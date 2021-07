Za koga i u čije ime prosi u Canadi ‘akademik’ Muftije Zukorlića Emir Ramić a pod sloganom ‘Instituta za izučavanje genocida’, na kraju svih početaka : u kakvoj su vezi ‘izučavanja genocida’ i vakcine?

Mnogobrojne ‘nevladine’ udruge registrovane većinom ispred džemata Amerike i Canade godinama parazitski na budžetu domicilne države, na bošnjakovanju, patriotizmu, bh istoriji, posebno na žrtvama genocida, kutijama ‘za sergije’ po džamijama (dramčenje, donacija) upotpunjuju svoj užitak i lagodno, iako nisu zvanični lobisti države BiH, ‘lobiraju’ za nju. Tako im ‘grah pao’.

Jedna od tih parazitsksih tvorevina je svakako ‘Instititut za izučavanje genocida’ registrovana udruga u Canadi, u gradu Hamilton u džamiji, kojoj je svaki put kad ‘službeno posjećuje Canadu’ redovni gost Željko Komšić, bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata. Tu, je, podsjećamo, marta prošle godine ‘zlatni ljiljan’ gostovao pa navodno ‘fasovao’ izolaciju zbog corona virusa, bio je navodno ‘u blizini Canadskog premijera (Justin Trudeau), čija supruga je bila tada pozitivna.

Ramić je ovu ‘firmu’ osnovao nakon što je poslije silnih svađa napustio mjesto predsjednikovanja sa ‘krovnom organizacijom Bošnjaka’, džamijskom krovnom udrugom za Sjeverrnu Canadu i Ameriku , Konkres Bošnjaka (KBSA), gdje je jedno vrijeme stolovao i Mirsad Hadžikadić sadašnji bh političar sa nekakvom ‘Platformom za progres’, bošnjački bh mediji ga često cititaju i prenose njegova pisma, koja kao i ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić piše svakom i uvijek, skoro svaki dan, uglavnom vladi Canade i srpskim ili političarima republike Srpske. Zahtjevajući Bosnu koja nam je oteta, zahtjevajući optuženja za ratne zločine i za genocid, prikuplja fotografije i svesrdno radi na ‘kulturi nezaborava’.

Kritikovati ili analizirati rad ove non for profit udruge kakvih u Americi ima na hiljade, i koje se registruju uglavnom po većim gradovima i mjestima gdje su se nastanili Bosanci i u džamijama (oni kažu Bošnjaci, Ramić se ponosi što je putem ‘Instituta za izučavanje genocida’ uspio izdejstvovati da se u zvaničnim dokumentima Canade svi izjašnjavamo kao Bošnjaci, iako se zna da u pasošima Canade smo svi Bosanci, znači Ramić očigledno laže) u startu povlači za sobom osudu, jer zaboga ‘direktor’ radi na ‘izučavanju i istraživanju genocida’ i to je ‘sveto pismo’ u to se ne dira.

Međutim, ‘ajmo ljudski i jednostavno, stvarno, šta ima i šta može izučavati o genocidu u Bosni ne samo Emir Ramić već bilo ko, odavde i kakvog to ima smisla, kad je genocid pravno pitanje i Haag rekao svoje, šta tu ima još da se izučava? I ko to izučava, Ramić se kao i Bakir u reviziji poziva na strane stručnjake a osim njega nema u džamiji nikog? Napose, u Sarajevu već postoji još jedan ‘Institut za izučavanje genocida’, ima li ovim budalaštinama kraja?

‘Akademik’ Muamera Zukorlića i njegove ‘Bošnjačke akademije’ iz Novog Pazara, podržan od Islamske zajednice i bh zvanične bh vlasti je međutim vidio ‘svojih pet minuta’ pa našao sam sebe, i ne obazire se na ovakve primjedbe. No, mi iz iskustva znamo da se na genocidu može dobro i solidno profitirati i lagodno zaraditi, takvog ‘patriotizma’ nikad nije dosta. (Vidi pod Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić, za početak).

Tako je on spojio korisno sa ugodnim, pa piše. I upozorava. I prijeti. I naređuje. Kad ode na odmor u BiH, posjedi i sa Reisom Kavazovićem, i sa Bakirom.

I sve što čini radi u ime BiH, države i Bošnjačkog naroda, iako čak ni svi Bošnjaci u Americi i Canadi nisu i neće nikada biti listom Bošnjaci.

Tribine, performanse po džamijama, pisma canadskoj vlasti ili bh tužiocima, praćenje ko od bh ambasadora i kako radi i predstavlja BiH, kad spušta a kad podiže zastavu, knjige koje se prodaju po džamijama, eto posla. I ‘ugleda’. I dokaza o ljubavi prema državi.

Nedavno je ‘akademik’ Ramić ‘izdao’ i knjigu, zapravo printao svoje ‘govore’ i ‘citate’ i sada ih rasprodaje po džamijama kao stručnu literauturu. Kao ‘džamijski pisac’ Muhamed Mahmutović iz Krakače kod Cazina svoje ‘romane’ ili nekakva mualima Ajša Purak po džemetaima Amerike svoja izbjeglička iskustva, predgovore su mu napisali Abdulah Sidran i kolega ‘akademik’ sa iste akademije Zukorlića, Sandžaklija Kurtćehajić, koji je osnovao svoju, šestu po redu ‘bosansku akademiju’ u BiH nedavno, pod nazivom ‘Bosanska Akademija nauke i umjetnosti Kulin Ban’ (BANUK), u kojoj se u nazivu odrekao Bošnjaka pa je naziva bosanskom a toliko je pojašnjavao deset godina kako je važno biti Bošnjak.

‘Akademik ‘Ramić sva svoja djela printa na web portalu Bošnjaci.net, to mu je medijska baza, odatle sve ide dalje širom bh džemata i po bošnjačkim medijima u Sarajevu, ali ni to nije sve,nij emu dosta.

Nedavno je, vidi čuda, nikla još jedna ‘mashanllah’ udruga za pomoć optuženim bh braniteljima, gdje se po dijaspori Canade i Amerike ubire lova za odbranu nevino optuženih bh generala (‘Fondacija Pravda’) gdje se ‘akademik’ ustoličio ni manje ni više nego u ‘savjetodavni odbor’. Čak i pored činjenice da svi optuženi bh generali pred Sudom BiH za ratni zločin imaju silnu pomoć od zvaničnih organa države BiH, što je non sens da država plaća odbranu ratnih zločinaca.

E, sad, opet u ime države biH, ovaj drug Ramić je ‘zvanično’ od vlasti Canade pismom zatražio i donaciju vakcina, a premijer Canade mu odgovorio ‘da će ozbiljno razmotriti njegovo pismo’, sraona Bošnjaci.net su vijest već ‘odapeli’ za odstrel.

Znamo mi da bh državni ministri i vlast generalno samo prosi po svijetu i znamo da bh vlast još nije ni jednu vakcinu nabavila dok je sadaku dovela na pijedestal zakonske norme, međutim da li iko zna ko je i da li je odobrio Ramiću da ovako sramoti državu ‘za koju se bori’ i da prosi u njeno ime? Da li je to odobrila Bisera Turković jer i ona prosi ili neko drugi, ne znamo ili možda ‘predstavništvo Islamske Zajednice BiH u Washington DCu, ni to ne možemo trvditi ali ono što znamo jeste da je BiH toliko vakcina naprosila da ih može i sama donirati, bar sudeći po vijestima iz zavičaja (tu ne računamo hurme koje je isprosila ministarka SDA Bisera Turković) i da je ovo još jedno ruglo u nizu istih, koje samozvani lobisti i zastupnici države BiH čine u ime svih građana BiH. Prije dva mjeseca još jedna džamijska udruga je pisala Joe Biden-u i tražila vakcine za BiH, ovakvih pisama će znači biti još.

I pobogu, kakve veze imaju vakcine sa genocidom, ‘akademik’ Ramić je ‘direktor’ Instituta za izučavanje genocida? Osim ‘naučne teze’ da su one koje donira Aleksandar Vučić sumnjive i genocidne!

photo : plakat jedne od džamijskih sesija u režji Kongresa Bošnjaka sa gostima iz BiH kao ilustracija, Emir Ramić sadašnji direktor ‘Instituta za izučavanje genocida Canada’ u sredini, arhiv