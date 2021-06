Banditima ne treba američka viza, njima treba solidan zatvor i oduzimanje imovine koja nije u Americi već na sigurnim destinacijama

Američka administracija je najavila nove sankcije za neke od nosilaca političkih funkcija na prostoru Zapadnog Balkana te obnavljanje (produženje) već izrečenih, čak se ‘šuška’ da bi u Evropska Unija mogla posegnuti za ovom vrstom nepopularne mjere kojom se nastoje disciplinirati ponašanja i djelovanja određenih predstavnika u vlasti.

Lično je to najavio američki predsjednik Joe Biden a potvrdili i neki od njegovih najbližih suradnika pa se u BiH i u Regionu krenulo u medijsko ‘navijanje’ i nagađanje, poprilično i u likovanje i naslađivanje.

Aha, sad će Biden, čovjek ‘koji najbolje poznaje Balkan’ i Balkance, dovesti sve u red, sad će ‘naš osvjedočeni partner i prijatelj’ sve postaviti na svoje mjesto.

Nevjerovatna lakoća čekanja da nam neko drugi odradi nešto usađena u svaku poru našeg mentaliteta već nagađa sa imenima. A bujna mašta nema granica. Dodiku će produžiti a možda na listu stave Čovića, Bakira, Asima Sarajlića, svaki dan vidimo listu koja se širi, a kad to ‘ujka Joe’ izlista, eto nama blistave budućnosti.

Ako je ovaj prvi potez Joe Biden-a znak kako planira uređivati stanje u Regionu, u BiH posebno, bolje da ništa ni ne počinje, budući da su ove sankcije ‘našim elitama’ više nagrada nego kazna, dok istovremeno takav potez pokazuje da Biden baš i ne poznaje Balkan ili se ‘pravi’ da ga ne prepoznaje dovoljno.

Zapravo, istorijat ove vrste ‘kazni’, posebno onih prema državama potvrđuje da one više pogađaju narode i države, pojedince malo ili nikako.

Kome su naštetile američke sankcije Rusiji i ruskim oligarsima i tajkunima, Iraku, Iranu, Sjevernoj Koreji, bilo kojoj državi? Ili američke sankcije prema BiH o isporuci oružja u bh ratu?

Samo narodima, sirotinji sankcionisanih država. Narod ispašta jer nema ljekova, narod se pati jer nema hrane, nafte, odjeće, bilo čega što dođe pod udar takvih mjera. Bogati i superbogati imaju dovoljno para i veza da prebrode takve sankcije, dok su svoju imovinu znajući za postojanje tih mogućnosti, odavno spasili ‘zamrzavanja’ ili oduzimanja, nisu je gomilali u Americi i zemljama dostupnim njihovim sankcijama već na ‘sigurnim’ oazama.

Ako ne mogu ući u Ameriku, ni to nije prevelika kazna za takve tipove, opet su na muci oni ‘dolje’.

Evo našeg, bh primjera. Šta je to zafalilo Hasanu Čengiću, bivšem predsjedniku Sabora Islamske Zajednice i vodećem kadroviku, armijskom logističaru i islamskom ideologu, koji je zbog šurovanaj sa Iranom i njihovom obavještajnom službom završio na američkoj listi ‘kaznenih’? Da li je neko čuo da mu je šta ‘zamrznuto’, zaplijenjeno ili oduzeto? Ma jok, čak je kod bh Suda oslobođen i uživa ove rigorozne mjere i kazne. Za ‘nas’ – heroj, ‘gazija’ . Milorad Dodik, Špirić, pa Amir Zukić, i oni su na listama ‘kažnjenih’ ali osim ulaska u Ameriku i dobivanja američke vize, sve je stalo na izvikivanja ‘crne liste’, međutim oni i dalje i ‘vedre i oblače’ bh političkom scenom i baš ih ‘zaboli uho’ hoće li tamo ostati ili biti izbrisani.

Ako kojim slučajem dođu na listu sankcionisanih i ovi o kojima se nagađa, ugođaj će biti isti.

Moliću fino, pa oni nisu nosili lovu u američke banke ili u Ameriku, znaju se njihove oaze mira i sigurnosti, a viza za Ameriku im nije ni trebala. Tamo nisu ni išli, ponekad možda tek da se uslikaju ispred Bijele Kuće ili da se nažderu na molitvenom ručku pa pohvale kako su ‘imali korisne i važne razgovore’.

Što se tiče ‘naših’ političara, oni bi se više prepali da Rusija, Turska, Kipar, Lihtenštajn, Monaco ili Kajmanska Ostrva uvedu kakve sankcije, Njih Washington DC ili Bruxelles nimao ne sikiraju. Njih zapravo ta lista uopšte ne brine.

Ako slučajno ove najavljene sankcije na listu stave BiH, e onda se zna ko će se nasikirati. Obični smrtnici, jer kao što rekoh, ovi bezobrazni i kriminalni politički tajkuni imaju dovoljno love da ‘namire’ svoju ‘kaznu’. Nabavit će i kupiti sve što im zatreba po desetostrukoj cijeni, ili ‘na drugoj strani’ koja ih ne kažnjava već tetoši.

Sankcije bi zapravo trebale bit jedna vrsta kazne, međutim to bi se moglo reći samo za ekononmske ili vojne sakcije prema nekim državama. Prema pojedincima, to je samo pokušaj zamagljivanja da se ‘nešto radi’. ‘Naše’ ne treba stavljati na listu sankcija, makar bile i one u EU, oni ni tamo ne idu, jedino kad im narede da dođu po svoje mišljenje koje opet ‘zagube’ čim pređu granicu i vrate se kući, njih treba staviti na listu hapšenja i zatvora, a onda po sili zakona slijedi potraga za imovinom i njeno oduzimanje.

Sve drugo je šminka za ove ‘kapitalce’ i to im samo ‘diže cijenu’, postaju još veće ‘patriote’ i još osionije barabe.

Uostalom, koliko su istinite namjere američkog predsjednika da ‘kazni’ bh politčare, vidi se na više primjera. Američki ambasador u BiH je svaki dan na sijelu sa eventualnim ili onima sa stvarne liste sankcija, sa njima se druži i ovi evropski službenici u BiH. Čak ih i bh Niski Predstavnik ‘zabrinuto’ posmatra decenijama i razmjenjuje sa njima čestitke i sastanke.

Ako su korumpirani i ako ne vode državu osim u propast, a sve to čine, šta će ti liste i sankcije odbijanja vize, makni ih i neka narod prodiše.

Ovaj drugi primjer je još ‘čistiji’ jer preko sankcija bh političara, zapravo Amerika ‘kažnjava’ Kinu. Navodno, ovo najavljivanje sankcija je najviše i jedino zbog bh ‘Telecoma’ i njegovog direktora. Samo iz razloga jer u razvoju ove firme i proširenju servisa i mreže (4G, 5 G), BH ‘Telecom’ duboko u ‘igri’ sa kineskom kompanijom ‘Huawei’, dok se Amerika tome žestoko protivi. Navodno brine o nama, Kina preko svojih uređaja koje će BiH od nje kupiti ‘prisluškuje’, dok ako bi kupili američke, bili bi sigurni. A koja je razlika u cijeni i zašto kineske uređaje koristi recimo Velika Britanija, o tom potom. Zbog čega se može desiti da direktor ‘Telecoma’ završi na listi ‘zamrznutih’ iako bi tamo trebao po svim uzusima biti Bakir. On ga je tamo postavio i zamrznuo.

Ako se desi da direktor bh telefonije završi na listi američkih sankcija umjesto SDA tajkuna i političkih ‘kapitalaca’, onda će mo sasvim sigurno vidjeti da nam slijedi svijetla budućnost i da je američkom predsjedniku bh ‘Telecom’ u rangu važnosti sa državom BiH.

Ima li iko da mu kaže da Mehmedagić ‘Osmica’ direktor OSAe prisluškuje i bez Kineza i sa Kinezima, čovjek sa stotinu diploma zna sve uređaje te da bi se zbog ovih prijetnji Bakir Izetbegović mogao prestrašiti do smrti. Neće mu direktor moći ući u Ameriku, pa će on morati da putuje umjesto njega?

photo : američki predsjednik Joe Biden, arhiv