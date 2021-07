Olimpijski bazen u Medresi, ‘islamski centri’ u selendrama i zaseocima, ‘rentanje’ munara i postavljanje repetitora po grobljima, halal starački domovi, halal studentski domovi, halal pijace, rušenje upotrebljivih pa gradnja novih džamija, registracija firmi za uvoz-izvoz i terminale, spisak je podugačak i poširok, i ‘nije konačan’

Po megalomaniji i potrošnji, sadašnji Reis Islamske Zajednice BiH ef. Kavazović Husein, odavno je prevazišao nasmiješenog munafika i već poznatog ‘od ranije’ mufljuza ispod ahmedije, bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića. U poslovima miješanja u državne poslove i politiku, te u ‘mirotvorstvu’ Islamske Zajednice tu su isti. Uostalom, ‘Hižaslav’ penzioner mu je savjetnik.

U pogledu same organizacije i zapošljavanja u ovoj najvećoj vjerskoj firmi u BiH, Kavazović je od nekadašnjih 250 uposlenih u vrijeme ‘Hižaslava’, Islamsku Zajednicu po uzoru na bratsku partiju SDA doveo do blizu 400.000 uposlenika, dok je Islamsku Zajednicu opskrbio paralelnim državnim organima, ‘uredima’, ‘agencijama’, ‘odjelima’ i ‘predstavništvima’ (Bruxelles, Washington DC), državu BiH je načisto ‘zaokružio’ i obgrlio, sve prateći planove svog prethodnika i njegove nakane : ‘država u sredini a Islamska Zajednica kao omotač i čuvar države’. Čak su i plate njegove administracije kao državne, ‘bogovske’.

Iako već godinama pršte afere o nezakonitom i nemoralnom rasporedu i troškarenju muslimanskog PDVa -zekjata, koruptivnom i kriminogenom uzimanju i haraču kurbana i donacija (vitri) gdje se milioni KMa ukupe od vjernika (do 14 miliona KMa godišnje), Kavazović sa horor očima i uz smiješak te uz hadise i dove, bukvalno rasipa i pljačka novac vjernika, ‘ne hajući’ za kritike i primjedbe i ne osvrćući se na kuknjavi i plač pastve, nastavlja sa praksom već viđenom u SDA kriminogenoj hobotnici, bukvalno se razbacujući tuđim parama.

Kada su porušene džamije izgrađene nanovo, onda se krenulo u druge vidove ‘ulaganja’ i ekonomisanja. Ruše se već očuvane i postojeće a prave nove, ‘ljepše i starije’ kao u Bihaću, naprimjer. Što se pravda ‘potrebom’ i brojem vjernika iako je to čista laž, svi znamo da ta brojnost nije ni približno onakva kakavom je predstavljaju. Tako samo u jednom selu u Banja Luci jedan hodža (džemat Novoselije od 200 džematlija, Banja Luka) ‘opslužuje’ dvije džamije a sam kaže da nema ‘ni za jedan dobar džemat’ vjernika i posjetilaca.

Kad mu zafali love koja dolazi najviše od Arapa, sa Bliskog Istoka i putem Turske organizacije ‘Tika’, iz državnog budžeta (što je sasvim normalno jer mu je predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH podpredsjednik stranke SDA – Softić), ostaje zekjat nepresušni izvor, ostaje članarina kao u partiji, preskupi trokovi ukopa umrlih, kad ni to nije dovoljno, može se i prodati nešto od groblja i vakufske imovine kao na slučaju u Banja Luci gdje je nekoliko miliona KMa bukvalno podijeljeno između IZ i građevinara tajkuna u Republici Srpskoj, muftiju koji je taj posao ‘odradio’ Reis je ‘kaznio’ tako što ga je poslao na službu u Njemačku.

Da živimo u normalnim vremenima Kavazović bi bio i optužen i osuđen kao Fikret Abdić u aferi ‘Agrokomerc’ 1987. za megalomaniju ne viđenih razmjera, no kako živimo u šerijatskoj državi, još će mo slušati hvalospejve o ‘našoj vjeri’ na ‘našoj zemlji’, i o našim ‘potrebama’ koje niko ne zna ni kolike su ni dokle dosežu.

Lova dolazi i od ‘rentanja’ repetitora za mobilnu telefoniju, tako da su nam sve džamije naoružane internet uređajima, one koje nisu ‘u funkciji’ već za turiste, tu se naplaćuju ulaznice za posjete, Reis se ‘dosjetio’ pa pravi studentske domove (Sarajevo, Mostar), staračke halal resorte, čak i halal pijace kao što je ova u Sanskom Mostu koju opet ‘Tika’ počinje praviti a Resi će ubirati plodove. Cijena sitnica: 5 miliona KMa.

Gradnja olimpijskog bazena u Medresi u Cazinu koji je koštao preko pola miluiona KMa nije ništa u poređenju sa ciframa o gradnji ‘islamskih centara’, novom poduhvatu Islamske zajednice. Tako uz donaciju iz Kuvajta u selu Matuzići, Doboj pravi se ‘jedan od najvećih islamskih cenatara’ u BiH gdje će biti ako već nije spiskano na milione doniranih sredstava (ne zna se tačno koliko je love planirano, čak i IZ navodi svaki put drugačije ali milioni su u ‘igri’), što u ‘centar’ što u džepove Vakufske Direkcije, bez ikakve potrebe i rezona, osim što je direktor Vakufske Direkcije rodom iz tog sela. Jer, zbilja, ko će tu dovoditi djecu u dječji vrtić bilo bi zgodno saznati ili ko će tu doći u biblioteku da čita i uči u selo ‘na kraju svijeta’.

No, uz gradnju svakog ‘novog’ objekta, kao po pravilu ‘nikne’ i nova džamija ili messdžid, kao što je slučaj sa ovim staračkim islamskim Centrom u blizini Mostara koji je svečano otvoren ovih dana. Preko 4 miliona KMa je ubetonirano u ovaj krš, žbunje i zmije 15 km daleko od Grada u Podveležju gdje će ‘naši stari uživati’ kako reče Reis, ne navodeći koliko će plaćati mesečno i da li će uopšte pristati da svoje zadnje dane žive u ovoj ‘nedođiji’. Koga briga, danas ‘Tika’ sutra Kuvajt ili Saudi Arabia, ali u svojoj megalomaniji Reis ne zna stati, ima li iko da ga zaustavi? Čak je i javni wc u srcu Sarajeva uz Begovu džamiju odlučio ‘ekonomisati’. Prvo plati pa u ‘ćenifu’ uđi.

Zna Reis da za lovu ne treba da brine. Njegovi silni emisari kao i bh političari samo jezde po dijaspori , Turskoj, Maleziji, Pakistanu i po Bliskom Istoku i ‘dramče’ lovu, koja se daje. Što i ne bi, skoro sve novosagrađene džamije, nekoliko stotina njih je dobilo arapska imena šejhova i kraljeva jer su oni dali lovu, osim toga, u BiH je skoro svaka džamija od ‘kulturnog značaja’ i postaje kulturnim spomenikom čim se obnovi li napravi, tako da o održavanju ne treba brinuti, to će država odraditi.

Ali, ako smo džamije pravili radi obnove ili radi zapišavanja teritorija češće, i to pravdali ‘našom potrebom’, kako se može pravdati otvaranje firme za uvoz i izvoz i terminale ili ovakvih halal staračkih domova u vukojebinama gdje niko ne bi poželio doći na kafu kamo li tu živjeti ‘sretno svoje staračke dane’ ili ‘najvećih centara’ sa bibliotekom, čitaonicom i džamijom (pored već postojeće)?

Lijepo. Bolesnom megalomanijom. Ali kad Reis kaže ‘imamo potrebu’ onda to znači da se o tome više ne raspravlja. Islamska Zajenica BiH zaista nikad nije bila udaljenija od svojih vjernika. Ali ni bliže državi.

Isti recept primjenjen je i u dijaspori. Reis se sada dao na dodatnu aktvnost : kako imovinu pribavljenu novcem vjernika prebaciti na Islamsku Zajednicu i kako po svaku cijenu sklopiti ugovor sa državom BiH. Dakle, u megalomaniji nema stajanja. Ako se neko i usudi prigovoriti, kao u politici proglasi ga ‘murtedom’ nevjernikom i ‘šibaj’ dalje, sve ostalo je stvar naše bh stvarnosti. Nije Reis Abdić.

photo : najnoviji milionski megalomanski poduhvat Reisa ef. Kavazovića sa donacijom iz Kuvajta, islamski starački dom sa hotelom, restoranom i džamijom, Podveležje, Mostar, otvoren prije par dana, arhiv