Kako je direktor Memorijalnog Cetra Potočari Emir Suljagić postao ‘govedo’ a šef delegacije EU John Sattler skupa sa njim – krdo! Sve na tenane pojašnjava bivši AID-agent sa lično potpisanim punomoćjem od Alije Izetbegovića u Canadi Željko Aziz Milićević preko web sraone Bošnjaci.net

Željko Miličević kodnog imena Željko Aziz Miličević je, kako voli stalno naglašavati, Bošnjak katolik koji neizmjerno voli Bosnu i Bošnjake. I voli pisati, stalni je ‘kolumnista’ web sraone Bošnjaci.net, islamističkom web glasilu na jaslama Islamske Zajednice BiH i ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, u društvu vječitih ‘kolumnista’ tipa džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića, hafiza, ražalovanih AID službenika i ostale ekipe dobro uštimanih ‘patriota’ Sandžaklija.

On voli i ‘bosansku kapu’, iako je riječ o ‘francuzici’, kapi koju je Alija Izetbegović naturio u zamjenu za fes pa se često sa tom kapom slika da mu ne bi što pametno palo na glavu. Međutim džaba, opet njemu svašta pada, često.

I to toliko često da je u Canadi odakle zbori bio i hapšen i prinudno odveden na psihijatriju, prijavila ga rođena porodica, zbog čega godinama vodi sudske postupke protiv veligog dijela Canadske vlasti kako u gradu Ottawa gdje živi, tako i šire.

Piše on tako, broji genocide po Bosni, ruši vlade, ratuje sa cionistima, naoružava Bosnu, traži da se ratom uzme ono što je naše, njegovo, piči po ‘zapadu’, po Americi i Canadi, ruži Bošnjake ‘šta čekaju, što ne krenu u boj’ jer ‘niko im bez borbe neće dati državu, kako je Amerikancima ‘skinuo gaće’, kako je naoružavao armiju BiH, pa sve do onog ‘to sam davno rekao ..tom i tom’, jer ‘ja posjeduje punomoćje sa Alijinim potpisom’, a onda slijedi slika koja to potvrđuje.

Jednostavno, Željko Aziz je za Bošnjake.net i za Bošnjske inače ‘institucija’.

‘Allah da ga nagradi’. Čak ga savjesni čitaoci predlažu i guraju da se kandiduje za bh Predsjedništvo, nagrađuju ga, ej !

Zadnja mudrost ali izrečena kao fetva mu je baš i pravo onako dobra, predobra.

Kaže, u Potočare se mora ulaziti na koljenima ili puzeći jer Bosna je ‘Sveta Zemlja’ (tako mu glasi i naslov ‘kolumne’ od 16. maja 2021. godine) Bosna je mjesto ’11 genocida’, a ‘Srebrenica Potočari su najveće svetište islama, tako bi bar trebalo biti’, i ne samo u Potočarima, kroz cijelu Bosnu bi trebalo ne hodati nego ‘ići na koljenima’, ili ‘puziti na trbuhu u najboljem odijelu’, zabraniti ‘evropskim govedima da gaze svetu bosansku zemlju’…

Onda je Bošnjak katolik, kako bi svi Hrvati trebali da se oslovljavaju (a Srbi su, naravno Bošnjaci pravoslavci) raspalio priču o hodočašćima u Svijetu gdje se također puzi i kleči (‘Rimokatoličko Svetište Scala Sancta – Svete Stepenice’), pa malo o indijskim svetim kravama, jogurtu i mlijeku, da bi direktora Potočara Emira Suljagića izrvano pozdravio nazvavši ga govedom , a njegove goste u Potočarima iz EU- stadom, dakle hrpom nekontrolisanih goveda.

Šta je to toliko nasikiralo ovog patriotu i Bošnjaka Abdul Željka?

Evo ide odmah. I nije radi toga što Suljagić nema na reveru srebrenički cvijetić a ostala ‘stoka’ u delegaciji ima, jok!

Gore. To je posjeta Potočarima šefa delegacije EU Johan Sattler-a koji je 19. maja ove godine došao u Potočare, poklonio se žrtvama, održao pristojan govor i ono najvažnije (Emiru) : donio veliku lovu za neke projekte direktora Suljagića. A ovaj se s njim prošetao Potočarima u, zamislite’, ‘izlizanim farmericama’, umjesto da su svi đuture puzili ili klečeći hodali, ako mogu to tako nazvati. Prethodno se fino presvukli u odijela i frakove.

Ako su, ova delegacija lokalne, dakle Bošnjačke vlasti, i evropske, kojoj težimo, ako su oni goveda, stoka, onda su po Željku Azizu Potočari ne ‘svetište’ kako on to zamišlja, već Bože mi oprosti – štala. Jer, zna se gdje bivstvuju goveda, čak i ona iz Indije.

Slijedeći ovu zdravorazumsku logiku Bošnjaka Željka, onda su goveda i Clinton, i Valentin Inzcko i hiljade i hiljade posjetilaca, ma i svaki drugi strani državnik koji je tamo do sad a navratio i koji kani svratiti, pa i Reis i bivši i sadašnji čak, majke Srebrenice jer ni one ne puze po mezarlucima, sve su to goveda, jer nismo nikada do sad vidjeli da tamo iko puzi ‘potrbuške’ ili leđno ili da klečeći migolji između nišana. ‘Goveda’ će i ovog 11. jula biti tamo, nisam siguran da će iko, bez obzira na pijetet prema žrtvama puzati i klečeći moliti, pa se onda postavlja najnormalni epitanje : šta će mo onda tamo uopšte u Potočarima, a? Da nam Željko kaže poslije : vidi onog teleta matere ti!

Dobro, Željku i Aizu se ne može pomoći, kao što nema pomoći ni ‘Bošnjacima. net’ koji ovakve nadnaravne gadosti, makar bile i metafore iako je Željko AbdulAziz mrtav ozbiljan-puštaju na čitanje.

Ali nacijo, tamo samo reci koju finu o Aliji, ružnu o Srbima i Hrvatima, finu o islamu, gadnu o četnicima i prelijepu o vjeri i eto te u ‘kolumniste’. I ‘institucije’. Takav im je ‘genestki medijski kod’.

Po islamu nema drugog svetišta osim Kabe, ali možda ne bi bilo loše da popratimo malo Željka. Kad već imamo Ajvatovicu koja je prerasla u ‘bošnjačku Kabu’, ne bi bilo zgoreg da dobijemo još koju. A možda ne bi bilo loše razmisliti i o njegovom puzanju i klečanju, ima tu nečega za ‘dumati’.

Po svoj prilici i za Bošnjake i za Potočare su došla čudna vremena pa se Potočarima razbacuje ko i kako hoće.Tako je Ćamil Duraković nekadašnji načelnik Srebrenice a sada predsedavajući Opštine, uslovio održavanje komemoracje jula 2015 ‘ako se ne pusti Naser Orić’, koji je te godine skupa sa Ćamilom skeban u Švicarskoj, srećom pustiše ga. Inače bi Ćamil trampio Potočare za Nasera, ratnog zločinca i kriminalca, dok je Munira Subašić ‘majka nad svim majkama’, prigovorila onomad kad je Milorad Dodik (prvi i nikad više put) boravio u Potočarima 16. aprila 2015 i poklonio se žrtvama. Žalila se kako je Milorad položio vijence i udaljio se, ‘nije sačekao da ona završi dovu, ‘fatihu’. Nije Milorad skontao koliko Muniri treba da prouči, šta li? Plus, što bi rekao Željko, nije puzeći polagao vijence nego ih onako spustio kao ‘govedo’.

Kao sva ova stoka što posjećuje Potočare. Posebno ovaj naš kapitalac u stadu Emir Suljagić koji se nije udostojio čak navući nove, već izlizane farmerke.

Ako ikada naš Željko Aziz Miličević odluči doći u Potočare, bit će zgodno pratiti kako će obaviti to puzanje. Naime, kad je dolazio ranije, bio je, da prostite, obično ‘govedo’. Izgledao je normalno.

photo : John Sattler šef delegacije EU u sredini, u Potočarima 19.05.21, Emir Suljagić u farmericama desno. U okviru lijevo : Željko Aziz Miličević, arhiv Cross Atlantic