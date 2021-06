Dakle – JEBANDŽIJA

‘Akademik’, ‘doktor’, propali političar, Reis pa onda samozvano ’emeritus’ Reis, efendijica Mustafa Cerić više znan kao ‘Hižaslav’ jer je Bajram prekrstio u Hižaslava, izmislio je novu riječ.

‘Ima on tako običaj’ što bi rekao neprevaziđeni Boris Dežulović u svojim kolumnama o Koži, da se javi iza ponoći (ma šta iza ponoći, on tamo čuči povazdan i čitavu noć) na svoju sraonu Bošnjaci.net pa da nam servira koje sjeme mržnje što je propustio od jučer, da izruži Srbe, Hrvate, Slovence i ostale koji su se još zatekli u njegovoj ‘đulber Bosni’, sve osim Arapa ahbaba u Kraljevom Haremu, da napiše koje pismo predsjednicima država uokolo koji samo čekaju kad će im šta napisati, da nagrdi prave bh akademike, da pouči sveštenike i da nam ‘omili dušu’ i ‘osvijetli put’, a opet, ima običaj da sve to garnira molitvom i da svaki put za bh Rječnik pripremi poneku novu bh riječ.

Ovaj put scriboman, danas, u dahu je izbacio najnoviju : “JABANDŽIJA”.

U ‘kolumni’ BLASFEMIJA (NE)P(R)OSVEĆENIH SVEŠTENIKA Cerić piše ‘odgovor’ nekom srpskom svešteniku (Predrag Popović) na njegovu ‘reakciju’ na ‘fejsu’ u slučaju rušenja crkve u dvorištu Fate Orlović gdje je ovaj naveo kako će se u Konjević Polju ‘podignuti hram sa velikim zvonomkoje će zvoniti svaki put dok Fata Orlović bude pila kafu’, pa ga tamo lijepo naziva ‘JEBANDŽIJOM’.

‘Hram je „svet“ samo ako nije podignut na „haramu“, tj., ako nije podignut na silu uz genocid u tuđoj avliji. Inače, riječ „haram“ je bosanska riječ arapskog porijekla a označava nešto što je sveto, „haram“, tj., nešto što je nedodirljivo. Privatno vlasništvo, „mal“ i privatna avlija je „haram“, tj., nedodirljiva je za jebandžiju ( podvukao Cross), stranca, posebno onoga koji Nani Fati poubija najmilije u genocidu…’

Dobismo tako novu bh riječ, dosta sličnu već postojećoj. Naime, bh rječnik poznaje riječ ‘JABANDŽIJA’, ovu novu koju je ‘Hižaslav’ uturio posudio je od Piroćanaca. Ranije je puno krao iz slovenačkog jezika (AtaBosnik, Bosna hiža, Hižaslav..), sad je prešao na Piroćance. No, i na ‘piroćanskom’ i na jeziku ‘Hižaslava’, riječ ima isto značenje, misli se na došljaka, na stranca.

Razumjeli smo i ‘Hižaslava’ i ljepotu bh jezika. Dođe nam to nešto kao ‘zagondžija’.

Očekujemo kad već često dotiče arapsku riječ ‘haram’ koja je uvriježena u bh jeziku da nam rastumači i ovu.

‘Haramlija’, šta znači to?

Da malo pomognemo, evo nekoliko natuknica. Počinje sa slovom ‘H’ kao i ‘Hidrogradnja, firma od koje je ‘Hižaslav’ uz certifikate kupio za bagatelu kuću sa baštom površine od 213 kvadrata plus garaža 23 m2, u kojoj je prije ’emeritusa’ stanovao partizanski general Rato Dugonjić, kao što znamo radnici ove firme godinama šetaju po ulicama Sarajeva tražeći plate i doprinose što deceniju nije uplaćivano a ‘Hižaslav’ pravednik u njihovoj ‘svetoj privatnoj imovini’ koju je mufte dobio. Da li je i on ‘JEBANDŽIJA’, tj. stranac u toj tuđoj kući ili je ‘haramlija’? Ili, da pojasni da li je ‘haram’ primati dodatnu penziju od sredstava zekjata (muslimanskog PDVa) u visini od 1,200 KMa, pored one ‘regularne’ i još pride platu savjetnika ef. Kavazovića iz istih ‘prihoda’, te ako jeste da li je možda bar malo ‘haramlija’, ako već nije ‘jebandžija’? Za opštu rasprodaju ‘srebreničkog cvijetića’ kao ekskluzivnog proizvoda njegove firme, hanume Azre i sestre (‘žrtava genocida’), po cijeni od 5 KM po cvijetiću, ne mora ništa reći, to već svi znaju.

photo screen: ‘jebandžija’ crno na bijelo, sraona web portal Bošnjaci.net