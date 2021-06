Avdo Huseinović bivši folker putem svoje udruge ‘Pravda’ mlati lovu, umjesto ploča i narodnjaka snima dokumentarce i piše priče i knjige o bh ratu (najpoznatija mu je ona o ‘gaziji’ ratnom zločincu i profiteru Naseru Oriću’) te analizira i proklinje Andrića, Njegoša i Selimovića, i kao pravi Bošnjak kojem su ‘sve žrtve svetinja’ – ismijava ‘one druge’

Zbilja, kad će Avdo Huseinović bivši pjevač, tekstopisac i folker a sada poznati bh sakupljač dokumentarne građe iz bh rata i režiser, pisac i ‘analitičar’ Andrića, Selimovića ili Njegoša (koje treba ukinuti u školama jer mrze muslimane a samim tim i Bošnjake), napraviti jedan dokumentarni film ili napisati knjigu o bužimskim i cazinskim ‘gazijama’ koji su u dva navrata agresije na Veliku Kladušu opljačkali herojski sve što je moglo stati u džepove, konjska kola ili na traktore i kamione?

Mislim, to javnost od njega iščekuje, on je sada poznata društveno politička faca, Grad Sarajevo mu je za njegov ozbilji rad čak dao i Plaketu Grada.

A ima sve pretpostavke za to. Jer on je sada Bošnjak, pravednik, režiser, njemu se otvaraju arhive ArBiH i policije, njemu šalju fotografije, i on ‘poštuje svačije žrtve’, to je u ‘krvi svakog Bošnjaka’ a ima i materijala. Ima snimaka a ima i svjedoka.

Da hoće, mogao bi Avdo samo pregledati postave na Youtube kanalu o tragediji naroda koji je u desetinama hiljada bježao od svoje vlasti i svoje države u dva navrata u Hrvatsku, u Batnogu (augusta 1994) i Kupljensko (augusta 1995) i popričati sa par svjedoka, sa Dudakovićem, Mirsadom Veladžićem i ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem, ima preživjelih i u Velikoj Kladuši, ima ih i u dijaspori gdje Avdo po džematima i džamijama naplaćuje svoj patriotizam, malo mu ono što mu budžet države BiH daje za njegovo udruženje ‘Pravda’ pa okrenuo privatnu distribuciju a gledanost nepregledna.

Kažem, da hoće, mogao bi Avdo sve ispričati on to zna, i vidio bi u čas kako je Velika Kladuša od strane ‘nebeske sile’ bukvalno opljačkana, od kuća, stanova do kladuških firmi. Plus, da to i potvrdi sa ‘uspješnim biznismenim’ po Bužimu, Cazinu ili Bihaću koji su svoje prve milione zaradili na mašinama, autima, opremi i stvarima iz kuća i stanova ‘izdajnika BiH’ i ‘Autonomaša’, a što su u dva naleta onako muslimanski počistili pod zakletvom odobrenja i šutnje ‘Dučea’ generala Atifa Dudakovića i Hamdije Abdića Tigra. I bilo bi pravo ‘smiješno’, života mi, Tite mi.

Naravno, ovaj folker koji je osjetio slast patriotizma nije blesav, bolje je ovako. I dobro, neka snima, neka se ne zaboravi. Međutim, otkud mu kao ‘pravom vjerniku’ i Bošnjaku ljudsko pravo da se ismijava tuđim žrtvama kad svoje, Bošnjaci ‘nedaju ni poprijeko pogledati’. Zar nije muslimanski poštovati ‘one druge’ kad se već poštuju svoje žrtve?

E, nema te priče ili ako je ima, to je samo ‘onako priča’.

Tako se nedavno Huseinović ismijava u ‘ćopićevskom stilu’ žrtvi, nekom poginulom Crnogorcu iz Pljevalja i mangupski, upravo onako kakav je i sam, a napaljeni Bošnjaci se naslađuju.

U priči kako je vojnik ArBiH 28.05.1992 ubio roguljama, vilama ovog vojnika u štali jer je pokušao da ukrade kravu, ‘četnik’ je baš ‘ispao’ smiješan. I mrtav. Poginuo u krađi tuđeg (‘profesionalno’ ga je kaže Avdo zburečio s leđa gazija ARBiH roguljama, ‘da ne otkrije položaje’, eto malo priče i za bh Tužilaštvo), a u rodnom mjestu ubijenog su ga proglasili herojem i na groblju ”profesionalne narikače’ oplakuju ovog ‘heroja’.

Sličnih priča i baš ovako ‘smiješnih’ ima iz Zapadne Bosne na pretek, samo da Avdo usmjeri svoje kamere tamo, ali neće on, hej kako bi i mogao. Pa da se ljudi grohotom smiju kad vide kako vrle ‘gazije’ ginu u krađi meda od ‘autonomaša’, ovaca i junica iz štala, to je (bilo) za umrijeti od smijeha, ili kako su izgubili živote u spašavanju ‘golfa’ ili ‘kadeta’, da i ne pričam o mašinama za asfalt, mašinama iz ‘Agrokomerca’ ili opremi za ‘Stari Grad’ kulu Muje Hrnjice sve skupa sa desetinam novih televizora marke ‘Grunding’, kompletne opreme za kirurgiju iz Dispanzera ‘Agrokomerc’ u Polju ili kako su ‘profesionalno’ naletili na minu samo da se dočepaju dobrog tereta.

Zar nije ironino i cinično? A smiješno dozlaBoga jer je realno.

Jeste, ali to je naša bh ratna zbilja koju Bošnjaci knjigama i dokumentarcima prepravljaju do besvijesti, kao da niko osim njih nije snimao. I sve sa pozivom na bh žrtve koje su i zbog genocida u Srebrenici i svoje brojnosti zaista u centru pažnje i sa pravom, ali uz svakodnevno omalovažavanje ‘onih drugih’.

Kao recimo u onom slučaju kada su vojnici ArBiH silovali djevojčicu Srpkinju u Donjoj Bioči kod Ilijaša decembra 1992 pred majkom pa je poslije silovanja ubili. Djevojčica je imala 9 devet godina i zvala se Mirjana Dragičević i ostala je zapamćena po crvenoj trenerci u kojoj se zadesila, mogao je Avdo kad već tako bilježi zabilježiti i tu ‘epizodu’, umjesto da se priči svjetskog novinara Dragana Bursaća koji podsjeća na ovaj ratni zločin ismijavaju (ma hajde, još jedna filmska, da četnik zaradi). Ili bar dokumentovati da za ovaj ‘gazijski’ čin trojice vojnika čuvara države BiH niko nije nikada odgovarao. Eto, kad se nije sjetio Avdo, da spomene i majku djevojčice ‘narikaču’ koju su također upucali ali je preživjela, iako su, što bi on rekao, ‘profesionalno’ radili pripadnici mudžahedina iz 7. Muslimanske.

Znam, Bursać inače piše samo filmske a Avdo dokumetarno filmske, realno vrednuju se samo dokumentarci, pusti ‘fiction’ uratke. Jer, kad slušaš i gledaš bošnjačke medije i filmove, unaprijed znaš ‘happyend’. Zločina nije bilo na našoj strani, to su bili incidenti’ ili djela ‘domaće budale’, dobro je Avdo zapamtio Aliju Izetbegovića i njegove ‘kamene’ mudrosti, tako se to kaže.

Eto, u najnovijoj Avdinoj, ovaj ‘četnik’ iz Pljevalja je bio neka pijanica i lopina, i neka su ga ‘profesionalci’ roknuli. Ali su zato Ćelo, Caco ili Juka Prazina te Orić ili Tigar sve moralne vertikale, zar ne? I šta će u tuđoj štali, neka ga je profesionalno ukokao ‘gazija’. Po istoj matrici Huseinovića mogao bih reći isto a šta će Tigar i njegove i Dudakovićeve ‘gazije’ u Vel. Kladuši i ko im je dao dozvolu da kao ‘sila nebeska’ opušu Veliku Kladušu i uzduž i poprijeko? I da ‘profesionalno’ ucmekaju’ a da nikom, ama baš nikom ne podnose račune svoje hrabrosti?

***

Ja ću više Huseinovića pamtiti po njegovim muslimanskim stihovima iz ‘Halix’ produkcije Halida Muslimovića, iz vremena kad još nije ‘postao’ uzoritim Bošnjakom i umjetnikom sa pedigreom, tu mi je više smiješan nego ovdje u ovim ozbiljnim ratnim stvarima. Više nego u onoj njegovoj prvoj ‘ploči’ o Aliji, mislim na ono kasnije, na ono sa dizalicom i ženama. Odprilike ovako, ‘Dvije žene’, pjesma Huseinovića:

‘Bosanac sam bolan i ja/al’ s ženama loše stojim/hrabrost mi je slaba strana/i one se svoje bojim/volio bih i ja dvije/iako sam vako ružan/Al’ me jaran slabo služi/i onoj sam svojoj dužan/moja žena ko u šali/dosjeti se dobrom vicu/zna i ona šta mi falikupila mi dizalicu‘.

photo : Avdo Huseinović i njegova firma ‘Pravda’, arhiv