Fadil Novalić, takozvani federalni premijer je ogledni uzorak bh mafijaške i bezobrazne vlasti ali ujedno i živi dokaz da je bh pravosudni sistem i čitava država pukao po svim šavovima



*** Ne prođe dan da takozvani federalni premijer Fadil Novalić ‘ne odvali’ koju. ‘Masnu’, pametnu, samo onako kako ga je Bog dao pametnog a SDA ustoličila u vladu koja od izbora do sada funkcioniše nepotpuno i nelegalna ali ‘fercera’, bilo da je Fadil Novalić ‘mrtav-ozbiljan’ bilo da ‘glumi državu’.

Sakupljati njegove ‘mudrosti’ sa kojima se zabavlja dokona i nepismena bh raja jalov je posao, kao što je isti takav posao i smijati se njegovim ‘gafovima’ sa kojima nas ovaj bandit zabavlja godinama, sve uz osmijeh i ‘smotanost’ do neviđenih razmjera, dok polako ali sigurno puni svoje bankovne račune i uvećava imovinu svoje familije i SDA ahbaba, kradući i nas i državu BiH kao najobičnija seoska lola i baraba.

Znamo nije ‘ranjavan dva tri puta’ da bi mu sve ovo što radi bilo omogućeno kao pajdi Asimu Sarajliću, međutim on je ‘ranjen u glavu’ i to se također po recepturi ‘patriota’ SDA mora uračunati iako se ne vidi, tu su zakoni i propisi jasni kao dan.

Međutim, iako ‘tevćelija’ i radišan kao mrav, što posebno potencira njegov stranački i državni šef Bakir Izetbegović, Novalić opstaje jer bez njega nema države.

*** U najvećoj pljački novca svojih građana, u aferi ‘respiratori’ od prije godinu i pol, Fadil je sve onako jednostavno, spetljano a profesionalno natenane zavukao ruku u džep bh građana pa maznuo lihvarski 10.5 miliona KMa, skupa sa ‘djetetom Srebrenice’ lopinom malinarom Fikretom Hodžićem i stručnjakom za krizne i druge štabove, još jednim sa baksuznim imenom – Fikretom Solakom, ali istog momenta su zaštitinici kradljivaca i mafije Izetbegović i Reis Kavazović povikali ‘nedamo Fadila, ovo je udar na Bošnjake’ i Bošnjak Fadil ostade slobodan k’o ‘tica da nas svakodnevno uveseljava svojim bezobrazlucima i da nam drmne još koji miliončić. Malo mu što je kompletnu ‘namjensku industriju’ ‘ćapio’ pod svoju šapu pa nam izvoz samo tako cvjeta, od Ramazanskih topova do ‘domaćih’ haubica i kalašnjikova, treba još.

*** Da li je moguće da čovjek koji ne zna i nije u stanju da na nos i iza uha stavi običnu medicinsku masku čemu smo se mjesecima zabavljali a Fadil punio medije kao starleta (što on i jeste zapravo, politička kurva, ne starleta) i koji je ‘udaren u glavu’ (predsjednik SDA tvrdi da je toliko marljiv i da radi kao udarnik) može biti tako ‘pametan’ pa krasti i zajebavati čitavu državu i još glumiti premijera a mi to sve smatrati zajebancijom i šegom, ili je bh raja, građani i kompletan sistem države sav u onoj muškoj stvari, popucao po svim šavovima i odavno postao privatni državni stroj?

Ma jeste, jer Fadil je zapravo ogledni primjerak ‘NJIHA’ države, član ‘zelene mafije’ i vojnik Partije, i dok god je Partija na vlasti, tako će i biti.

Znamo i da je fašist, njegova izjava o partizanima ‘koji su se borili protiv antifašista’ po čemu su ‘partizani i dobili ime‘, žešća je od svakog fašizoidnog ‘gafa’ brata mu Abdulaha Skake mladomuslimana sunetara ali eto, mi živimo u ‘Veseloj Bosni’ gdje nam je najvažnije da smo za svaki dobar vic, i da smo uvijek u tim vicevima ‘oni što pobjeđuju a glupi’.

*** Vraga, Fadil i njemu slični iz istog stroja pobjeđuju i njega ne možeš izbaciti iz stroja, sistem štiti svoje vojnike.

Da nije tako, Fadila ne bi bilo ni u vicevima, ovako biće ga uskoro u čitankama. Jer ‘naš je’ a ta odrednica znači sve. Ako si taj, sve ti je dozvoljeno.

Šteta je što nema više ‘Feral Tribune’ novina, i njihove rubrike ‘Great Shit’, da je kojim slučajem suprotno, tamo bi umjesto Tuđmana ili Alije i Miloševića, Fadil bio iz broja u broj. Međutim, nema toga, nema ni Dežulovića, mislim ne u BiH, urednica ‘Oslobođenja’ Vildana se potrudila ovog svjetskog novinara nema, pazi ona na ‘vjerska osjećanja’ vlasnika pive i ove novine Muje Selimovića.

Ali zato ima Fadila.

*** Corona koja je pandemija u svim državama Svijeta, kod nas je ‘stanje nesreće’, i sretno nam je pokazala da je Novalić i više od premijera. On je i glumac, zašto da ne, ‘how yes now’. I skoro svaki dan je na ‘premijeri’ gluposti i bahatosti.

‘Em što nas je pokrao na respiratorima čime je direktno pored love udario i na naše živote (zbilja, gdje su i kako su čuveni ‘malina respiratori’ nestali sa Sebijinog carstva UKC Sarajevo, te koliko je bolesnih od corone umrlo jer su prikopčavani na ove bezvrijedne a preplaćene uređaje, da li iko zna, osim Tužilaštva koje je ‘oformilo predmet’ pa istražuje?), ni ovo sa vakcinama u BiH nije ‘za Ramazana’ .

Ako su se neki od građana BiH i pitali zašto nas mediji bombarduju, a i Fadil najviše, sa vijestima kako nabavljamo stotine hiljada, milione vakcina iz mjeseca u mjesec te kako ‘ne zaostajemo u Regionu’ sa vakcinacijom, a zapravo svi vidimo da samo ‘bocamo’ sa sadakom (Srbija Slovenija, Kina, Hrvatska) i sa vakcinama koje nam daju na kašiku svi osim Srbije (ona daje i šakom i kapom), ako su neki od muke odlučili ‘radije umrijet nego otići u Srbiju na vakcinu’ dok se redovi prema toj zemlji povećavaju iz dana u dan pošto je Srbija dozvolila da se tamo svi vakcinišu, čak i oni koji su probali urme umjesto vakcina od Bisere Turković, evo odgovora.

To sa ignorisanjem nabavke vakcina u BiH se radi po scenariu, glumac Fadil je u glavnoj ulozi. Za ‘oscara’. Dobro, ima i onoga Reisovog od 25.12. prošle godine kada je direktno ukočio interes prema vakcinisanju izjavom kako treba sačekati nekakvu fantomsku analizu ‘ima li u vakcinama svinjskog želatina’ ili nema, od arapskih stručnjaka, međutim statistički podatak da Fadilova vlada nije do sada nabavila ni jednu vakcinu a sve drugo uz vakcinaciju je razrađeno do temelja, uključujući i elektronski covid pasoš, znači da je i Fadil u toj ignoranciji učestvovao planski. Ustalom on je među prvima učestvovao na corona žurkama, baš ga briga što su mnogi i njegovom krivicom ili preselili ili umrli, kao da je negdje i nekad tajno pelcovan.

*** Sve to Fadil sam i potvrđuje, ne mora ništa kriti, kriminal posebno.

U izjavi medijima 18. marta ove godine, veseli Novalić tako bez trunke srama i stida kaže da je mogao a nije htio nabaviti vakcine zbog kojih su baš tada, dok je on to onako po domaće pojašnjavao, u BiH umiralo na hiljade dnevno. Tvrdeći prije toga po medijima ‘bakirovski’ iz dana u dan kako je samo pitanje vremena kad će u BiH stići milioni doza.

‘Da smo mi htjeli glumiti državu mi bismo vakcinu nabavili u decembru“, bubnuo je Fadil i ostao živ i čitav. Samo smo se smijali i pravili foto montaže a groblja su uveliko bivala prebukirana, vickasti Fadil se nije dao omesti.

Glumac je to, nego. Samo velikani sedme umjetnosti odbjaju glumiti kad neće. Evo, i jučerašnja izjava zorno potvrđuje da ovaj naš zvanični antivakser radi kao i profesionalni glumac, po ‘knjizi snimanja’

Ne da nismo htjeli nabaviti vakcine u decembru prošle godine, nismo ih htjeli nikako. ‘Em se ne zna je su li ili nisu ‘halal’, ’em Reisova se ‘pika’ u građanskoj BiH.

“Druga stvar, mi, u tom globalnom svijetu, na određeni način, nismo, da tako kažem, „potrčali“ prvi. I bili neki, „pokusni kunići“. Neke su države to prihvatile . Mađarska, Srbija, Izrael…”, naveo je Fadil Novalić.

Pa dodao. “Jednak procenat vakcinacije” kao BiH imaju neke razvijenije zemlje. “Japan, Malezija, Indonezija, Južna Koreja…U toj, svjetskoj igri vakcina, najbolje su prošli oni koji ih proizvode. Pa tek, onda, oni koji su moćni. Pa tek, onda, oni koji su zemlje „trećeg svijeta“.

Dakle, premijer je decidan. Mi nismo ‘glupi u vicu’, mi smo takvi i po položaju u vlasti. Ne ‘trčimo’ mi prema spašavanju života, mi trčimo da nas što više umre.

Svi su drugi blesavi a mi pametni. Čitav svijet se borio za respiratore, (dobro, i Fadil je za njih ‘izgarao’) vakcine su otimali jedni od drugih, a mi, tj. Fadil je odlučio da na nama niko ‘ne ispituje’ i ne eksperimentiše. U metalni sanduk i nema autopsije, nema vakcine nema eksperimenta, nema famoznih izolatorija, nema ući u KC kod Sebije, nema ‘pokusnih kunića’ koji bi da nije ovakve nakane i pameti možda i preživjeli. Ovakav laboratorijski pokus naučnika Fadila u BiH odnio je blizu 10.000 života a Bosnu svrstao u sami vrh po žrtvama corone i umiranju, ali isplatilo se. Nekome, u živoj lovi. Plus, ljudi još umiru od pandemije, Fadil umire od smijeha.

*** Bakir Izetbegović će reći kako je on takav jer se ‘opekao’ na respiratorima, međutim pogrešno, lažno kao i uvijek iz usta Bakira, on se opekao na milionima, Fadil je država. Niko ga ‘neće upitati za zdravlje’ ili nedaj Bože krivnju što je ovakvim svojim idiotarijama i bezobrazlucima zaslužio ‘bajbok’ a ne samo prvo mjesto u rubrici ‘Great Shit’. Od političara, jedino je na ovakvu imbecilno kriminogenu izjavu reagovao Fahrudin Radončić asocirajući na ‘nesavjesno poslovanje’ premijera, no opet pogrešno. Naprotiv, Fadil je itekako svjestan, njegova izjava daje više opisa teške zloupotrebe i udruženog poduhvata, nego li nesavjesnog poslovanja.

To je zbog toga jer je premijer glumac, u glavnoj je ulozi, a iza njega je blizu dva miliona običnih navijačkih statista, uz ‘dnevnicu’ i sendvich.

Jedino zlo koje mu se može desiti je to da Tužilaštvo ‘oformi predmet’. Ali, i to je samo vic, zna Fadil ko u vicevima pobjeđuje.

photo : Fadil Novalić u ulozi federalnog premijera BiH, arhiv