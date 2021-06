Da li je ‘trojka’ na Pravom Putu? A Bosna?

Bećirević opet razmišlja ‘o svojim računima u banci’

Nedavno je portal ‘Prometej’ objavio (a samo nekoliko drugih medija prenijelo), kako naši bh političari ‘ne haju’ kad neće da čuju kritike na njihov račun, tada se ponašaju kao Ćiro Blažević kad mu dobace ‘Ćiro, pederu’. Kaže vječni Ćiro ‘ja tada samo pomislim na svoje račune u Švicarskoj banci’, i idem dalje.

Tako i SDPov Denis Bećirević, doktor na temu islama i sav rumen od pomisli na račune u banci, nije ni trepnuo na briljantnu analizu ovog medija njegovog decenijskog nerada u bh Parlamentu odakle je ‘puške i granate zamijenio tipkovnicom’ pa samo šalje pitanja, rezolucije, deklaracije i ‘šamare’ susjedima, predsjednicima, Vučiću, Dodiku ili Čoviću, svoje ‘teškom i patriotskom mukom’ zarađene milione je jednostavno ignorisao. I, čim je ‘pomislio na Švicarsku’, čim smo na nekoliko dana zaboravili na njegovu ‘borbu’ i bitku za državu, evo ga ponovo juriša. Sad traži potpisivanje ugovora sa Islamskom Zajednicom BiH. Znaće Reis ef. Kavazović to cijeniti. A zna i Bećirević kako se relaksira u poslaničkim klupama, nije on tek ‘nako’ u zadnjim izborima za bh Predsjedništvo podršku dobio od ‘stručnjaka’ za liječenje Kur’anom na daljinu.

Bosna na pravom putu

Kad smo već kod toga ‘na daljinu’, da se malo vratimo ‘na blizinu’, opet na SDP i na tzv. ‘trojku’, ‘dvojku’ ili ma šta god da je.

Zato jer je ova demokratska, multinacionalna i nadasve antifašistička bratija (kako se predstavlja, SDP, Naša stranka i PDA iz SDA odbačenog Mirsada Kukića Kuke) u ‘slobodarskoj Tuzli ‘aminovala’ i tako postavila za direktora jedne OŠ u Tuzli (OŠ ‘Solina’) čovjeka iz bh političke partije – ‘Partije pravog puta’, izvjesnog Nijaza Omerovića. Lika iz partije koja je jedina u BiH formirana na temeljima šerijata i Kur’ana. Direktor, koji sa ‘bismillom’ počinje svoj nastup na tv je tako kao reprezent SDPa i potomaka partizana BiH načisto krenuo ‘na pravi put’, a ‘trojka’ potvrdila da u svojim planovima vodi državu tamo baš kuda i treba. Na pravi put.

Ova prva šerijatska partija na islamski principima Kur’ana osnovana je 2010 i evo je, na velika vrata uvodi Bosnu u željeni svijet islamskih propisa i pravila. Predsjednik ove stranke je Admir Pozderović, koji kaže kako se u programskim ciljevima stranke zalaže za propise iz Kur’ana i islama, gdje je zapisano da žena ne može u politici dalje od ministarskog mjesta, nema alkohola i svinjetine, sve je halal i da ne nabrajam dalje, sve znamo. Iz škole treba odmah izbaciti likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, gay populaciju treba liječiti ili iskorijeniti, pa kud ćeš bolje pozicije za to od škole. Dakle, Bosna je na pravom putu. Predsjednik ove stranke je inače nekadašnji ministar i savjetnik iz stranke Harisa Silajdžića ‘Za BiH’. Ima logike.

Stežu li se mračne slutnje, oko ‘patriote’ Budnje ?

Hapšenjem Alise Mutap i još nekoliko policajaca koji su falsifikovanjem i uništavanjem dokaza već godinama ometali i istragu i dokaze u slučaju ubistva Dženana Memića, naizgled se steže obruč oko Alije Budnje, opskurnog tajkuna SDA i njegovog sina, međutim još je rano radovanju pravdi i istini. Avdo Avdić, novinar sa svog portala ‘istraga.ba’ već je besramno krenuo u razvodnjavanje ovog dugo godina čekanog poteza tužilaštva, već nas filuje sa ‘originalnim dokumentima’ iz postupka, ‘Osmica’ Mehmedagić otužni SDA lik u stolici direktora OSAe njegov jaran i dostavljač materijala još odrađuje svoje mračne poslove za svoje nalogodavce. Koji govore ‘da to nije ništa’, te da je Alisa Mutap, djevojka ubijenog mladića ‘uhapšena samo zato jer se ničeg ne sjeća’, Avdić ni riječi ne navodi da joj je ‘zakonsku amneziju’ dala Sebija Izetbegović i njena ekipa doktora, dok su radnici Budnje namjerno uništili u suradnji sa policijom snimke kamera iz njegovih hotela, pa se više od pet godina klasično ubistvo hoće prikazati kao saobraćajna nezgoda. U kojoj je jadni i nedužni Dženan ubijen a vlasti optužili dvoje Roma i godinama ih vuku po sudnicama. Sve zbog Alijinog sina koji je tužiocima ponudio račun iz Austrije sa svoje kreditne kartice kao dokaz da ga nije bilo na Ilidži tog kobnog dana, a Alisa ‘sve zaboravila’. A doktori potpisali.

Tek kad bude još ‘pravih’ hapšenja, povjerovat ću u pravdu i pravičnost, do tada, neka Avdića i njegovih analiza. Uostalom, čovjek kao Budnjo, koji je ‘sa 20 KMa stekao sve pošteno Allaha mi’, sve hotele na Ilidži, sa malo iftara sa Bakirom i Sekom, zaslužuje svaku pohvalu. Kad može desetke godina krasti javnu vodu i tjerati inspektore, što ne bi mogao uništiti i jedan hard disc sa kompjutera. Ili narediti da se sirotinja ubije. Ili zataškavati sina? Šta je to, sitnica!

SDA, ako je istina, povukla pravi potez

Kao u bajci sa vukom, ja rijetko povjerujem ičemu što dolazi iz SDA kuhinje i zato imam ‘milion razloga’, zato u vezi objave za park Hastahana i Centralnu banku, uslovno pozdravljam što je navodno objavio njihov ‘megafon’ Kapidžić, iz Agencije za zaštitu spomenika. Vijesti govore da je SDA protiv toga da se ovaj park pretvori u gradilište, i da bi Centralna Banka kojom rukovodi njihov aparatčik Softić, svoj trezor i zgradu trebala graditi na drugoj lokaciji, park ostaviti građanima. Aferim, prije dolaska ‘trojke’ nekadašnje ‘šestorke’ SDA je svemu ovom i kumovala, izdala odobrenja i urbanističke planove, šikanirala građane koji su se protivili tome bez uspjeha, sada kad je izgubila vlast i kad je ‘pao’ prijedlog da se Centralan Banka predomisli i uzme neku drugu lokaciju, aktualna vlast šuti kao popišana a SDA traži, posipajući se pepelom, da se ‘razmisli’ o drugoj lokaciji’. Čak iako to zvuči populistički, čak iako od toga ne bude ništa, potez je za pohvalu. Neka crkne krikaturalni poslanik Memo ‘Farma’ Holjevac, koji je ispred Radončićevog štaba tvrdio da će braniti mišljene građana a glasao za pretvaranje parka u bankovnu sigurnu zonu.

‘Bošnjački svet’

Nemam pojma zašto smo toliko opsjednuti sa događanjima u bližoj i široj okolici, u susjednim državama, ali to nema nikakvog smisla. Mislim to krečanje i kmečanje sa izborima u Crnoj Gori, sa događajima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji pa i dalje. Ljudi moji, imamo dosta naših problema a mi mjesecima pa i godinama plačemo ili se radujemo što je ‘popušio’ Milo Đukanović, ili se svađamo sa Milanovićem, sa Vučićem to je već ‘dio naše tradicije’. U zadnje vrijeme smo se nakačili na Slovence, pa onda preko novinara Avdića na Ruse i Njemce, ode sve u vraga, s kim će mo u EU?

Posebno je intrigantna ta briga za Bošnjake u Srbiji, na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji, da i ne govorimo o ‘našima’ u Hrvatskoj i Sloveniji sve do Bruxellesa. To mi sve miriše na ‘bošnjački svet’, kao na onaj Vučićev ‘srpski’, ali niko neće da mi to potvrdi. Osim što se zna za Sandžak. To je ‘naše srce koje su nam isčupali Berlinskim Kongresom’, ostalo samo nešto ‘siće’ u Sarajevu, malo više od pola grada.

Onda ta natezanja oko genocida i deklaracija. Svi znamo da BiH nije deklaracijom utvrdila da je bio genocid u Srebrenici, da nije to učinila ni Turska ako će mo pravo, a mi navalili da to ‘moraju’ utvrditi deklarisanjem svi naši susjedi, pa i Evropa. Ko god to ne uradi, eto ti Munire Subašić u goste, kao što ode kod Đukanovića, tražeći da se razriješi njihov ministar koji negira genocid. Aman,. zaman, ima li iko drugi da tu politiku vodi umjesto ‘nevladinih udruga’ i posebno Munire. I najzad, to sa deklaracijama je čista budalaština tipa Denisa Bećirevića jer deklaracija ništa ne rješava. Samo zbija ‘naše redove’ i broj naših “din-dušmana” danima se povećava. Genocid u Srebrenici je bio i to je utvrđeno presudama Haaškog Tribunala a sve drugo i ovako ‘na silu’ i sa Munirom, čisto je degradiranje i presuda Tribunala i dobrih susjedskih odnosa. Hoću reći, to je čisto miješanje u stvari drugih država, ono što Bošnjake najviše iritira. Uostalom, kako to ‘hoda’ kad Munira ili Fadila Memišević vode politku, vidjeli smo na primjeru Bakirove revizije presude protiv Srbije. Da, da ne zaboravim, zar ima iko pametan pa da kaže, nije nam svako neprijatelj ko neće da donese deklaraciju o Srebrenici. Čak, sekretar američkog predsjednika Joe Bidena je u svom intervjuu rekao kako ni insistiranje na donošenju Zakona o negiranju genocida nije ispravan posao. Šta se ima donositi zakon za nešto što se podrazumijeva i što je već unešeno u postojeće zakone, koje mi ne možemo provesti u praksi. Jer, sudije i tužioci još ‘nisu načisto’ kako to pretočiti u optužnicu. A jasno k’o dan, samo da hoće ili da smiju. Lakše je ovako, tražiti agresivno od sviju da urade ono što mi ne možemo i nećemo kod kuće. Isto je i sa ‘pozdravom’ presude Haaga u slučaju Mladića. Svako mora to da pozdravi, u suprotnom, taj je naš neprijatelj. Čak se po medijima ‘prebrojavaju’ oni koji šute ili koji nisu osudili Mladića a pozdravili Haag.

Dolje Schmidt, živio novi Visoki predstavnik!

Izbor Njemca (Christian Schmidt) za Visokog bh Predstavnika je odlično pokazao da Bošnjaci i njihov politički establišment ne zna ili namjerno neće nikuda sa sobom. Prvo su ga ‘ocrnili’ na sva zvona, istim šablonom kako se to inače u BiH sve odrađuje. Te primio nagradu i plaketu od Tuđmana (skoro istu koju je dobio i Alija Izetbegović, samo iz nekog drugog ‘velereda’), te on je ‘dobar sa Rusima’ kao da je to nešto najgore što se može nekom pripisati, te on podržava Čovića (a trebao bi Komšića zbog kojeg smo ‘izgubili’ Hrvatsku kao prijatelja možda zauvijek), onda kreću opet ‘nevladine’ i lobističke džamijske grupe poput onih iz Amerike (Institut za izučavanje genocida) pa se najavljuje izbor novog u liku i djelu kanadskog generala (Joseph Ingram) ‘osvjedočenog prijatelja’ Bosne (za razliku od Schmidt-a koji je valjda neprijatelj kao i Njemačka) i tako listom i širom. Malo Reufa Bajrovića, malo više (opet, jer bez njega ne ide) novinara Avde Avdića i tajnih SDA službi i, eto ti prije izbora Visokog predstavnika ‘neprijatelja’, bez ikakvog razloga i povoda.

Onda, kada su i Canada i Amerika pa na kraju i kompletan PIC rekli da je to pravi potez i da podržavaju novog predstavnika, isti oni koji su ga pljuvali i masakrirali, sad ga hvale i ‘pumpaju’ mu leđa. Kao Bakir, ili najavljuju njegov udar sa Bonskim ovlastima. Ne ide to tako, ali kad su bošnjački ‘prvaci’ na djelu, budalaštine ne idu drugačije.

photo ilustracija, arhiv