Ako je SDPu Denis Bećirević politička pantljičara i partijski uhljeb glavna uzdanica za slijedeće izbore u BH Predsjedništvo, neka se odmah Nermin Nikšić pozdravi sa ljevicom i socijaldemokratijom.

Jedan drugi Denis ali ‘tečić’ Bakira Izetbegovića i Zvizdić, također doktor (?) i partijski nabiguz, umjesto da naciji pojasni gdje pripada i za koga obnaša državnički posao, traži da se 05. juni proglasi u BiH ‘Danom sjećanja na pravdu i istinu..’ kad je crkva u dvorištu Fate Orlović srušena, dok mu pola države stoji u redovima po Srbiji za vakcine, kao da sa Bećirevićem priprema duet ‘Denis&Denis’ pred dolazeće izbore za Bh Predsjedništvo 2022. godine

**** Političari u BiH imaju isti recept kada su u pitanju kritike medija.

Ako ih ne možeš ušutkati (medije), ili ako procijeniš da će ‘reagovanje’ šta popraviti napišeš pismo ‘odgovor’, u protivnom – samo se ušutiš.

Ignorišeš javnu objavu i za par dana sve je pojela poznata bh amnezija. Ovo bezobrazno omalovažavanje i građana i javnosti uvijek pali, jer ‘ono čega nema u medijima, nije ni bilo’, a vrijeme u BiH odnosi sve.

Kada je 13. maja ove godine izvrstan članak novinara portala ‘Prometej’ kratko i britko izanalizirao (ne)rad Denisa Bećirevića, doktora, profesora i poslanika SDPa u bh Parlamentu, Denis se uvukao u mišju rupu, ostavio sve zaboravu par dana, poslije nastavio po svome.

Novinar je fino pojasnio, samo neki mediji su to prenijeli dok su državni, režimski i partijski svi listom prešutali, kako ovaj državni uhljeb već decenijama zapravo ništa ne radi a postao je milioner. Sa platom većom od 8.000 KMa plus predavanja na fakultetu, Bećirević samo zvoca i zuji, jaše na ljigavom a opasnom patriotizmu od kojeg odlično i dugo živi, i piše pisma poput ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, propalih političara tipa Sejfudina Tokića ili Reufa Bajrovića, bh Parlament načisto ‘ubi’ svakodnevnim ‘rezolucijama’, ‘deklaracijama’ i ‘pitanjim’ Vučiću, Dodiku ili onako, bilo kome. ‘Spašava državu’.

Ratne granate su u Denisovom ‘radu’ zamijenjene ‘tipkovnicom, kako je to odlično pomenuti portal primjetio i lova kaplje, Bećirević je za dugogodišnje pregalaštvo u poslaničkim klupama odavno postao milioner, inkasirao je do sada blizu 2 miliona KMa od plaće i benefita.

Naravno, Bećirević na ovakvu briljatnu analizu nije ni trepnuo, tako se to radi. Umjesto toga i umjesto one ‘historijske’ reakcije Bećirevića ‘Boga se bojim, Vučića nimalo a Dodika k’o dorata svoga’, poslao je dodatnih nekih pet ‘zahtjeva‘ Aleksandru Vučiću čime je svoje zarade u bh poslaničkim klupama zatrpao, niko se na njih neće obazirati više, sad svi očekujemo da se rezultat rada Bećirevića ukaže u roku odmah jer se Vučić plaho nasikirao i samo što mu nije ‘odgovorio’. Zauzet je malo vakcinisanjem bh raje i građana, prepuna ih Srbija, zaslugom i neradom upravo ovakvog i ovog ‘zaštitnika i borca za bh građane’.

Bećirević, tipična bh politička i beskorisna pantljičara ne bi uopšte bio interesantan da mu njegova matična partija SDP ne pridaje toliku važnost iako joj on u konačnici samo šteti.

Na prošlim izborima za BH Predsjedništvo 2018, bio je njihov ‘favorit’, i ne samo njihov. Njega su ‘podržavali’ i aSDa, i nekakvi ‘Liberali’, pa čak i nekakvi nadriljekari koji liječe Kur’anom (Edin Burkić iz Zavidovića sa kojim se i uslikao) i na daljinu, stekao se utisak da ga je podržavala i SDA.

Svi znamo da je Bećirević doktorirao na islamskoj temi (“Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)”, znamo također da pripada plejadi bh političara građanske opcije ali ‘pod avdestom’ (priprema muslimana za klanjanje namaza, op. Cross), međutim znamo i to svi mi, izgleda jedino ne zna Nermin Nikšić predsjednik SDPa (ili se pravi kao i prethodnik Zlatko Lagumdžija koji je glumio demokratu i građanina a tajno obavio hadž kao ministar BiH) da ovakav kandidat nije srž i suština sosijaldemokratije, multikulturalizma i antinacionalizma a što sve u svojim programima baštini SDP. Tako da već sada isticanje Bećirevića kao mogućeg kandidata za bh Predsjedništvo nije ništa drugo do li scenario Bakira Izetbegovića sa Željkom Komšićem. I, ako to ne vidi Nikšić, neka se pozdravi sa ljevicom u BiH, dok još ima vremena, sa ovakvim nacionalistom SDP se ne može ponositi.

**** Jedan drugi Denis, ali Zvizdić, inače ‘tečić’ Bakira Izetbegovića je već mjesecima ‘ni tamo ni vamo’, i po svom radu je sličan Bećireviću. Samo slika i ‘žestok odgovor’ i ‘pisma’ duga, dosadna i beznačajna, a lova kaplje i funkcije dolaze same od sebe. Nema srbijanskog ili hrvatskog političara a da mu Zvizdić ‘nije odgovorio’ i da nije ‘poslao brutalan odgovor’, u ‘zaštiti države BiH’, dok njegova ‘zabrinutost’ za voljenu zemlju nije ništa manja od ‘zabrinutosti’ recimo Valentina Inzcka ili međunarodnih faktora u BiH.

Nakon afere ‘respiratori’ nezadovoljan odnosom u SDA stranci, Zvizdić se na par dana uključio u ‘tvitanje’ pa direktno optužio Sebiju Izetbegović za nabavku malina respratora a onda je stigla žestoka poruka uvrijeđenog mužjaka Bakira i od tada ne znamo gdje pripada Zvizdić te šta će dalje poduzeti u vezi svoje pripadnosti SDA stranci. Navijamo i čekamo, on po sistemu ‘bezobrane ignorancije’ ništa i nikom ne pojašnjava ništa, teško se rastati sa ahbabom sa hadža, gdje je i Zvizdić odlazio u turizam sa Bakirom, teško odbiti i ostale ponude, jer i za Zvizdića ‘upeglanog zelenog evropejca’ se bukvalno otimaju za budući sastav bh Predsjedništva 2022 godine i ‘lijevi’ i ‘desni’ pa i oni iz nekakvog ‘centra’. Dok on, Zvizdić predsjedavajući u bh Parlamentu, dok u BiH gori, dok nema vakcina i dok sistem u državi puca na sve strane, predlaže ‘pismom’ da se 05. juni kada je srušena crkva u dvorištu Fate Orlović proglasi ‘Danom sjećanja na pravdu’. Nema preča posla, naravno, a i lak posao a parali, pune su novine njegovih slika i njegovog prjedloga.

Iako je za Fatu Orlović čuo negdje u Minchenu za vrijeme rata a poslije nije ništa učinio da crkva ‘ode’ davno prije 05. juna, Zvizdić kao i brat Bećirević zna snagu i moć tipkovnice. I zna bh raju.

Najbolje bi im bilo kad već dvije godine prije već sada vode kampanju za izbor u Bh Predsjedništvu da i on Zvizdić i Bećirević oforme grupu ‘Denis&Denis’ i da zapjevaju kao nekadašnji sastav iz Rijeke, Hrvatska 2007 (Davor Tolj i Marina Perazić) onu poznatu : ‘I ja sam lažljiv(a). Da čujemo poznate stihove refrena.

‘Baš je dobro noćas sve je toplo a ja sam lažljiv/a, budi dobar, noćas budi hrabar jer ja sam lažljiv/a’.

Da bar malo opravdaju svoje ogromne plate na pravi način.

photo : lijevo Denis Bećirević sa stručnjakom za liječenje Kur’anom Edinom Burkićem 2018, desno : Denis Zvizdić, arhiv