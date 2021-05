Aličković kao i ‘džamijski moljac’ Muhamed Mahmutović : sve za patriotski selfie

U dan 27. maj ove godine, u znak sjećanja na 26 ubijenih građana Sarajeva u redu za kruh 27.05.1992, sarajevska načelnica, ‘patriotski surogat’ za izigranog i nasamarenog Bogića Bogićevića – Benjamina Karić sa dijelom sarajevskih vlasti odala je počast žrtvama i osvježila sjećanje na ovaj tragični ratni događaj.

I nema ničeg spornog u tom događaju, osim ‘male sitnice’. Načelnica je naime namjerno ili greškom u protokolu osvanula u većini bošnjačkih medija u prvom redu (saffu) sa vehabijom Nihadom Aličkovićem, vođom nekakvog opskurnog ‘pokreta’ zvanog ‘AntiDayton’, a zapravo islamističkom i fašizoidnom ‘nevladinom i nestranačkom udruženju’ koje godinama sisa i državnu i sisu Islamske Zajednice BiH sijući mržnju, netrpeljivost među narodima BiH, prijeteći svakom onom ko je van njegovog viđenja šerijatske i vjerske Bosne kakvu vidi u svojim mržnjom i ratnim stavovima zapakovanim u već poznati jalijaški bh patriotizam. Po kojem je ‘sve za državu’ dozvoljeno.

Naravno, niko ni Aličkoviću ne osporava prisjećanje na ovaj događaj ali načelnica koja inače voli kao i on selfie sličice bilo gdje i bilo kada, morala bi imati više osjećaja i sluha za ostale bh građana, pa i Sarajlije, koje vazda citira, te pripaziti u svom protokolu s kim i kada se slika.

No, kako je u stilu svog ahbaba Muse Sanina, ‘vođe’ također još jednog vehabijskog ‘pokreta’ u BiH Aličković i prije izbora načelnika Sarajeva, još dok je ‘u igri’ po bh medijima odzvanjalo ime Bogića Bogićevića, ‘mirotvorno’ zaprijetio da će lično ‘macolom razbiti ploču na sarajevskoj vijećnici’ koju navodno Bogićević planira izmijeniti čim bude izabran za načelnika (voli on tako islamski i miroljubivo poručiti svima kako planira svoje akcije, kao što je prije par dana zaprijetio da će lično hvatati srpske snajperiste ako to Tužilaštvo ne uradi), te kako je glagoljiva načelnica dala već svoju poznatu i ‘historisjku izjavu’ u vezi spomenute ploče na Vijećnici (dok sam ja načelnica neće se mijenjati, bez da zaviri u skupštinsku proceduru i prijedloge zamjene ove ploče na Vijećnici), onda ovakav selfie sa Aličkovićem nije čak ni slučajan.

Naime, vidjeli smo kako je ‘macola’ sarajevske ‘trojke’ u vlasti odradila posao uklanjanja i dezavuisanja Bogićevića, svaki dan imamo slike doktorice Rimskog prava koje to potvrđuju.

Aličović je premoren podjelom Bajramskih paketića i smrznutog kurbanskog mesa širom Suverene i Jedinstvene te silnim čestitkama Orića and ostatka kompanije za svoje ‘gazijske’ zasluge te još silnijeg ‘mahalanja’ po svojoj face book stranici (nakon što je petnaest minuta izgladio svoju odnjegovanu mušku i obaveznu muslimansku bradicu i utvrdio kako izgleda fantastično), nakon što je spojio Sandžak i Bosnu ‘genetskim poznatim kodom’ (mi smi ista duša i tijelo), kao što zbori ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ili ef. Kavazović, našao odličan način da se ugura u prvi saff i da poslije toga osvane na svim provehabijskim SDAovskim glasilima tipa ‘Stav’, ‘Saff’, ‘Faktor’, ‘Bošnjaci. net’ itd kao ‘nacionalni junak’, nako što je ‘otkrio’ na internetu 10 godina stare snimke snajperista po Sarajevu (svih osim ‘Ševinih’, ‘Caicinih’ i Ćelinih’), od nekog francuskog novinara, ovaj mu je selfie dobrodošao da po hiljaditi put predahne zasluženo. Jedva je preživio onu ‘bh sramotu’ sa vakcinama Aleksandra Vučića darovanim Bošnjacima, mogli smo uživo gledati sat vremena njegovog uzdisanja, nerviranja i umiranja uživo te prenemaganja uz dodatke ‘vidi, kako izgedam danas na tv’.

Na isti ili sličan način kako se ugurava(o) u prve saffove ‘džamijski moljac’ i samozvano piskaralo iz Krakače kod Cazina Muhamed Mahmutović dok je ispred Haaga ‘branio’ portparola Tužitelja u Haagu (Florence Hartman) u vrijeme suđenja Karadžiću, i dok je pripremao svoje sulude i fašizoidne ideje o ‘odredima za tihe likvidacije’ za one koji neće u ‘suru’. Poslije čega je uz ono obavezno ‘Allah da ga nagradi’ i ‘ja bi’ da poselamim’ posta(ja)o ‘bošnjačka Karleuša’, sa milion pratilaca.

Naravnom, sve ovo sa slikanjima ima dubokog smisla. I kod Mahmutovića i kod Aličkovića, poslije svakog ovakvog patiotskog čina kapa lova, lakše se diše. A ljiljani cvjetaju sa ‘zalivanjem’ još bolje i jače. Sve već viđeno u BiH. I pročitano, ali ipak za načelnicu glavnog bh grada i sa onako kosmopolitskim obećanjima i stavovima malo previše. Jer, poslije Aličkovića, opskurnog i kontroverznog tipa bošnjačke gazijske produkcije, logično je pitanje s kim će se Benjamina uslikati slijedeći put? I da li možda uz tekbire?

photo : montmontaža Cross Atlantic – Benjamina Karić načelnica Sarajeva sa Nihadom Aličkovićem na komemoraciji žrtvama Grada Sarajeva, desno : Aličković u poznatom miroljubivom ‘stajlingu’ pozdravlja domovinu Sandžak, arhiv