sa pravom i razlogom, stolice im ostale u kancelarijama, već da su se ‘zaokupili’ u svojoj poznatoj doktrini spašavanja kriminala i korupcije pod krinkom ‘borbe protiv nepravde’ i korupcije. Sudeći po kratkim a britkim izjavama bilo bi im bolje da su protestvovali šuteći. Ili da su bar izbacili ‘glavni adut’ udara na Bošnjake, budući da se na objavljenoj diplomi ‘Osmice’ iz Banja Luke vidi da je u pitanju konstitutivni Hrvat, tako se sam izjasnio.

Tako je vehabija i predsjednik KO SDA u Tuzli Salko Zildžić govoreću ‘u svoje ličlno ime’ a ne kao funkcioner, jer to se može tako, pokazao da stilom i školom pripada edukativnom sistemu ‘NJIHA’ i ‘de Franko i de iure’ produkcije, vjerujemo da je puno lakše ovom kick borcu da batina novinare po Sarajevu sa ‘gazijamam’ iz istoimenog vehabijskog kluba (kao u slučaju novinara i publiciste Džemaludina Latića, The Bosnia Times, februara 2018) nego da složi nekoliko suvislih rečenica.

‘Okupio sam se kao građanin’ započeo je Salko u pravopisnom stilu brata Fikreta Prevljaka, borac koji bi u ime Bakira i ‘Osmice’ i u vodu skak’o, samo ako mu se kaže, i ‘ostao živ’. Te dokazao da je ona naša množina iz bh vica ‘ja i babo sami a njih dvojica’ sasvim prikladna budućem bh pravopisu. Dževad Jahić je dobio novih materijala za prepravku bh Rječnika čim je vidio i čuo ‘zaokupljenog’ građanina Salku.

Predsjednik, pak regionalnog saveza ‘Patriotske lige’ izvjesni Muhamed Taslidža je bio dosljedan kao i Bakir tvrdnjom da smo se ‘mi’ dakle Bošnjaci, dakle, svi mi redom i listom, ‘odrekli se zastave Republike BiH sa ljljanima‘, a ‘oni’ tamo neki drže svoju zastavu, dok je čvrsto držao ljiljane, čvršće nego bilo koji ‘oni tamo’ i ‘oni drugi’. Naravno, klasična i bezočna laž kad i grane na pticama a ne ptice na granama znaju da zastavu sa ljiljanama Bošnjaci preferiraju svuda, od bh Predsjedništva do Taslidže, od Sarajeva do New York-a, onu zvaničnu ‘ne fermaju’ nigdje i nikako čime ‘de Franko i de iure’ postupaju direktno u suprotnosti sa bh propisima države BiH.

No, najopasnija i daleko sa najviše efekta, imala je izjava sa ovih ‘zaokupljenih’ iz usta državotvorne advokatice Vasvije Vidović u istom saffu sa Zildžićem, kojoj je državnim patentom odbrana svih državnih korupcija zagarantovana kao klijentela. Od Haaga preko Nasera Orića do Fadila Novalića i evo, ‘Osmice’. Čime smo, uz već postojeću ‘privrednu’, ‘finansijsku’, ‘političku’, ‘pravosudnu’ i tako nizom i redom u BiH dobili još jednu granu kriminala : ‘advokatsku mafiju’.

Vasvija je pravo u kamere tresnula kao i Avdo Avdić kako je diploma ‘Osmice’ validna’ prije nego su i Tužilac i sudija dali svoju konačnu riječ, te da je ovo ‘politički proces’. Naravno da je politički kad su joj klijenti sve sami ‘kapitalci’ politike i afera, i naravno da se advokatu ne može zamjeriti ako brani svog klijenta, međutim i tu imaju neke granice, bar one dobrog ukusa, struke i pravde a što je Vasvija zanešena svojom ulogom u ‘spašavanju države BiH’ totalno izbacila iz vidokruga. I poprilično se izblamirala.

Iako je dovode pred kamere vazda i u svakoj prilici da nam protumači propise, optužnice ili državna međunarodna dokumenta, kao neupitnog vještaka i stručnjaka, ne treba joj sve povjerovati. Ako ni zbog čega drugog a ono zbog ovog.

U poznatom performansu Bakira Izetbegovića oko podnošenja revizije na presudu protiv Srbije za genocid od februara 2017, na sijelu u Vijećnici kojeg su organizovale Fadila Memišević i Munira Subašić a ‘podržali’ Reis Kavazović i mnogi politički lideri ostalih stranaka, Bakir je svjesno slagao sve prisutne kako je Sakib Softić legalan i legitimni predstavnik države BiH iako je odavno prije toga u ladici imao dopis Međunarodnog Suda da je čovjek nelegalan i nelegitiman, a u Beograd poslao emisare Softića i Denisa Zvizdića da smire Aleksandra Vučića, da ovaj ‘ne talasa’ jer od toga ‘nema ništa’. Znamo kako je prošlo sa tom ‘bitkom za žrtve’ u zadnji dan desetogodišnjeg roka za reviziju, vidjeli smo kako je Bakir pljunuo i na državu i na žrtve a tada je kao uvaženi advokat i poznavalac međunarodnog prava advokat Vasvija Vidović kao Bakirov ‘svjedok’ i ‘pravni stručnjak’ izjavila 26.02.2017 u Vijećnici kako ‘postoje velike šanse da revizija bude usvojena’.

Samo zbog ovakve njene ‘trasparentnosti’ mogla se i očekivati i njena izjava koja unaprijed prejudicira slobodu njenog klijenta ‘Osmice’, ali mora se reći: Vasvija je jednostavno lagala kao i Bakir.

Dakle, nisu ‘protestanti’ bili samo ‘zaokupljeni’, oni su u ovom ‘udaru’ i svjesno udareni, dok su nam sve fino posložili i ispričali da je ‘ispalo’ obrnuto. Fakat, tako mu i dođe.

photo : ne može Salko Zildžić kadrovik SDA bez sile i prijetnje čak ni na Svetoj Dužnosti, na ovoj fotografiji se ‘zaokupio’ kao hadžija, facebook, arhiv