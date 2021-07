Tragom jedne sasvim opravdane akcije vlasti Kantona Sarajeva : ako je pranje tepiha na ulici kažnjivo od 100 do 1.000 KMa, koliko košta razvijanje jufki ili utiranje tarhane?

U Sarajevu u naselju Hrasnica jučer je vlast u liku i djelu Komunalnog inspektora Kantona Sarajevo kaznila ženu koja je na ulici prala ćilim, tepih. Zapravo gospođa je dobila ‘tiket’, kazna će uslijediti kad joj sudija odmjeri novčanik, a kreće se u omjeru od 100 do 1.000 KMa.

Tako se to radi, nema upozorenja ni oprosta, sa vlašću nema kompromisa.

Nešto mjehurića i deterdženta može ugroziti čistoću Kantona ustvrdili su savjesni komunalci i odrezali zasluženi ‘tiket’.

Ne da može već hoće sigurno i zato ova uzorna i čista građanka trebada plati kaznu jer krši propise Kantona i države.

Ako je ne bi kaznili, sutra će doći druga domaćica pa će razvijati jufku, rastezati pite i pituljice a moglo bi biti i onih još promućurnijih pa da na aflatu prave trahanu (tarhanu), i eto ti problema, vlast je tu da zaštiti svoje građane.

Moglo bi se desiti da deterdžent i sapun zagade kanalizacionu mrežu Sarajeva zaključio je mudro inspektor kao da ove i ovakve hemikalije iz kuhinje u svakom stanu lete u nebo a ne u cijevi prema podrumu.

A moglo bi to i da ubije koju zmiju, pacova ili nekog žohara, vijesti iz Šehera kažu da je grad prepun ovih glodara i zaraznih štetočina o kojima vlast svesrdno brine.

Niti ima para za košenje trave po parkovima i ivičnjacima, niti kamiona za odvoz smeća koje se po čitavom gradu slažu u tonama, niti vlast stigne da brine o deratizaciji i dezinfekciji jer nema para (što opet znači čeka se nečija sadaka), niti se žuri da to obavi, čeka se snijeg, led ili hladnoća pred kojom će štetočine same pobjeći a kontejnere isprazniti beskućnici.

Ili možda čekaju da neki čobanin ‘naćera’ ovce u parkove da one to sve pokose na svoj način, kako što je to učinio jedan promućuran čovjek i riješio problem košenja trave na lokalnom stadionu u svom gradu.

Šta smo mogli još zaključiti iz ove vijesti popraćeen sa slikom, osim prestrašene domaćice koja je svoj ‘umišljaj’ zamijenila začuđujućom facom, smatrajući da čini ispravnu stvar?

Da vlast brine o svom narodu i svom gradu a građani to uopšte ne shvataju i nerazumiju i da se poštuju propisi.

Ako već neki ne čitaju propise koji su napravljeni da se namlati što više para od sirotinje (od parkiranja ispred sopstvenih stanova koji valjda vise u zraku i nisu na zemlji do plaćanja nekakvih ‘mjernih mjesta’, pa čišćenja stubišta ili nekakvih ekoloških zavrzlama), bar bi morali znati da ‘ležeći ćilim’ nije isto što i ‘ležeći komunalac’ na cesti. Ili ‘ležeći policajac’.

Uostalom, pouzdano se zna da u BiH tepihe ne peru na ulici ili na krovovima zgrada bogati tajkuni, patriote i ljubitelji države već njima dođu kući po zahtjevu specijalne kompanije pa to ili odnesu i vrate oprano ili sastružu dlake i prašinu posebnim mašinama, obična nepismena i siromašna raja bi da se preko leđa vlasti ‘provuče’. E, nećeš majci.

Isto tako se zna da su kod nas životinje više zaštićene od građana. Nisu u zaštiti samo pacovi, zmije i gušteri ili psi lutalice jedine živuljke, još 2018 čak, bh Predsjedništvo je svojim jednoglasnim parafom donijelo odluku o zaštiti posebne vrste šišmiša i njihovih staništa u BiH (mi imamo preko 30 vrsta ove simpatične filmske životinjice) čime je opredjeljenost u zajedništvu i odlukama u ovom najvišem državnom organu potvrđena a ­šišmiši spašeni.

Dakle, gospođo, vaš tepih može biti samo leteći, ležeći nikako, to je za policiju. Zato, plati ili leti sa njim zajedno.

photo : uhvaćena u prekršajnom djelu, gospođa iz naselja Hrasnica Sarajevo i revnosni komunalac, arhiv