‘Hašemitska Kraljevina Bosna’.

Još jedna šerijatska partija u građanskoj Bosni, vehabije ulaze zvanično u politiku BiH- sa tri prsta : u ime Bakira, Reisa i Muse



Poslije ‘Partije pravog puta’ koja se temelji na načelima šerijata i Kur’ana (predsjednik Admir Pozderović, bivši ministar i savjetnik u stranci Harisa Siljadžića) koja je već u Tuzli u vlasti i političkom životu (zahvaljujući koaliciji SDPa, Naše stranke i PDA stranke Mirsada Kukića), registrovana je još jedna na istim i sličnim principima.

Na državnu ‘sisu’ nam se nakačila pored 140 već registrovanih partija – ‘Bosanska narodna stranka-Vjera. Narod. Država‘, koja svoja načela i djelovanje bazira kao i stranka Pravog puta, na šerijatu i Svetoj Knjizi. Predsjednik ove nove parazitske tvorevine je izvjesni profesor vehabija i islamski ideolog Sanin Musa, koji je do registracije stranke ‘djelovao’ kroz ‘nevladino udruženje’ Vjera, narod, pravda, sada je to vladino novo političko čedo.

Koje već u startu naglašava da u Bosni više ‘neće ništa biti kao prije’. Jer, ‘uz Allahovu pomoć, ovo je zadnja šansa za Bosnu i Bošnjake’.

Pored simbola vjere, već poznatog bh vizuelnog logotipa ova nova stranka je prihvatila još jedan simbol : ‘tri prsta’, po uzoru na srpski pozdrav permanentno osporavan od strane Bošnjaka i raje iz BiH generalno, što joj u startu određuje ‘prepoznatljiv’ metod i način djelovanja.

S tom razlikom što su vehabijski troprstaši odabrali srednja tri prsta, za razliku od Srba koji baštine ‘trojku’ sa palcem i u položaju ‘gore’, uzeli su nešto između srpskih troprstaša i četveroprstate braće iz ‘Muslimanskog Bratstva’, sa položajem tri prsta desne ruke ‘na prsima’, lijevom rukom pokrivaju ponos i snagu ispod kaiša.

Dakle, očekujemo uskoro da i jaran Muse Sanina – drug Nihad Veličković iz ‘nevladinog udruženja’ zvanog ‘AntiDayton’ preformuliše svoj ‘pokret’ u vladinu stranku pa da ugođaj bude kompletan, za nadati se da se do izbora iduće godine i to desi, jer konačno, bio je i red da se i zvanično šerijat u BiH proglasi normalom, dosta je bilo sakrivanja i maskiranja iza građanštine, miroljubivosti, demokratije, pečatnjaka Poslanika i šta znam – ‘naše tradicije’. Kad već egzistira od dječjih vrtića do bankovne burze i šerijatskih bankovnih indexa, čemu kamuflaža i igra žmurke.

Odobravanjem i registracijom ove stranke kao i prethodne, bh Ministarstvo pravosuđa je dokazalo da ne poštuje zakone koji su u BiH po svoj prilici tek pro forme. Ne mislimo na onaj besmisleni član koji dozvoljava da je dovoljno 500 potpisa za registraciju stranke, što možeš ukupiti u svakom jačem džematu, ukazujemo na nešto drugo.

Naime, u članu 5 Zakona o političkim strankama se navodi da se ‘zabranjuje osnivanje i djelovanje političke partije čiji su statutarni i programski ciljevi usmjereni na nasilno mijenjanje Ustavnog poretka BiH..’, pa se s pravom postavlja pitanje kako može ministarstvo registrovati stranku koja u svojim programima mijenja taj i takav ustavni poredak. Ili to najavljuje. Kao što znamo, BiH je po Ustavu sekularna država i nije utemeljena na šerijatskim propisima i zakonima, dok dozvoljava da zvanično djeluje stranka koja se bazira isključivo na vjerskim propisima.

Klasična bh normala i ostvarenje davnog sna Alije Izetbegovića i bivšeg Reisa Mustafe Cerića ‘Hižaslava’ i Islamske Zajednice BiH (po prijedlogu odluke Ratnog bh Predsjedništva koji nije onda zaživio ali živi sada te ‘Islamska Deklaracija’ Alije Izetbegovića) o državi Bosni kao ‘Krijeposnoj islamskoj državi’, odličan marketing za SDA koja se ‘fura’ na ‘građansku pa još ‘Republiku’ BiH, još bolje štivo za sve one ‘snage u BiH koje ne vole državu BiH’ i njen građanski koncept.

Oh, da, da ne bi mislili da ovdje u novoj stranci fali ‘bratstva i jedinstva’ i demokratije, kao u SDA, kao u ‘Partiji pravog puta’ i ovdje se ‘mogu učlaniti sve nacionalnosti’. Sveopšta je ‘navala’, požurite. Iskoristite ‘poslednju šansu’.

Imate i razlog više, tu će biti mahom Bosanci, stranka nosi prefiks ‘bosanski’ a Bosanaca, kao što znamo po Ustavu BiH nema.

Slijedeći korak i senzacionalna vijest bi mogla biti : BiH mijenja ime.

‘Hašemitska Kraljevina Bosna’.

photo : ‘šura’ iliti odbor nove bh političke stranke ‘Bosanske narodne stranke-Vjera. Narod. Država’, predsjednik i šejh Musa Sanin je treći s lijeva na slici, posuđeno bez znanja sa web profila stranke