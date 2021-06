Žensko i po (‘plus size’) ali opet … kao da se muškarac uvukao u donji dio kupaćeg. Međutim, moj drug Muradif je pametan kao pametni telefon ..

Ne znam kako vi ali meni ovi ‘pametni’ telefoni zaglupiše mozak, razvališe pamet. Šta god hoćeš da pročitaš, pogledaš ili prostudiraš, eto ih, ništa od njih uraditi nemožeš.

Iskaču sa strane, odozgo i odozdo, nekad ti prekriju čitav screen telefona. Kad ti je ‘najslađe’, prekriju cijeli ekran pa ‘zakuju’ i onda : ‘haj’ sad isponove’. Kao da je to meni lako, jedva ‘uhavizao’ ovo a sad moram i ono.

Ima i onih koji bljesnu ali ti daju mogućnost da ih odmah ‘iksiraš’, da klikom na ‘x’ nestanu. Ma kakvi. Klikneš na to posrano ‘x’ a onda ode pravo u njihovo carstvo, na njihovu web stranicu.

Pogađate, riječ je o reklamama. Bogataši su (između ostalog) izmislili ‘pametne’ telefone za glupavu raju. Da zaHebavaju. Da za tvoje pare moraš da gledaš pizze svih vrsta, kola, paste za zube, odijela, prozore i vrata, šminku, sve što im padne na pamet…

Reklame na tv i na kompjuterima gdje ubacujem i celularne, one su ti kao rak gluho bilo, cancer, nema lijeka. Čak i kad ti kažu ‘iksni’ me i ti to uradiš, onda bi da ‘čataju’ sa tobom. ‘Zašto ti se ne sviđa oglas, nećemo više’, ali i dalje zadržavaju tvoj prostor na telefonu.

Dolaze noću, danju, kao one sexi poruke i ponude što upadaju kad im se digne da prostite ona stvar, ne pitajući da li se tebi diže, mislim ustaje, ili bi da još spavaš.

Kažu, plati zaštitu, ima na hiljade takvih programa koji se također sami ubacuju. Jok! Lažu, plati i opet si na istom.

A k’o fol, tvoj telefon je tvoja privatna stvar. Klinac palac, sav moj život usrani je u ovom modernom vremenu javna stvar, kao javna kuća. Svaka šuša u ovom današnjem svijetu zna tvoj broj, zna tvoju adresu i tvoj bankovni saldo. Znaju kad ideš u penziju, kad ćeš umrijeti, kad te boli zub ili ti treba nešto od pokućstva, slušaju te i gledaju. Jer sve je na elektriku i gdje god ‘apliciraš’ ili zamoliš za nešto, prvo ti uzmu sve pobrojano, dobro te opišu a uporno viču ‘nemoj davati svoje podatke’. Kakva blamaža.

Plus, ako odeš jednom nešto potražiti na interentu, bilo šta što ti treba, tek si onda nadrljao, danima će te bombardovati kako je ‘for free’ samo klikni i plati. Kao ja što buljim u stotine vrsta kosilica a kupio je ima ihahhaa.

Ajme meni, ali u moru tih ‘stranih’ neprijatelja na mom telefonu jedna reklamna ujdurma mi baš zapela za oko. Znam, reći će te ‘stari perverznjak’, ali nije to Tite mi, ‘roTite’ mi, drugo je u pitanju.

Rječ je o reklamnom udaru nepoznate firme ‘Rotita’, kupaći kostimi.

‘Koke’ u raznim bojama i kombinacijama, prsate, sisate, ma fine su, neću ga griješim dušu, a i modeli su im, mislim kupaći, pravo onako moderni, lepršavi i prihvatljivi.

Kao naši burkini oko kojih se u BiH vode teška politička pitanja i traže još teži odgovori. Šala mala, ni nalik.

Međutim, jedan od modela koji se često prečesto pojavljuje na mom screenu je neki ‘Latino’ model. Zapalo mi to za oko, drugačiji je od ostalih. I samo je stiglo, kunem se, nisam to tražio.

Ljepuškasta mlada ženska osoba, zgodna, kupaći je ok, ali nekako mi čudno u, da prostite donjem dijelu. Kao da je malo muško u kostimu velike i prave žene. Tako mi to izgleda Pa, eto, vidite na slici, pa će te ‘vidjeti’. Kao kad muškarac u gaćama ulazi u bazen. Ali samo tu u donjem dijelu, ostalo nije ništa ‘ni blizu muškarca’.

Pokušam saznati ko je i šta je ta ‘Rotita’ što mi proganja telefon (rekao sma vam ako jednom klinete tek ste nadrljali, a ja kliknuo zbog muškog detalja na ženskoj figuri) kad li, ne mogu ništa naći. Kompanija iz China, Šangaj, prodaje se preko interneta, ima i filijalu u Californiji, ali samo online možeš kupiti. O vlasniku firme ni­šta, ni slova.

Kao što sam mogao i pretpostaviti. Osim puške ‘vinchester’ u Americi je sve kinesko a vazda ‘ratuju’ ekonomski sa China majstorima.

Pokušao sam uz pomoć ‘googlea’ da saznam ko je ova ‘super size’ riba (da ne kažem malo popunjeniji a lijep k’o slika model), ne ide. Možda je španska manekenka Paloma Elsesser kaže ‘google’ ali nije siguran. Kliknem na Palomu, malo više liči na moj ‘žuti burkini’ ali kad ‘google’ nije siguran, kako ću onda ja. Naime, ova ‘super size’ lijepa Španjolka manekenka radi za modnu kuću ‘Rosewe’ a ne za ‘Rotitu’. Odem ja i na ‘Rosewe’ a kad tamo, kažu to je ista firma kao i ‘Rotita’, i obje su kineske, iz Šangaja, dalje nema ništa. No, zato možeš kupiti, svaki dan na telefon frcaju slike ‘rotita’, čak su i cijene pristupačne. Od njih više ne vidim ni Bakira, ni Ćamila, ni Dodika, ne znam šta radi ‘Hižaslav’ Mustafa, je su li se otcijepili ili zaratovali u mojoj Bosni, koliko su miliona jučer drpili, koga je Sud osudio da ide kući i da bude dobar, ništa ne mogu pogledati, samo mi žuta Rotita na mom telefonu.

Pitam ‘google’ da li je to sigurno, kaže treba pripaziti, ‘Rotita’ nije sigurna, može biti i prevara zvana ‘spam’.

Spam! A u logo znaku Titina petokraka kojoj se mora vjerovati. I pola Titinog imena. Titina i Bog. Rotita. Ja vjerujem u ‘Heineken’ pivu ili američki brand odjeće ‘Macys’, samo zbog petokrake. E, ‘spam’ nego šta. Pa vidite joj samo da prostite međunožja, posebno na onoj sa žutim kupaćim. Majke mi, kao kad muškarac ‘nabaci’ malo uže kupaće gaćice, da se pokaže, ali prije nego uđe u vodu.

A žensko pravo dobro, ako mogu tako da kažem, i zgodno.

Nema druge nego ‘rotita’ burkini kao u Neumu, kao u Tuzli, kao bilo gdje u Bosni ili nekim drugim demokratskim plažama svijeta. Pokriti sve pa onda, hajde majci razmišljašljaj o ovakvim glupostima.

Da ne bih ‘ispao’ sebičan, odmah sam se tragom ovog otkrića pohvalio drugu Muradifu. Poslao mu slike moje ‘Rotite’ i prokomentarisao jaranu kako ovdje nešto ne štima. Za pola minute moj drug Muradif iz istog ‘saffa’ je odgovorio, replicirao, preko svoga aktivnog ‘fejsa’ koji ima ‘nepoznat broj pratilaca’. Čudo ih ima, tih pratilaca, prate ga u stopu.

Otvorim poruku i imam šta i pročitati.

‘Ebem te glupa, ‘super size’ žena mora imati i onu stvar drugačiju od ostalih. Ti mora da si ‘onaj’ kad u ovako finim ženskim, vidiš muške stvari. Žali se Bill Gatesu’.

Poklopio sam celularni umalo se nije razbio. I sam sam se poklopio, Muradif je, moj drug, bezbeli izverzirao svoj pametni telefon. Opametio se. Iako, imam milion dokaza da sam ‘ovaj’ a ne ‘onaj’, dotukao me načisto. I žaliću se, neko me mora osloboditi ovih ‘spamova’.

p.s. svaka sličnost sa stvarnim događajima i imenima, slučajno je namjerna.

photo : ‘Rotita’ modeli, arhiv