Muradif Pajt zv. ‘Mrak’ navodni ‘stručnjak i istraživač međunarodnog prava’ otkrio da on, advokat Ramo Atajić ‘stručnjak za međunarodno pravo’ te Sulejman Tabaković, još jedan ‘ekspert prava’ iz Zagreba uopšte ne zastupaju žrtve bh rata ‘pro bono’ tj. za džabe, već na procente. Atajić je u medijima tvrdio da je to njegov patriotski čin pomoći žrtvama dok Pajt tvrdi da njegov ‘patriotizam’ vrijedi 20% od dvije milijarde, sebi će uzeti samo 4 do 5%. Dvije presude američkih sudova čije priznanje traže u Zagrebu ‘teške’ 100 milijardi namjeravaju prodati agencijama za prinudnu naplatu za 20 milijardi dolara i tako obeštetiti dio žrtava bh rata, srušiti Republiku Srpsku, Srbiju i BiH i dobro se ‘opariti’, dok sa Crnom Gorom ‘pregovaraju’ o oprostu ovog duga iz presude …

Cirkus ‘Mrak’ u našem gradu

Ko nije odgledao cirkus intervju Muradifa Pajta zv. ‘Mrak’ kod Senada Hadžifejzovića od jučer 29.05. 21 na tv ‘Face’, toplo preporučujemo. Ne zna se ko je djelovao više cirkusantski : da li gost ili voditelj koji se, iako je postavljao teška i suvisla pitanja, doimao kao da ne vjeruje ničemu od onog što je čuo.

Naravno, Hadžifejzović je u studio doveo ‘Mraka’ da sazna bilo šta o Sebiji Izetbegović, o navodnoj krađi doktorata Muradifove supruge doktorice i o njenom (Sebijinom) studiranju u Zagrebu jer je ona u to vrijeme stanovala kod Pajta u Hrvatskoj, međutim ‘Mrak’ je na tom terenu bio totalna ‘neznalica’. Osim što je dao Sebiji blizu 5,000 KM a državi BiH, armiji blizu 50 miliona KMa(!?) i osim što je ona uzela pa vratila doktorat, te da nije bila ‘grebator’ ma šta god to značilo, drugog se ničeg ne sjeća.

Ovaj vojni agent BiH (pod šifrom M-007, military) je klovnovski a detaljno pojašnjavao kako je godinama sakupljao ‘građu’ za proces priznanja presuda američkih sudova protiv Karadžića o kojima se počelo pričati prošle godine kada je u medijima osvanuo i Sulejman Tabaković (Suljo, po Pajtu) iz Zagreba i advokat Ramo Atajić iz Bužima, sa kancelarijama u Zagrebu, Njemačkoj i u Sarajevu, međutim dovoljno je svakom pažljivijem gledaocu nakon par minuta slušanja i razlaganja zaključiti koliko je ovako ozbiljan posao priznanja presuda stranih sudova pojeftinjen i kompromitovan i sveden na ‘amentubillahi’ (Vjerujem u Boga) kamatarski posao, kako je to stručnjački i pravno zaključio ‘stručnjak’ Muradif Pajt. Te koliko su pjeftinjene i presude i žrtve

No, ogolio je i patriotske duše i ostatak ovog ‘ekspertnog tima’ do kože, prvenstveno advokata Atajića koji je u medijima prošle godine, prvenstveno u ‘Oslobođenju’ nekoliko puta a što je prenio i Latićev ‘The Bosnia Times’ te ‘Avaz’ naglašavao kako sve ovo radi ‘pro bono’, bez naknade, samo da pomogne žrtvama rata u naplati odštete i da se slomi Republika Srpska. Vidjelo se zašto je Muradif Pajt dobio nadimak ‘Mrak’ i ko sve zastupa žrtve rata i sa kojom ljubavlju.

Hajmo pomoći ‘nanama’ i našim tetkama, vrijedi to nekoliko milijardi dolara

O ovoj temi Cross Atlantic je pisao u dva navrata, kada smo u startu posumnjali u ove ‘stručnjake’ izraživši sumnju i u stručnost i u diplome. O Pajtu i njegovoj edukativnoj pravnoj i istraživačkoj uspješnosti zaista ne znamo puno, međutim jasno je da je to sve daleko od te specijalnosti. O njemu smo najviše čuli kada je dospio u novine nakon što je tužio državu BiH i Aliju Izetbegovića za satelitske ratne telefone koje je nabavljao po nalogu Izetbegovića, njih petanestak u Americi, pa kad nisu plaćali račune kad ih je isključio te tužio Aliju u New Yorku i dobio prsudu da mu plate troškove, sa kamatama blizu 2 miliona dolara. Pare još nije dobio, jer presudu američkog Suda nije ‘potvrdio’ odnosno priznao Sud u Sarajevu, a što je bio preduslov za njeno izvršenje u prinudnoj naplati, priznanje o kojem sada govore u postupku kojeg on i Atajić te Tabaković rade sa presudama žrtva, o odlasku u Ameriku i o telefonima Alije Izetbegovića možete pročitati u postu ‘Mrak država’ od 13.09.2020 ovdje na ovom portalu i možete zaključiti sa kakvim je sve tipovima Alija Izetbegović ‘branio državu’, te kako je i šta radio ‘stručnjak’ iz Zagreba Sulejman Tabaković a šta danas radi.

Kada sam objavio taj tekst reagovao je advokat Atajić jer sam u tekstu dvojio, i sada dvojim, da nikada nije studirao pravo ali je u Banja Luci dobio diplomu diplomiranog pravnika preko profesora Miće Carevića i da je njegov uspon u advokaturi uslijedio tek kad je preveo Kur’an sa njemačkog na bosanski od kada mu se u US Kantonu (tada Okrug Bihać) uz Mirsada Veladžića otvaraju sva vrata. Postaje profesor, dekan, doktorira u Švicarskoj, pred njim svšeni studenti prava polažu sudački ispit (100 KM košta), otvara advokatske kancelarije širom BiH i Evrope, od Bužima do Sarajeva, Austrije i Njemačke, vanredno predaje. U stvari, on je pored svega toga bio i ostao samo dobar poznavalac njemačkog i slovenačkog jezika i utjerivač penzija za bh gastarbajtere gdje se dobro opario praktički varajući nepismene buduće penzionere (potpišu mu punomoćje a on sa tim radi šta hoće i uzima koliko hoće zaostataka penzije i troškova). Uostalom, da sam bio u pravu kada sam tvrdio da Atajić koji je u Vel. Kladuši bio uhapšen pa ekspresno pušten zbog nezakonito stečene imovine te ‘nestao’ pred rat iz Vel. Kladuše ništa ne radi ‘pro bono’ ili za džabe, pokazuje i ovaj intervju Pajta, kada kaže da Ramo Atajić od ove trgovine sa žrtvama i presudam američkog suda planira uzeti 20%. Pa računajte koliko je to od 20 milijardi dolara za koliko su navodno ‘mahnuli’ ove presude već unaprijed. Također, tvrdio sam da njegove medijske akcije u ‘spašavanju imovine BiH u Hratskoj’ o čemu smo se načitali po medijima ne znače ništa drugo nego spašavanja njegove imovine u Hrvatskoj. Naime, tamo je imao još dok je radio u velikokladuškom ‘Saniteksu’ i prije bh rata svoje odmaralište gdje su radnici te firme a i drugi ljetovali a on uzimao lovu, sada je to pod paskom hrvatskih zakona i van njegovog domašaja. Za što se vrijedi boriti.

Plus, nakon objave teksta na Cross Atlanticu, advokat Atajić je reagovao 13.09.20. tvrdnjom da lažem u svemu u vezi njegove edukacije i prošlosti, 10% je istine a 90 % je ‘ogavna laž’, ustvrdio je. Te me izružio da sam bešćutan a on patriotski domoljuban pa žrtve zastupa ‘pro bono’, onako ‘for free’, evo ovako.

‘Hajde bolan ne bi, uključi se da zajedno zastupamo naše majke, sestre, tetke. Nemoj biti zloban. Bit će onako kako to Svevišnji Bog odredi. Dobro je biti dobar, pravedan i poštovan od ljudi. i usmjeriti svoj rad sukladno pravnim normama, propisima vjere i lijepom ponašanju. Nije dobro zavirivati u tudje dvorište bez znanja gazde. U Kur-anu jasno piše “: Bog neće izmijeniti stanje čovjeka dok god on sam sebe ne izmijeni”.To piše u Starom i Novom zavjetu i svim knjigama moneteističkih religija.Držimo se toga’

Eto, tako. Sad smo i saznali kako se manipuliše Božjim zakonima i kako Bog nikada neće Atajića, sada aktivnog penzionera advokata, izmijeniti, ako ga ne izmijeni ovaj postotak od 20% na dvije milijarde dolara.



Kamatari naprijed, ostali stoj!

Oh, da, Muradif Pajt je tvrdeći kako je priznavanje američkih presuda kod suda u Zagrebu završena stvar, kao što je Sulejman Tabaković tvrdio na tv ‘Face’ kako pečat ‘apostille’ koji je dat na američke presude rješava sve, iako se radi o pečatu kojeg daje i svaki BiH sud (i sve države potpisnice Konvencije o ovom pečatu) na ‘papire’ koji se koriste van države, međutim nije pojasnio kad je to već tako ‘gotova stvar’ zašto onda nije Sud u Sarajevu priznao i potvrdio presudu američkg Suda za satelitske ratne telefone Muradifa Pajta i Izetbegovića, koji su kako je ustvrdio u ovom intervjuu ‘tv Face’ korišteni preko 90% za razgovore sa Beogradom, u vrijeme rata, a namijenjeni za ‘odbranu države BiH’. Jer, kaže on će sada priznanje američke presude u vezi telefona tražiti u Zagrebu a onda će se ‘naplatiti’. Kaže, ‘ima država BiH imovine u Zagrebu’. Dakle, i njegov i merhametluk Atajića su tu negdje blizu. I Atajić ‘cilja’ na povrat svoje imovine u Zagrebu a u medijima tvrdi da se bori za sindikalna odmarališta ‘od kojih je bh vlada digla ruke’. Naravno, i njegova zgrada, odmaralište na hrvatskom moru je u kategoriji sindikalnih, radničkih odmarališta.

No, da pojasnimo još malo nešto u vezi presuda sa kojima ovaj ‘trojac’ pravnih šarlatana diže medijsku prašinu bez veze, bez imalo namjere da umanjim i naštetim žrtvama rata koje trebaju da su namirene u tome. Riječ je o presudama američkih sudova, dvije presude. Na okružnom sudu Južnog distrikta New York 1993. godine pokrenuta su dva sudska postupka, na osnovu univerzalne sudske juristikcije poznata pod nazivom Jane Doe v. Radovan Karadzic, No. 93-Civ-0878 (PKL) (S.D.N.Y. ), odštetni zahtjev 4,9 milijardi dolara, i Kadić i ostali protiv Karadžića i ostalih, broj1:93-cv-01163(PKL) (S.D.N.Y), odštetni zahtjev 750 miliona dolara. Sa kamatama nakon skoro 20 godina dosuđeni iznos je porastao na blizu 100 milijardi dolara a presude su donešene ‘zbog izostanka’, budući da se Karadžić sam isključio iz postupka nakon Haaga pa je sud presudio na njegovu štetu, jer ‘nije zainteresovan za postupak’.

Ove presude Atajić i eksperti su odlučili prinudno naplatiti pa su tako prošle godine najavljivali da je to gotova stvar, samo da dobiju priznanje jednog suda iz EU, tada nisu htjeli otkriti koji će to Sud biti, Muradif Pajt nam otkriva da je to Opštinski Sud u Zagrebu. Zašto baš taj Sud, najvjerovatnije znaju samo oni, mogao je biti bilo koji drugi i nije to sporno. Presude američkih sudova mogu priznavati ti sudovi. Međutim, samo priznanje i ne ide baš kao ‘gotova stvar’, vidjeli smo to i na slučaju Pajta i satelitskih telefona.

Vjerovatno su stručnjaci ‘našli vezu’ da u ovom Sudu dobiju rješenje o priznavanju ovih presuda, međutim da bi se u postupak naplate išlo dalje, neizbježno je da presuda bude priznata i od sudova u BiH i u Srbiji. Ove države nisu članice EU, nije ni Crna Gora. Kažu da ‘pregovaraju’ sa Crnom Gorom da je ‘izostave’ sa postupka naplate jer da je Crna Gora spremna sama ponuditi dio odštete. S kim u ime države Crne Gore ‘pregovaraju’ ne navode, čuće se.

Dakle, šta ako ove presude ne prizna i Sud u BiH, Srbija neće zasigurno? Pajt ima i tu rješenje, gdje dolazimo do suštine njihove trgovačke, kamatsrske ekspertize. Ne moraju ovi Sudovi ni priznati presude, kaže Pajt ‘Mrak’, dovoljno je priznanje bilo kojeg suda iz zemlje članice EU, a onda su oni, njih trojica, sa neimenovanim ‘stručnjacima iz Amerike’ našli rješenje. Kao kod ‘lihvara i kamatara’ sve uz glupavo kreveljenje pojašnjava Pajt. Prodaće tako priznate ‘američke presude’ od strane zagrebačkog Suda ‘fondovima’ u Americi, i to za keš, za lovu. ‘Našli su dva fonda’ povjerava Pajt, ali Muradif ne zna, nije riječ o fondovima, riječ je o Agencijama za prinudnu naplatu kojih po Ameci i u Evropi ima na stotine. Riječ je o advokatskim i brokerskim kućama koje otkupljuju pravosnažne i izvršne odluke uz malu lovu i onda to naplaćuju od dužnika. Prije nego ‘otkupe’ pravo na presude i traženi iznos ove Agencije i silni advokati i službenici ispituju pomno i detaljno sve, niko nije budala dati lovu unaprijed na nesigurno, sve mora biti ‘usječeno’ da Agenciije dobro zaradi. Pajt kaže da planiraju presude ‘teške’ 100 milijardi prodati za 20 milijardi dolara i da će sigurno odmah dobiti keš a onda će on uzeti sebi 4%, Atajić 20% pa Tabaković svoje (ne navodi postotak), ali ‘žrtve neće sigurno biti oštećene’.

Ovaj cirkus od pravne stručnosti je vrijedilo poslušati i pogledati. Nema tog idiota koji će Pajtu i Atajiću dati 20 milijardi keša a da se prije toga ne ispita bonitet i mogućnost naplate. Međutim, Pajtov smijeh sve razoružava. Obično, ove Agencije daju najmanji minimalni iznos kada otkupljuju takve odluke da svoj rizik svedu na nulu a dobit da uvećaju što više. Međutim, čak i u bogatoj Americi malo je od toliko tih Agencija onih koje su spremne ‘iscaltati’ 20 milijardi a onda voditi prvnu bitku kako doći do love. Od Balkanaca!

Eto, blizu je ta ‘historijska’ mudra odluka ovog trojca, da vidimo.

Posebno, ovdje treba naglasiti i ovo. BiH država je pravni subjekat, ne Republika Srpska, čak i da dođe do blokade računa, banaka i rasprodaje imovine, prvo će ona nastradati, međutim nema od toga ništa, odnosno ne u tim ciframa i količinama. Veliko je pitanje pošto i kako su ovi eksperti ‘mahnuli’ presude, ako kasnije i bude kakvih ‘propusta’, ništa ne fali. Niko nije bezgriješan. Nama ostaje samo da očekujemo kako će Pajt sa kompanjonima uskoro prizemljiti preko koje agencije avione Srbije, Crne Gore ili BiH te Republike Srpske pa ih prodati i uzeti lovu ili kad će državne banke biti zablokirane sve dok 20 milijardi ne legne na račun eksperata, a za žrtve rata. Tako je planirano. Ko zna, možda bude i ono najžešće : da nam konačno bez ‘mirnog razlaza’ Republika Srpska postane ‘svaki pedalj države BiH’ onako, ‘pro bono’. Ako ne plate. Ima dosta primjera u svijetu gdje je tako odrađeno.

Pa zar to nije divno. A Daytom, a pravne službe država, a međunarodni sporazumi? Ili ono najmanje važno : gdje su ovdje glasovi žrtava bh rata, da li se iko od njih čuje, odobrava sve ovo i koliko će njima u ovoj akciji mešetarenja pripasti ? Ma ništa to nije važno, poziv njima je u advokatskoj ordinaciji otvoren, prijavite se. Presuda Pajta za satelitske telefone američkog suda još je nenaplaćena. A ima sve, čak i ‘apostille’ pečat. I ima država BiH odakle platiti, puna je Hrvatska naše imovine. Ima odmarališta. ‘Milijarder’ Pajt nije za džabe dobio nadimak ‘Mrak’. Međutim, ovu izdaju sa procentima i milijardama, na tv i uživo, neće mu lako oprostiti ‘brat’ Atajić.

photo : advokat-odvjetnik Ramo Atajić, Muradif Pajt zv. ‘Mrak’ ‘stručnjak i istraživač međunarodnog prava’ i Sulejman Tabaković ‘pravni ekspert iz Zagreba, arhiv Cross Atlantic