Za dubiozu sarajevskog javnog gradskog prijevoza (GRAS) ‘tešku’ 200 miliona KMa bh tužilaštvo planira voditi istragu protiv mrtvog Sandžaklije, bivšeg direktora

Kaže stara narodna bh poslovica da među bh vlastodršcima i korumpiranoj vlasti političke bh mafije nema slađe kletve od one ‘dabogda ti u tužilaštvu oformili predmet’.

To znači da si važan i moćan i da ćeš se ‘kutarisati’ svih nevolja, a sve će ‘pokriti ruzmarin i šaš’. Dokazano je naučno da je ova ‘radnja’ političkog pravosudnog sistema izmišljena da se zadovolje ‘široke narodne mase’ formulacijom koja govori kako se ‘radi’ i ‘istražuje’ u svim značajnijim koruptivnim i krivičnim radnjama mafije u vrhu vlasti, iako u stvarnosti, potrpava se i korupcija i kriminal do neslućenih dubina prašine i zaborava.

Koji je to ‘oformljeni predmet’ u BiH ugledao svijetlo dana, da li je iko ikada u BiH vidio, čuo ili pročitao da je neki ‘oformljeni predmet’ zaživio, da je neko procesuiran ili nedaj Bože odgovarao? Osim onih za sitnu boraniju od raje?

Nije, i neće, a ‘oformljeno’ je na stotine predmeta. Protiv Milorada Dodika je do sada ‘oformljeno’ na desetine, protiv Dragan Čovića, Bakira Izetbegovića (što je lično potvrdila mag ‘oformljenih predmeta’ Gordana Tadić, šefica bh Tužilaštva), protiv Sebije Izetbegović, Asima Sarajlića, i da ne nabrajamo, nema malo većeg ‘kapitalca’ naše tužne i jadne sudbine a da nije zaslužio ‘oformljen i predmet’ i da ne čami u ladicama, pod oznakom ‘KT’, što unaprijed znači ‘od toga nema ništa’. Ako se koji poslije ‘oformljenja’ i ‘rasformi’ pa prevali dugi put od ‘KT’ do nepotpune optužnice, kao u slučaju Fadila Novalića i ostatka ekipe corona korupcije i malina respiratora, onda slijedi medijska i svaka druga odbrana i razvlačenje do pucanja moždanih vijuga obične raje u nedogled, sve do ‘potvrde o poštenju’, oslobađajuće presude.

BH Tužilaštvo je u svom dosadašnjem radu dokazalo i pokazalo da je samo produžena ruka mafije u vlasti, Sudovi im ‘na megdan izlaze’ i oni su tu negdje, džaba ‘reforme’, ‘strategije’, ‘agende’, pare iz međunarodne zajednice, kompjuterizacija i digitalizacija, više ima u aferama tužilaca i sudija od ostatka svijeta. Krađa para iz spisa, krađa celularnih, primanje mita, namjerno odugovlačenje postupaka, sakrivanje i montiranje zapisnika, spisak maštovitih akcija tužilaca je poširoka i podugačka, međutim, kada su tužioci u pitanju, i tu su se ‘snašli’. Tužioci se ‘kažnjavaju’ disciplinski, obična raja za metar drva krivično. Tužiocima odbijaju 5% od plate par mjeseci i postaju ‘čisti’, obična raja ide u prdekanu. Prethodnik Gordane Tadić šef tužilaštva Goran Salihović iako u teškom kriminalu već više od dvije godine prima punu platu a optužnica spala sa miliona na par hiljada ukradenih KMa, sa ‘službenog puta’.

Navikli smo dakle da se ‘predmeti oformljuju’, da ‘u interesu istrage ne mogu reći ništa detaljnije’ ali da i dalje ‘provode istražne radnje’, vidjeli smo kako je na slučaju ‘potkovanog’ Milana Tegeltije bivšeg predsjednika VSTVa optužen pa oslobođen onaj koji je snimio potkivanje i davanje mita Tegeltiji (privrednik iz V. Kladuše Alešević Nermin) i službeniku SIPAe, Tegeltija ‘hakuna matata’ pravosudna bh zamlata čist k’o suza, a da li ste znali da se po bh propisima može voditi istraga protiv mrtvaca?

E, to je najnovije.

Sarajevski GRAS, pokradeno i opljačkano poduzeće kuburi u problemima godinama, dugovi su u ovom gradskom saobraćajnom u većinskom vlasništvu vlade porasli na 200 miliona KMa pa je ova nova vlast ‘trojka’ kao surogat za SDA bandu, odlučila stvari istjerati ‘na čistac’, uključili su i tužioce. Sada nam kažu da će istraživati Ibrahima Jusufhranića, sandžakliju koji je u ovom poduzeću carovao skoro dvije decenije a kad se počelo šuškati o pljačkam i malverzacijama, otišao u Travnik pa tamo osnovao ‘univerzitet’, pa doktorirao pa postao dekan, da bi na kraju prošle godine i umro od bolesti. E, pazi sad, pametno Tužilaštvo će ga ‘istraživati’ za ove silne dugove, pljačke i malverzacije a on ‘preselio’ prošle godine.

Iako su ga već jednom istraživali, pa ‘sudili’ i na kraju kao što je red i oslobodili, sad će ponovo, a zakonski što svi znaju, dva puta se ne ore ista njiha. Ne kažem ja da nije krao, uzimao i drpisao, to je ‘kod nas normalno’ potvrđuje me i sveznajući gazija Komšić Željko, stekao je milionsku imovinu za čas, uzgred : sva mu je imovina na majci, ženi ili djeci, nema čovjek ništa, umro jado kakav je i došao iz Crne Gore, međutim ovakav pasjanluk se može očekivato samo u BiH i nigdje više.

Jer, čak i da se ‘utvrdi’ da je sve ovo u GRASu Jusufhranićevo maslo, šta možeš protiv mrtvog insana koji ‘nema na sebi ništa od imovine’, reci mi? Obustaviti postupak i reći za statistiku i izvještaje ‘riješili smo oformljeni predmet’.

Ne znamo da li će tužilaštvo ‘oformiti’ i predmet protiv sunetara i mladomuslimana Abdulaha Skake a u vezi GRASa, ništa se ne zna, prije da neće nego da hoće. Podsjećamo, on je prošle godine u dvorištu ovog poduzeća u žbunju ‘pronašao grob’ sestre ‘našeg junaka Alije Đerzeleza’ Ajkune pa je dao da se tu izgradi turbe, sve sa fontanom i zidom na kojem su Kur’anski ajeti, a sve sa ciljem da popravi kao načelnik Sarajeva sliku gradskog javnog poduzeća, da ‘očuvamo našu tradiciju’, kada je spiskao na stotine hiljada KMa, no moguće je da i to potpadne pod istraživanje umrlog direktora, tužioci imaju ideja, živi ih ne zanimaju plaho.

Božica pravde u BiH nije ćorava i spora, ona je totalno bezobrazna kao starleta Karleuša ili Stanija, kod nje vlada samo jedno pravilo. Spasiti onog koji te doveo na vlast i očuvati vlast, prodati dobro međunožje. Sve drugo je čista talašika.

Jer, kako drugačije pojasniti i ovu zgodu bh stuba države Suda BiH, ovo sa njegovim predsjednikom Rankom Debevcem ili na španskom Kavason, kako ga zovu, protiv kojeg je također tužilaštvo ‘oformilo’ predmet za neke njegove zakulisne radnje. Koji navodno ima i špansko državljanstvo i imovinu u Španiji a nije to prijavio kad je imenovan, pa smo dobili Španca za predsjednika.

Njegov pokojni otac Dušan je bio glavni istražitelj u postupku protiv Alije Izetbegovića i ‘Islamske deklaracije’ 1983. i njegovom izboru u Sud BiH se 2016. najviše protivila SDA, danas Debevec sa španskom adresom stanovanja i dvojnim državljanstvom zdušno brani nasljednike Alije Izetbegovića, ‘Osmicu’ direktora OSAe Mehmedagića posebno, i nema većeg miljenika u redovima SDA od njega.

Nema druge, i njegov predmet će biti ‘rasformljen’ prije nego se osuše podaci na ‘oformljenom’.

photo ilustracija : boginja pravde, arhiv