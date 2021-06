Zašto je Bisera Turković uporna u vezi ‘turističkih viza’ za Arape a tako hladnokrva prema domaćoj dijaspori?

Bisera Turković, ministrica SDA sa radnim mjestom u fotelji ministra vanjskih poslova BiH je pravo ‘osvježenje’ koje je Bakir Izetbegović najavljivao poslije kraha na prošlim lokalnim izborima. U to se možemo uvjeriti prateći svaki dan njene ‘državničke poteze’, počev od kupovine u trgovini uz pratnju i obezbjeđenje, preko nezakonitog uhljebljenja desetak državnih službenika u svom ministarstvu pa do zapošljavanja sina u državi Qatar i kćerke u UN. Da o ‘biserima’ koje izbacuje iz minuta u minutu ništa ne kažemo, valjda to već svi i sve znate.

Ovih dana je jako agilna da se ‘arapskim turistima’ obezbjedi bezvizni režim ulaska u BiH zbog čega okrivljuje ‘hrvatske predstavnike’ u vladi BiH koji su glasali protiv njenog prijedloga da se Arapima iz Saudi Arabia-e omogući dolazak bez viza u BiH, a koji prijedlog ova beskorisna državna pantljičara već drugi put ‘gura’ na dnevni red vlade, koliko već za dan-dva ministri će ponovo o tome glasati. Sve dok se odluka ne usvoji, nema druge.

Bisera naravno ‘udara’ na vjersku komponentu koja je čitav njen život i drži u fotelji i neradu pa tvrdi kako država čini diskriminaciju prema Arapima jer su muslimani. Plus, ako se Arapima ne dozvoli bezvizni turistički boravak u našoj zemlji ‘država gubi silne milione’ i onda to logički povezuje sa ‘namjernim’ planovima nanošenja štete državi od strane ‘hrvatskih predstavnika’ za koju ona ‘gine’ do zadnje marke ili eura, dok hrvatski ministri tvrde i pozivaju se na preporuku EU o izdavanju takvih viza, na pismo kojim se zapravo ne preporučuje donošenje takve odluke.

Ovakvu tvrdoglavost i upornost Bisere Turković treba sagledati gledajući ‘malo unatrag’, posebno na njene zadnje odlaske na turneju na Bliski Istok, kada je Bisera sa Saudi Arabia-om sklopila i postpisala određene ‘sporazume’ a sve u ‘ime države BiH’, koji podrazumijevaju i ove dolaske arapskih ‘turista’ bez viza. Podsjećamo, njena ‘državnička posjeta’ ‘braći’ je bila marta ove godine kada je trknula malo do sina u Qatar gdje ga je zaposlio Mehmedagić Osman ‘Osmica’, najškolovaniji direktor bezbjednjak u BiH, direktor sa nekoliko diploma, i kada smo od Arapa zauzvrat umjesto vakcina koje je obećala ‘izdramčiti’ dobili 50 tona hurmi, koje su se kasnije rasprodale po sarajevskim pijacama.

Zašto Biserina upornost ‘tukne’, evo najkraćeg pojašnjenja.

1. Arapski državljani i sa dosadašnjim viznim režimo su dolazili i dolaze i dalje u BiH, čista blamaža su nekakva ‘pisma’ turističkih radnika i komora oko ‘ugroženosti turističke sezone’ ako Arapi ne dobiju bezvizni režim. Puno je Sarajevo Arapa, puna je Zenica, Tešanj, preplavili su Bosnu i uzduž i poprijeko. Postupak njihovog dolaska, turističkog je jednostavan : podnesu zahtjev, uplate nešto troškova i ako nema zakonskih zapreka, eto vize.

Uostalom, ako već hoće Saudi Arabia bezvizni režim, zašto onda ne oslobode državljane BiH viza i procedura. Još bolje, ako Bisera ‘drži’ do države, zašto ne koristi ovaj reciprocitet, ako ne za sve, a ono bar za hadžije državljane BiH.

2. Arapi u BiH nisu već godinama nikakvi ‘turisti’ iako ima i takvih. I njihov dolazak se odvijao i do sada itekako. Još u vrijeme ministra Dragana Mektića, njegova izjava je potvrdila da je u BiH preko 400 nelegalno i lažno registrovanih arapskih firmi u BiH. Kako ‘turisti’ mogu registrovati firmu u BiH? Razni slobodniji analitičari pa i akademici su o ovom ‘fenomenu’ pisali i tražili istrage u vezi kupovine nekretnina po Bosni, gdje su kupci listom Arapi, ništa nije učinjeno, čak se i agilni Mektić o tome ušutio, on zna razloge. Posebno šuti Granična Policija i Državni odjel za strance. Sa razlogom, opet.

3. Pogledajte u medijim aili samo na internetu slike Ilidže, centra Sarajeva, opštine Trnovo, pogledajte zgrade, hotele, resorte, vikendice, sve od Baščaršije do izvora Bosne. Sve su arapska naselja, kuće i zidine. Po Sarajevu i drugim gradovima BiH otvorene su radnje na arapskom, zubarske ordinacije, restorani, to ne rade turisti. Arapi ‘turisti’ su uz pomoć bh vlasti, notara i bh firmi pokupovali povelik dio grunta bh zemlje, najmanje 15,3 miliona m2 za koju i Bisera i SDA vlast ne vide ništa nenormalnog, iako je to baš nenormalno i intrigantno. Da li je normalno da Arapi ‘turisti’ otvaraju avio kompanije u BiH, oni će uskoro postati vlasnici i sportskih bh terena iznad Sarajeva, vlasnici parkova i planina, oni su uvijek u prednosti kod većih državnih tendera i najbolje lokacije u centru Sarajeva dobivaju Arapi ‘turisti’, pa nama je skoro svaki restoran u Sarajevu isprintao menu na arapskom, čak se na tom jeziku postavljaju i oznake u WCu.

4. Naravno da to nije normalno, nema takvih ‘turista’ nigdje na svijetu, Bisera bezočno laže kao i Bakir, kao i Šefik, kao i svaki u vlasti BiH. Jer za svoju laž nikome neće i ne moraju odgovarati niti snositi odgovornost. Ona je, Bisera, ‘osvježenje’ SDA i ‘tal’ sa predstavnicima ostalih naroda u vlasti BiH. Ona želi da se njihov dolazak uveća i ubrza, jednostavnije da ih dođe što više. Jer takav je plan SDA i Islamske Zajednice BiH, ili što bi rekao akademik Duraković : takav je ‘projekat’.

Naravno da ‘predstavnici ostalih naroda u BiH’ osim Bošnjaka znaju da je Bisera sklopila sporazum u ‘ime države BiH’ ne pitajući ih ništa. Ovo sa vizama je dio tog sporazuma. Ništa ne bi iznenadilo da drugi ili treći put, ‘prijedlog’ Bisere ‘prođe’ na Ministarskom vijeću. Zauzvrat, ‘oni drugi’ će dobiti nešto u ‘njihovu korist. Tako sistem vladanja u BiH funcioni­še.

5. A zašto se Kinezima ne uvedu ovakvi vizni režimi, upitaće vrla Bisera?

Pa, kad Kinezi ‘turisti’ pored običnih prčvara radnji koje su listom pozatvarali jer ih je inspekcija posjećivala svaki dan otvore avio-kopanije ili počnu graditi hotele i kupovati dulume bh zemlje, onda će mo i njima zabraniti bezvizni režim. Zato jer su oni obični a Arapi dobro ‘uštimani turisti’. Kao u onom filmu ‘Dobro uštimani mrtvaci’, Benjamina Filipovića iz 2005. koji obrađuje na satiričan način korupciju i biznis bh društva i mlade demokracije, tako Bisera sa Arapima i u sopstvenoj režiji donosi remake filma na sadašnji način, uz pomoć bezviznog režima i brige za državu.

Iz istih razloga Bisera Turković uopšte nema volje da ulazak bh državljanima iz dijaspore olakša dolazak kući, njen prijedlog traži olakšice za Arape a silne testove za dijasporu.

Šta će dijaspora u corona krizi kod kuće, nije dijaspora turistička klijentela. Neka šalje pare Biseri i sirotinji u BiH a Arapi neka ulaze bez viza i testova i kupuju našu zemlju.

Jer, što više Arapa i što više dijaspore, to veća i bolja država Bosna. Prosto k’o pasulj.

photo: Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova SDA u posjeti Saudi Arabia, 23. marta 2021 kada je bezvizni režim za Arape dogovoren, arhiv