Kome je Bosnian Islamic Association of Utica iliti ‘Sakibov džemat’ pravio bunare?

Prema jednoj od zadnjih vijesti iz Njemačke izvršen je pretres u nekoliko tamošnjih džamija, navodno je bilo i uhapšenih radikalnih ideologa islamista. Policija, kaže vijest, istražuje tokove novca i tehnike pranja novca koji je sakupljan za teroriste na Bliskom Nam Istoku, a jedan od načina na koji je novac sakupljan i poslan ‘braći’ je kroz formu ‘izgradnje bunara po Africi’.

Ova gradnja fiskija, hair česmi i bunara po Africi već nekoliko godina bukvalno pelješi narod a gdje novci završavaju, to znaju samo organizatori ove ‘humanitarne’ ujdurme koja je u BiH ‘okrenula’ nekoliko miliona KMa kojima se gubi svaki trag, pretpostavlja se da je dobar dio završio u kanalima finansiranja terorista i terorizma.

Kao što znamo, silne ‘fejs’ humantarne akcije i ‘humanitarci’ načisto su preplavili bh internet i džemate, a gradnja bunara po Africi je postala unosan a nezakonit posao. Pored bunara, ovakvim akcijama se ‘grade i džamije po Africi’, pošto smo toga u BiH izgradili više nego je to normalno i potrebno, okrenuli smo se ka drugom Kontinentu.

Postupak je jednostavan. Otvori se web stranica ili ‘fejs grupa’, ubaci se nekoliko dova iz Kur’ana, pojasni šta u Africi znači voda te koliko su mulimani solidarni, objavi se broj telefona za kontakt, negdje čak i žiro račun banke i akcija kreće. Džemati to dalje razrađuju ni ne pitajući se da li je to zakonito i gdje završavaju novci.

Prema istraživanju Balkanske Istraživačke Mreže (BIRN) BiH u ovoj akciji su uz organizatore učestvovali mnogi vehabijski-selefijski predavači i u proteklih nekoliko godina sakupljeno je nekoliko miliona KMa kojima se gubi trag. Iz ove Mreže su pokušali saznati nešto više ali kao i obično, poslije prevara, niko ništa ne zna dok bh organi pravosuđa nisu uopšte zainteresirani da se ovakve očigledne prevare rasvijetle a počinioci kazne. Istraživanje ove nezavisne kuće je dokazalo da je preko 2300 objava na internetu o bunarima i džamijama foto-šopirano, dakle falsifikovano da bi oni što su dali lovu vidjeli kako im je bunar izgrađen, često se manipulsalo i sa cijenama.

Negdje je bunar bio 800 a negdje i do 3000 dolara, sve zavisno od ‘organizatora’. Džamije i pojedinci su se naprosto takmičili ko će izgraditi više bunara sa svojim imenom u Gani, Obali Slonovače, Nigeriji ili Burkini Faso, tako da su na internetu osvanule slike sa bunarima Izeta Nanića, generala Atifa Dudakovića, Alije Izetbegovića …. Mnogi pojedinci su davali lovu u znak sjećanja na poginule u bh ratu, međutim malo je onih koji su dobili dokaze svojih uplata, umjesto toga mogli su samo na web stranici vidjeti foto šopiranu sliku kao dokaz svoje donacije.

Jedan od najpoznatijih organizatora ovog ‘bunarenja’ je Aldin Kajmaković preko sopstvenog ‘face’ profila i u suradnji sa dr. Anelom Okićem iz Zenice koji su prema istraživanjima BIRNa za tri godine sakupili najmanje 4 miliona KMa, međutim za Mrežu nije bio raspoložen davati podatke. Navodno, oni su bili samo ‘posrednici’, što znači da su novce nekom i negdje proslijeđivali, ali su u svakom slučaju ‘činili dobra djela’. Nisu željeli komentarisati kako postoje tragovi zloupotreba jer su novinari Mreže našli da se ‘jedan te isti bunar’ vodi na dva ili više lica.

Dakle, nama Bosancima baš ‘ide karta’ i mi u svemu iznađemo načina da se prepoznamo.

Pored akcija kod kuće u BiH, ogromna sredstva su na ovaj način stigla i iz dijapsore po silnim džematima a pare su nestale. Nakon provjera u nekim selima Afrike novinari ove Mreže su otkrili da tu uopšte nisu nikad ni izgrađeni bunari ili džamije (koje su se reklamirale po cijeni gradnje od 10 do 15.000 dolara), iako su slike na internetu pokazivale da je sve ‘po zakonu’ i propisu, dakle sve su bile foto-montaže.

U ovoj akciji bunarenja i bunardžija, prije tri godine učestvovala je i Metodistička crkva konvertovana u džamiju u gradu Utica NY, jedna od četiri bh džamije u ovom gradu u prečniku od par kilometara, koja je ‘sakupila novac za tri bunara u Africi’, čak se i pohvalila slikama na kojima u toj dalekoj zemlji voda toči sa bunara a iznad fino njihova reklama : ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’.

Kome je i kako ovaj ‘Sakibov džemat’ (ime crkve pretvorene u džamiju dobio je kolokvijalno ime po predsjedniku džematskog odbora Sakibu Duračku) dao lovu i da li je i ova, kao mnoge druge završila kod terorista, to je već stvar za istražne organe. Koji se, naravno, neće bavit donacijama. I onima ‘što čine dobra djela’, za sebe i za ‘braću’. Da, čine ali za one u Africi, kod kuće u gradu Utica oni plaho ili nikako ne pomažu, nije još zabilježeno da je džemat nekome u kakvoj akciji pomagao. Oni samo raspišu ‘sergiju’ i postave kutije a poslije proslijede novac u ‘centralu’ BiH, kao što je ‘red i zakon’.

photo : jedan od silnih dokaza prevara sa gradnjom bunara po Africi putem foto šopa, arhiv