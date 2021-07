Hanka Grabovica se konačno ‘uvalila’ u odbor (BACA), peta sreća, sa njom se usrećio i utički mačo-fotograf Nedim Mujić, ‘bismillah biznis’ procvjetao

Ako ste se zapitali, a jeste sigurno, gdje je naša draga Hanka Grabovica, učiteljica u turskoj privatnoj ugovornoj ‘Gullen’-ovoj šoli u našem gradu (Utica Academy of Science Charter School), koja je nestala sa radara medija nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da uđe u lokalnu vlast grada Utica NY prošle godine, pa u odbor humanitarne ogromne organizacije ‘United Way’, u odbor džemata crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC, kolokvijalno ‘Sakibova džamija’), bilo gdje gdje je merhametli i parajli a laHak posao, evo odgovora.

Nakon silnih neuspješnih pokušaja, uz Božju pomoć i njene izborne baze džematskog odbora ‘Sakibove džamije’, Hanka se uvalila u ‘board’, tj. u odbor novoosnovane non for profit organizacije našeg grada ‘Bosnian American Community Association’, skraćeno BACA.

Zapravo u stari ‘Bosnian Community’ osnovan još u Refugee Centru ovog grada gdje je Mujić ‘vedrio i oblačio’ prije dvadesetak godina samo sad pod ‘novim imenom’, da se ne bi ko dosjetio, i tako smo dobili još jednu ‘nevladinu udrugu’, parazita u našem gradu, koji će pored džamija, folklora ili ostalih naših bh zafrkancija od sada pa nadalje moći aplicirati i parazitirati na grbači naše taxe iliti poreza.

A boriti se za ‘naša prava’, ‘demokratiju’, posjećivati stare nene sa rahatlukom, dijeliti paketiće hrane, kad ‘pravo vrijeme dođe’, nosati ljiljane u svečanim trenucima, sakupljati donacije, riječju, opet Hanku vratiti na izbornu listu. Jer vlast je slast.

E, odmah, čim je svanulo Hanki, nije ‘ispalo’ mrsko ni lokanom mačo-fotografu Nedimu Mujiću, inače vlasniku nekoliko desetina ‘zanata’ od kojih je zadnji ‘profesionalna fotografija’. To je slikanje ženskih zadnjica i prednjica, slikanje konzervi energetika a može i vjenčanja, može porodična slika u šušnju i lišću naših parkova, sve što stane u njegov najnoviji ‘Nikon’.

Dugo najavljivana akcija BACA i Hanke da se održi komemorativni miting ‘Srebrenica Walk’ u povodu genocida nad muslimanima u Srebrenici jula 1995, pokazao je svu domoljubnost profesionalca sa aparatom, prije toga – što je njegova specijalizacija (vazda je on uz ‘community’, uz džemate i džamije, uz izborne utrke i tako to, podsjećamo, na web nacionalističkoj i islamističkoj sraoni vehabija i hafiza te Sandžaklija i džemata NY ‘Bošnjaci.net’ gdje su stalni kolumnisti ‘Hižaslav’ bivši Reis Cerić, hafizi i bivši AID službenici, Mujić je svojevremeno ‘za suradnju’ dobio čak i plaketu) zna se : logo, web stranica, facebook i sve u tom stilu što je dobro plaćeno tuđim parama a traži se, profesionalac fotograf je načisto zaboravio na manekenke i sjenke na aparatu, sve je uslikao.

I naplatio, tako se to radi.

Ovoj komemoraciji 11. jula, šetnji u parku lokalnog koledža (Mohawk Valley Community College) ove godine lokalni mediji su dali popriličnu pažnju što takva manifestacija i zaslužuje, međutim događaj je pokazao da nemaju samo Srebrenica i Sarajevo svoga ‘malinara’ Fikreta Hodžića, ‘malinare’ ima i Utica NY. Uz šetnju je organizovana i prodaja majica (20 dolara) i cvijetića Srebrenice (5 dolara) tek ‘da se pokriju troškovi režije’, a zapravo je to sramno i čista je zarada na genocidu Srebrenice. Osim toga, šta će na ovo reći ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, bivši Reis koji je ovo pravo na prodaju i distribuciju cvijeta Srebrenice patentirao i na kojem zarađuje godinama (5 KM po cvijetiću), čak i vodi sudske sporove sa svakim ko odprinta ili napravi bilo šta slično ‘njegovom’ patentu. Zadnji put ‘akademik’ Muamera Zukorlića je optužio sarajevskog filigrana Mensura Behtu koji je napravio od srebra cvijet Srebrenice specijalno za američkog predsjednika Joe Biden-a za plagijat, jer ova ahmedija distribuira i prodaje cvijet Srebrenice isključivo za sebe i za firmu ‘Gračaničko keranje’ koje cvjetove plete a u vlasništvu je njegove hanume Azre i sestre Azemine Ahmetbegović, to pravo neda čak ni majci Srebrenice (Fazila Efendić) koja posjeduje suvenirnicu na ulasku u Potočare.

Vjerovatno neće ništa, zna on za to, on je bio i prije a po svoj prilici i sad u contactu sa ‘Bosnian Community’, sa džamijom, sa Nedimom i Hankom, dogovoriće se oni, poznata ‘halka’ i ‘mreža’ sa Cerićem odlično funkcioniše.

Podsjećamo, Fikret Hodžić zvani ‘malinar’ je u aferi ‘Respiratori’ koje je uvezao skupa sa premijerom Fadilom Novalićem optužen za korupciju i zloupotrebu te pljačku 10. milona KMa, međutim davno prije toga još dok je radio na tv ‘Hayat’, naš dobri Fikro se dosjetio kao i Hanka i Mujić pa printao majice sa motivima genocida i Srebrenice, sa brojevima umrlih i porukama sa kamena, čak je taj biznis ‘brendirao’, planirao i jakne i farmerke i mnogo toga još, ali je poslije oštrih i smjelih osuda javnosti da zloupotrebljava Srebrenicu sve propalo, nestalo. Majice Hodžića ‘malinara’ su se mogle nabavljati jedino na pumpama SDA tajkuna iz firme ‘Hifa Oil’po cijeni od 20 KMa.

Ove majice u Hankinoj organizaciji su slične, doduše crno-bijele su boje ali brojevi sa spomenika u Potočarima su isti, podsjećanje isto, cijena brojčano kao u BiH samo u dolarima, na kraju svih krajeva, i motiv printanja je isti. ‘Za režije’.

Dakle, ‘malinarski’ posao je zarazan kao corona, nije Fikret Hodžić jedini. Utica, na tebe je red. ‘Bismillah biznis’ nikad nije konačan, kao ni broj ubijenih na printanoj majici Srebrenice.

photo : majice sa brojevima Srebrenice i cvijet Srebrenice, na prodaji u povodu komemoracije genocida u Srebrenici -Srebrenica Walk, firma BACA, 11. juli 2021 Utica NY, desno : Hanka Grabovica, facebook udruženja, arhiv