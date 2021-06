Čak je i corona pokazala da smo zemlja apsurda : sa najvećom smrtnošću od posljedica pandemije u Regionu i u Svijetu sa blizu 10.000 umrlih, zemlja koja još nije nabavila niti jednu vakcinu već vakcinaciju vrši sadakama koje dramči po svijetu dok uredno obećava ‘milione doza’ koje nikako ne dolaze a građani odlaze na vakcinaciju u Srbiju, država koja je u aferi ‘malina respiratori’ bukvalno ukrala 10 miliona KMa izdaje ‘covid pasoše’ i održava stručni seminar/simpozijum na temu : ‘covid/post covid’

Da, simpozijum je ‘međunarodni’ ili što bi mi rekli ‘internacionalni, i okupio je preko 25 stručnjaka za viruse i liječenje od posljedica pandemije, organizovala ga je Opšta bolnica u Sarajevu sa Univerzitetom iz Turske – ‘Bezmialem Vakif Instanbul’, i da nije kao što jeste, događaj bi trebalo pozdraviti i pohvaliti.

Međutim, događaj je, mora se reći ‘crnjak’, nešto nalik na žestoki ‘crni humor’, jer kao što znamo, mi u BiH kada je ova oblast u pitanju, ne bi mogli biti ni gosti, kamo li domaćini i savjetodavci na ovako važnu temu medicine.

Jer, šta mi to možemo internacionalno podučiti svijet, ostale bolnice, bolesne od virusa, ljekare, kakvo mi to iskustvo možemo dati ili podijeliti drugima?

Da im kažemo da je u bh corona ‘stanje nesreće’ a ne ‘pandemija’, da vlast uopšte nije niti hoće poslušati stručnjake ljekare, biologe i virusologe te anesteziologe već vladine jebivjetre kriminalce već poznate po ‘vakcinaciji i mjerama u Regionu’ .

Da smo ‘zemlja blagostanja’, da kao Bakir Izetbegović sa Novalićem obznanimo svijetu da smo postupili perfektno. Nismo ‘žurili sa vakcinama da ne ispadnemo pokusni kunići’, natezali smo se prvo da li u njima ima svinjetine ili nema i još čekamo nekakve arapske halal laboratorije da to utvrde, ‘da smo vakcine mogli imati ali nismo htjeli glumiti državu’, da naša vlast nije nabavila neposredno nijednu vakcinu već da je nešto oko 3% stanovništva vakcinisano sadaka zalihama koje smo sakupljali kao kakvi uličari i još ih tražimo i moljakamo na sve strane, dok nam sav narod ode u Srbiju gdje su nam ponudili besplatnu vakcinaciju i izbor vakcine. I da nam je u toj ‘brizi’ vlasti nestalo blizu 10.000 ‘pokusnih kunića’ građana koji su kolateralna šteta bezobrazne i kriminogene vlasti i zdravstvenog sistema.

Ili možda da podijelimo i ovo, da nismo izvršili nijednu obdukciju ‘jer nema potrebnih zaštitnih odijela’, svaki onaj koji je umro od corone sahranjen je u metalnom sanduku kao nekada poginuli vojnik JNA na kakvoj stražarnici na granici, niko ne smije unutra proviriti, da smo bahato i bezobrazno opljačkali 10 miliona KMa za nikakve neupotrebljive kineske respiratore i da nam je premijer zbog toga u optužnici dok njegov šef tvrdi kako je to ‘prenapuhano’ i pravi ‘udar na Bošnjake’, tvrdeći jedan dan kako su kineski respiratori odlični, ima se informcija iz prve ruke od žene-Seke Sebije Izetbegović, da bi narednih dana saznali kako ljudi prikopčani na njih umiru kao ptice. Da nam je Klinički centar pretvoren u tvrđavu a raja umirivana nekakvim ‘izolatorijumima’ koji su uz slikanje otvarani i zatvarani više puta prije nego su i proradili..dok je Seka magičnim potezom učinila da ‘malina respiratori’ nestanu iz Kliničkog centra, gubi im se svaki trag . A bili su i ostali medicinsko čudo, premijer je pronašao da su dupli, na njih se ‘može kačiti po dvoje’, tvrdio je, nije rekao živih ili mrtvih insana … dok je famozni Bakir činjenicu smrti metaforično prikazivao kao razliku u vožnji : nije isto voziti ‘Yugo 45 ili Mercedes’.

Simpozijumi su mjesta stručnog usavršavanja i prenošenje iskustava, mislim da većeg apsurda od ovog nema, bh iskustva su u pandemiji nenadjebiva i nisu uopšte za sipozijume. To treba u ‘herbarij’, da ostane za sva vremena naše autorstvo koje se ne može bez dobre naknade dijeliti ni sa kim.

Osim ako i ovo nije dio bh imaginarnog svijeta u kojem vlast živi državu sreće i blagostanja, dok su i groblja i mrtvačnice načisto prebukirani, gdje su ministri ‘prvi među najvažnijima’ dobili bocu ili su se pelcovali u inostranstvu a kod kuće ‘glume dušebrižnike’ i dopisuju se optužujući jedni druge za očiglednu opstrukciju u nabavci ovog spasonosnog seruma hvaleći svoju uspješnost vođenja i države i pandemije.

Teško onome ko se bude ‘školovao’ sa ovog simpozijuma i ko sa nama bude razmjenjivao ova stečena covid iskustva.

E, jedino ako bi ovakakav veličanstveni skup u trodnevnim raspravama uspio utvrditi i verifikovati koliko smo to miliona doza vakcina ‘obezbjedili’ od decembra prošle do juna ove godine. Ako to pitanje vrijedno na milione dolara dobije adekvatan odgovor, onda je simpozijum uspio. Drugačije, žali bože i para i vremena. Znajući ‘nas’, unaprijed mogu ustvrditi da u BiH nema takvog vještaka i stručnjaka, još dugo će mo prepričavati ovakve ‘crnjake’ i ‘gađati’ se milionima doza koje ni ‘google’ nemože više sabrati, to je i za njega ‘viša matematika’.

photo : covid/post covid simpozijum, Sarajevo 21.06.202, arhiv