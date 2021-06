Bakir Izetbegović na tragu hafiza

Na netom završenom sijelu Glavnog odbora SDA, Bakir Izetbegović se osvrnuo i na bh kulturu, u jednoj rečenici.

‘Tuđa kultura, a još više nekultura, kroz medijsku dominaciju, postepeno nadire u naš prostor i istiskuje autohtone vrijednosti, gradi nakaradan sistem vrijednosti u glavama naše djece. Laž potiskuje istinu. Mnogi Bošnjaci u borbi za vlast, svjesno ili nesvjesno, učestvuju u tome..’

Nekako u isto vrijeme, islamski ideolog, hafiz i bogzna šta je još Elvedin Pezić, inače vrlo aktivan na društvenim mrežama, malo manje aktivan od starlete Karleuše, dotakao se iste teme, postavio je post o ženama i njihovim ‘izlascima iz kuće’. Post je izazvao mnoštvo reakcija, dosta negativnih, vrijedi ga zabilježiti jer se ‘poklapa’ sa Bakirovim stajalištima.

“Zapadno društvo moralno se srušilo onog momenta kada su ženu izveli iz kuće i onda kada je žena postala sve osim majka“, napisao je, pa zatim nakon nekoliko komentara pojasnio.

“Ovima koji se ne slažu s tvrdnjom da je moralni krah Zapada počeo izlaskom žene iz kuće, njenim udaljavanjem od porodice, toplo preporučujemo ovu knjigu ‘Žena između šerijatskog i svjetovnog prava’. Knjiga donosi citate samih zapadnjaka koji su shvatili opasnost proigravanja pitanjem žene i njene uloge u porodici”, poručio je.

Dakle, jednostavnije prepričano, ova ‘tuđa kultura’ o kojoj je prozborio i Bakir, dolazi nama ‘sa Zapada’ i od drugih, ‘tuđih’, protiv nje se trebamo boriti. Jer je to zapravo ‘nekultura’ koja ugrožava ‘našu čistu kulturu’. Naše ‘autohtone vrijednosti’.

Dobro, ali kako će mo onda u Evropu, na Zapad, gdje ‘samo što nismo ušli’? Ili, kako živjeti sa drugima i drugačijima, nisu svi ‘kulturni’ kao mi?

Lako. Ili LaHko. ‘Hvali more, drž’ se kraja’. Hvali Evropu a moli Boga i sve uradi da se tamo ne nađeš. Pričaj o multietičnosti i zajedništvu a razgrađuj to gdje i kako stigneš. Budi bezobrazno ‘kulturan’.

Ako se kojim slučajem i to desi, da stignemo tamo, promijeniti Zapad, promijeniti Evropu. Kod kuće, sve učiniti da ‘tuđa kultura’ nestane sa osmijehom.

Puna je Bosna ovih ‘putujućih ideologa’ i vehabija koji za zvaničnu bh vlast i Islamsku Zajednicu BiH ‘ne postoje’, odjel za fetve u Islamskoj Zajednici je pun ‘fetvi’ kako se treba ponašati i boriti protiv ove ‘kulture’.

I sve više, nažalost, BiH poprima drugačije konture i drugačiju ‘kulturu’. I po odijevanju i po ‘svijetonazorima’. Najviše se i najčešće, s razlogom, ‘bitke’ vode za ‘očuvanje familije i djece’. Nešto zbog inata, malo više zbog djelovanja ovih arapskih učenjaka, malo više zbog programa i planova SDA stranke u vlasti koja baštini isključivo islamske šerijatske postulate a Islamska Zajednica BiH ih ‘prati u stopu’, ‘građanska’ BiH je sve više vidljiva i sve prisutnija. I sve dalje od Zapada.

Još, ovaj ‘naučnik’ je plaho dobar, kakvih ih ima.

Jedan njegov ahbab, izvjesni hafiz Safet dr. Kuduzović, čija ‘predavanja’ budu rasprodata čim se objave, ne tretira samo ovo pravo žene na rad, kod njega ima i drugih tema. Kao recimo ono o odlasku žene na more. Kaže, može ‘ali samo u januaru ili februaru, mart je već kritičan, i to samo u Ulcinj’, tamo imaju halal plaže. Ili, pojašnjava da žena nikud ne ide bez pratioca. I ne daleko, primjera radi, Zenica je bez pratioca za ženu ‘predaleko od Sarajeva’. Kao što znamo, šerijat nam je propisao da “ženi nije dozvoljeno da putuje ni koliko iznose dva dana hoda bez muža ili najbližeg rođaka – sa kojim ne može stupiti u brak.” (Buhari).

E, sad, ako bi neko postavio pitanje ‘a kako Sebija Seka može raditi’ i ići na more, a Bakir njen ‘hazbend’ prati hafiza, i tu ima odgovor.

Protupitanjem : a kako Bakir može ostaviti delegaciju EU pa otići na džumu namaz a hoće u EU, kao onomad što je učinio prije par godina?

Zato što kraljevi i prinčevi donose propise a hafizi prenose ‘tumačenja’ za sitnu boraniju. U Saudi Arabia-i ili po Londonu imaš ‘ihaha’ princeza i šeikinja koje se šminkaju, voze auta, piju skupa pića, ne pokrivaju ni oči ni glavu, ništa, pa nikom ništa! Pa neće valjda princeza Seka da se kiseli u februaru u burkiniju na kamenju Ulcinja kad je hladno i kad nema nikoga na plaži osim galebova, ili da se šejh Bakir brine ko će je odvesti do Zenice ili na Klinični Centar. ‘Taman budalastog posla!

Ali, zato hoće i Braco i Seka taslačiti o ‘tuđoj kulturi’ i ‘našoj nekulturi’. Pratilaca ima, fetvi ne manjka. Kao i kod hafiza.

photo : ogledalo građanske Bosne, hafiz Elvedin Pezić, lični facebook,