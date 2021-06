Zasjedao glavni odbor SDA u kafani: ‘Problem’ sa Hrvatima nije Izborni zakon, SDA i Bakira Izetbegovića više muče ovi problemi koje im ‘rade’ Hrvati u BiH : Ugovor sa Islamskom Zajednicom BiH, donacije Arapa Ejupu Ganiću, bezvizni režim Arapima i gradnja Medrese koju Turci nazivaju ‘muzičkom školom’

Glavni odbor SDA mafije u bh vlasti zasjedao je danas, dobili smo ono što već znamo, što slušamo i živimo već treću deceniju, fino upakovano u desetak tačaka, svaka počinje sa ‘pozdravljamo’, ‘osuđujemo’ ili ‘mi će mo se zalagati’. Bezobrazluk i Sila Boga ne mole.

Prepričano, svi su drugi krivi za sve što ne valja u BiH osim SDA, sve što je dobro u BiH pripada jedino i isključivo ovoj kleptomanskoj ergeli kriminala i korupcije.

Pored obaveznog i redovnog krivca za stanje u BiH Milorada Dodika i Republike Srpske te uz njega Srbije i tamošnjeg vodstva, tu su još u zadnjih nekoliko godina dodatni : HDZ i Dragan Čović, kojima je pridodao Fikreta Abdića i Muharema Bazdulja uz Emira Kusturicu.

Kriv je i ‘onaj mračni sistem’ koji ‘nam je ispirao mozak pola stoljeća i gušio vjeru’, ovaj SDA sistem nas ne guši već naprotiv ‘spašava’, Fadil Novalić je dobar ali ne valja Milan Tegeltija, afera ‘respiratori’ je prenapuhana, SDA je uspješno vodila ovu zemlju u svijetlu budućnost, imamo odlične rezultate, odlično smo prebrodili pandemiju obzirom na opstrukcije, zna se čije u vlasti, kod nas je manja smrtnost nego u ‘manjem entitetu’, kod nas se na ‘teritoriju ArBiH’ ukupi više love nego u Republici Srpskoj, zahvaljujući SDA ‘podmlađenim snagama’ samo što nismo ušli u NATO, odlukama Haaškog Suda smo potvrđeni kao žrtve genocida, ostaje još da promijenimo Ustav i Izborni zakon i da novi Visoki predstavnik ‘proradi’ pa da sve bude potaman.

Stara latinska kaže ‘panta rei’ (sve teče sve se mjenja), dodali bi : sve osim SDA kamenja. I njihovih kamenih gluposti i bezočne bolesne demagogije.

O korupciji i kriminalu u kojem se skupa sa Islamskom Zajednicom BiH SDA valja već godinama, ni riječi.

O najavljivanim promjenama koje su sve pusta laž kao i ovo sijelo kod jarana Alije Budnje na Ilidži još manje, o prezaduženosti države i pljački državnih para u režiji ove mafije-ništa. Sve je kao i jučer i prekjučer. Sve, skupa sa Asimom ‘hoš da ti sredim’, sa Sekinim i Osmičinim (Sebija profesorica Izetbegović direktorica Kliničkog Centra i supruga Prvog U Bošnjaka i Osman Mehmedagić Osmica direktor OSAe) diplomama ili hurmama Bisere Turković ili sa covid pasošima države koja još nijednu vakcinu nije nabavila.

Naravno, Bakir Izetbegović je to pojasnio slikovito na način da je sva ova bh ujdurma otpočela ‘litijama’ , nosanjem moštiju i paljenjem tamjana, zaobilazeći svjesno i namjerno ‘tekbire’, iranske obavještajce, ‘Ševe’ snajperiste i AID ‘gazije’ te zeleno ofarbane volove u svakim izbornim islamskim litijama u mirisu ljiljana, kao i svezemaljsku prevaru sa izdajom Srebrenice u režiji Oca Alije i kasnije igrokaz lažova Sina Bakira sa revizijom protiv presude za genocid.

Nekoliko zaključaka sa ovog vampirskog druženja na Ilidži, uključujući onaj famozni o izboru dr. Jasmine Biščević Tokić za predsjednicu Glavnog odbora iako ju je Izetbegović mjesec dana ranije nazvao ‘Tokača’, nije joj znao ni ime ni prezime, odnosi se na Izborni Zakon BiH kojeg je Bakir dogovarao godinu dana sa Čovićem a isto toliko vremena ga opstruirao svojim poznatim ‘hoću-neću’ dogovorima, da bi, kada je vidio da više ne može laganjem probijati rokove, ‘odlučio’ da u pregovore uključi i ostatak političkih stranaka u BiH.

Optužujući Hrvate (Čovića) da teroriše ‘većinu’ tj. Bošnjake i da to mora prestati, govoreći o mogućim alternativama u izborima i u implementaciji presuda Evropskog Suda za ljudska prava, nekoliko sati prije sjednice glavnog odbora, Bakir je nehotice ‘izletio’ i podastr’o kao na dlanu glavne razloge ‘zbog kojih se ne može dogovoriti sa Čovićem’.

Ne bi vjerovali, šta je u Bakirovj glavi iznad države koju je ‘SDA odbranila’ i za koju ‘gine’ do zadnje bošnjačke kapi krvi, koje su mu državni prioriteti a koje mu osporavaju Hrvati, odnosno Čović. Zbog čega ovi čitavu godinu dugi ‘pregovori’ tapkaju u mjestu i evo nas na početku, nigdje.

Nije to ni Dom naroda, ni način biranja, ni vitalni interes, ni masovni odlazak bh građana u Srbiju na vakcinaciju, ma čak ni glasanje, suptilnije su stvari u pitanju.

Bošnjački mediji su pod naslovom ‘Govorio sam nemojte to Bošnjacima raditi’, taksativno naveli glavne tačke nesloge između Čovića i Bakira u ovako važnim za državu BiH pregovorima.

‘Razloge’ je otkrilo dopisivanje sa predsjednikom Federacije Čavarom, Bakir ih je lijepo poredao i pobrojao. Citiramo, ga, da prostite.

‘Kompletna strategija HDZ-a je pogrešna. Godinama upozoravam da ne rade ovo što rade. Kada je u pitanju odnos sa Islamskom zajednicom i evo sada vizni režim. Mogli smo imati 100.000 bogatih turista koji bi došli iz Saudijske Arabije u Sarajevo Mostar. Nemojte zaustavljati gradnju muzičke škole koju gradi Turska, nije to Medresa. Nemojte zaustavljati investicije tih turista iz Saudijske Arabije, nemojte zaustavljati donaciju prema Ganićevom fakultetu…’

Dakle, stvar sa Izbornim zakonom za Hrvate u BiH bi mogla biti jednostavna, samo da se ovih ‘nekoliko stvari’ dogovorilo, međutim Hrvati su ‘opstrukcijama’ sve ovo odbili i nema dogovora.

Da sam ikom tvrdio kako nam državni sistem u BiH zavisi od ugovora sa Islamskom Zajednicom čije nepotpisivanje je posebna priča koju SDA i Bakir namjerno zaobilaze jer je i ugovor ‘poseban’, ili sa gradnjom Medrese koju onako ‘građanski’ nazivamo Muzičkom školom da se Turci ‘ne dosjete’ jer oni finansiraju, ili da nam glasanja i izborni sistem počivaju na donaciji (a zapravo čistom pranju novca) od nekih desetak miliona KMa iz bratske Arabia-e ratnom profiteru Sandžakliji Ejupu Ganiću -Yugoslovenu Bošnjaku, posebno kako će nam država bankrotirati ako Arape ne oslobodimo plaćanja viza, svi bi me proglasili ludim.

Međutim, kada to javno potvrdi Bakir Izetbegović da bi samo njemu svojstvenom laži i manipulaciji sve to pretvorio u ‘važne za državu pregovore oko izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH’, onda je to samo jedan od finih zaključaka sa sjedeljke šejhova u kafani ratnog logističara i Bakirovog iftardžije Budnje na Ilidži, sasvim ‘normalna stvar’ što bi ono rekao još jedan u nizu gazija, Željko Komšić.

Zbog samo ovoga, ostalo zaboravimo (sve osim ‘teritorija ArBiH’ kako Bakir naziva dio države BiH kojom vlada i manipuliše nazivajući to ‘suverenom’ i ‘jedinstvenom’) Bakira ne treba ‘izjednačavati’ ni sa Čovićem ni sa Dodikom. On je daleko, daleko ispred njih.

photo : kod ‘amidže’ Budnjo Alije, Glavni Odbor SDA, 23.06.2021, Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović u prvoj klupi, arhiv