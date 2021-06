Srušena je, premještena, nestala crkva iz dvorišta Fate Orlović, šta sada? Sve po starom, Ramiz Salkić u SDA ‘Audiciji’

Dana 05. juna ove godine, crkva koju su Srbi izgradili na zemljištu Fate Orlović iz Konjević Polja je srušena, premještena, nestala je iz vidokruga Fate Orlović, čime je udovoljenu zahtjevu međunarodne zajednice i izvšena presuda Suda za ljudska prava u Strasbour-u. Agonija ove starice koja je trajala godinama, decenijama, i koja je primjer ustrajnosti u ovoj nezahvalnoj borbi ‘Davida i Golijata’ bi trebala ovim činom da se okonča, međutim kakve su (ne)prilike, tek otpočinje.

Političari Bošnjaci likuju, pišu tirade i srcedrapateljske poruke naglašavajući kao je ‘pravda pobijedila’, iskopavajući stare video-zapise i izjave Milorada Dodika naprđujući šta je rekao prije (tvrdio je da ova ‘inat’ crkva neće biti srušena), pri tom naglašavaju ‘strah’ Dodika, ‘prepao se’, ‘samo što nije gotov’, i kao po praksi, idu sa novim zahtjevima prema Republici Srpskoj. Sad je na redu uvođenje bosanskog jezika, pa ukidanje ’09. januara’, pa konačno ukidanje ovog ‘mrskog entiteta’ kojeg je u stvarnost uveo Alija Izetbegović potpisivanjem Daytonskog mirovnog Sporazuma.

Neki, kao Denis Zvizdić bi čak da svakog juna od sada pa nadalje i u buduće praznuju, hoće državni praznik sjećanja na borbu Fate Orlović…

Vjerski islamski kler također navija i slavi, vehabije najavljuju ‘uvid’ u temelje crkve, tamo ‘mora biti žrtava i kostiju’, vehabija Aličković Nihad iz opskurnog ‘nevladinog sektora’ zvanog ‘antiDayton’ najavljuje iskopavanja njenog dvorišta nema Fati mira ni odmora, trenutno obavlja poslove bh Tužilaštva (danima ne spava, pregleda video zapise o snajperistima u Sarajevu te ‘sakuplja građu, kaže dostavite nam dokaze), srpski savjetnici i ideolozi tipa Rajka Vasića i Milana Tegeltije ‘potkovanog’ bivšeg predsjednika VSTVa plaču i najavljuu nove ratove i nove crkve u tuđem dvorištu.

Dakle, s pravom Fata Orlović nije uopšte ‘happy’ ovim činom, iako je to čekala decenijama i ovih dana se ne može odmoriti od novinara, političara i vjerskih velikodostojnika. Isprazniše joj njen siromašni kućni budžet ispijanjem kafa i sokova. Dok u zemlji Bosni ničeg novoga.

Svi fale Fatu, svi se busaju u prsa kao su pomagali, a svi redom osim njih nekolicine, nisu mrdnuli onom stvari da se ova sramota i nepravda učinjena starici kojoj je preko 20 članova porodice ubijeno u bh ratu skrati i da se ona spasi muka i očuva zdravlje i otetu zemlju, evo ih lešinara u medijima isto onoliko koliko ima i Fate. I više. Sirota i bolesna Fata nije nimalo slična njima, da jeste, sve bi ih poslala širom Svijeta. ‘Maršnula’ kako to ona zna reći. No, ona ne zna, nije vična tome. Ne analizira duboko kao ‘njeni zaštitnici i spasitelji’.

Od svih čestitanja i čestitara, bilježimo dvije, s pravom i povodom.

Čestitka ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, ‘žrtve genocida u Srebrenici’ kako se sam nazvao završava nani Fati ovako. ‘Nemoj sad umrijeti, nano’. Dok se crkva ne sruši.

Fata mu se zahvaljuje ne čitajući ‘između redova’ starog prepredenjaka. Možeš Fato umrijeti odmah poslije rušenja, mogla si i prije.

Druga je čestitka-izjava Ramiza Salkića, podpredjednika Republike Srpske, zamjenika Milorada Dodika.

”Pravda je spora, ali dostižna za one ustrajne u borbi. Jednog dana, ovako će biti srušen svaki oblik diskriminacije i nepravde prema našem narodu u ovom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine”. Salkić cilja na ‘eReS’. A onda dodao još svojih želja..

”Teško je bilo, sada je teško, a bit će teško i u budućnosti, ali slast pobjede pravde nad nepravdom nema svoju cijenu. Neka je mubarek pravda porodici Orlović”.

Jasno. Ima on nerv da se javi, iako bi trebao šutati kao zaliven. Fata Orlović ga je javno optužila da je skupa sa Cerićem (zbog čega je priča njih dvojice nazvana ‘pola-pola) predlagao Fati da uzme pare i da ostavi crkvu u dvorištu, milioni su bili u opticaju, ali ga je ‘maršnula’ kad je došao njenoj kući sa tim prijedlogom, kako je to jednostavno Fata rekla u kamere tv ‘Face’ dana 18. januara 2018.

Na ovakvu izjavu i ‘mubarek pravdu’ Fata je odšutala. Da sam na mjestu nane Fate i da mi je Salkić ovako muslimanski čestitao, ja bih replicirao onim poznatim skečom iz ‘Audicije’. Kad Hamo ‘ćopa pitu’. Jer Ramiz je SDA ‘Audicija’, on je Hamo.

Onim legendarnim vicem o piti i nani.

‘Nano, Ramiz ćopa pitu’. Ha? Ramiz ćopa pitu, nano. Šta kažeš? Pa Ramiz ćopa pitu, nano!

Nek’ ćopa, klinac će za večeri.

Zato jer je Ramiz ‘ćopao’ crkvu pa sad nek’ – večera.

photo : rušenje crkve u dvorištu Fate Orlović 05. juna 2021, arhiv