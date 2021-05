SDA tajkuni i sarajevske Sandžaklije u jurišu na zdravstvo

*** Princip ulaska kapitalista u državnu imovinu i njeno preotimanje otpočelo je sa bh privatizacijom i poznatim ‘Alijinim certifikatima’, nastavlja se drugim sredstvima.

Povlašćenom i preko ‘štele’ jaranima kupovinom dionica na sarajevskoj berzi u kojoj veliku ulogu ima SDA direktor ‘SASE’ Tarik Kurbegovć, te uz pomoć famoznog stečaja ili bankrota firmi, koje odlične firme razrađenom politikom dovode u situaciju da propadnu a onda ‘biznismeni’ uskaču i kupuju u bescijenje atraktivne lokacije, zgrade i zemljišta, sve osim dugova koji se otpišu i radnika i njihovih problema.

U priči i najavi o gradnji dvije privatne bolnice u Sarajevu koju sarajevski političari najavljuju kao ‘ekskluzivu’ i ‘nove značajne projekte’, treba potražiti i ova najnovija zbivanja u bh zdravstvu.

U kojoj državne medicinske ustanove kubure i pucaju po šavovima dok pacijenti trpe, umiru ili im se sakuplja sadaka za liječenje u inostranstvu, pored toliko ogromnih sredstavak koja im se daju, a sa druge strane privatnici i biznismeni idu u ‘nove investicijske poduhvate’, u gradnju privatnih bolnica.

Dakle, nanjušili lovu, pa kao što smo sagradili na stotine privatnih bh ‘međunarodnih i interncionalnih univerziteta’, ‘koledža’ i nekakvih ‘međunarodnih edukativnih centara’, hotela i posebno trgovačkih lanaca, sad su na redu privatne bolnice.

*** Načelnik opštine Novi Grad Semir Efendić koji je ovih dana ‘napustio’ SDA a preuzeo Stranku za BiH najavljuje gradnju prve privatne bolnice u naselju Otoka, odmah uz državnu zdravstvenu ustanovu bolnicu (faktički se naslanja na nju), ocjenjujući to kao ‘jedinstven zdravstveni komplex na jednom mjestu’, iako se radi o čistom urušavanju državne medicinske ustanove.

Nova privatna bolnica će biti nešto ‘najsavremenije‘ i imaće sve ono što nema sadašnja bolnica, zapošljavaće navodno preko 500 radnika i imaće sve mogućnost najsavremenije dijagnostike, ali Efendić prešućuje najglavnije : bolnica će biti privatno vlasništvo i liječenje u njoj će dirigovati SDA tajkuni ‘ASA Holding’ Grupacije, vlasnika i milijarde ra Nijaza Hastora.

Ova grupa familije Hastor je bliska porodici SDA, u ovaj projekat ulaže kako tvrdi načelnik preko 60 miliona KMa međutim pitanje je da li je to dovoljno i ono najosnovnije – koliko u ovaj projekat ulaže opština ili država a ulaže sigurno samo što se to krije? Umjesto u svoju državnu, tako će mo izgraditi privatnu bolnicu i dati je privatniku pa će se ogromna lova iz budžeta umjesto državnoj, slijevati u privatne bolnice i ruke. A nakon što državna uz ovu privatnu finansijski propadne, moći će je za bagatelu otkupiti ‘poznati biznismen’ za malu ili nikakvu lovu.

*** Priča ovih biznismena je skoro ista kao i sve priče milionera i milijardera. Kao otpočeli su sa prodajom auta ili ‘u garaži’ kao Bill Gates, i sa četiri zaposlena a danas su u poslovima ne samo u BiH već i u Evropi, sve sa svojim ‘pametnim’ i suptilnim potezima u biznisu i milijardama u džepu, iako se zna da je naslonjenost na stranku, vjeru i dobivanje povlastica i tendera glavni izvor zarade i pljačke.

Familija Hastor je ovu gradnju bolnice pripremala puno ranije, i već je poprilično ‘zaokružila’ ovu granu poslovanja, a kako je dobila lokaciju i dozvole za gradnju te otkupila zemljište uz državnu bolnicu, to bi mogao pojasniti Efendić, ako ga iko bude i pitao. Sve po zakonu. Oni već imaju u svom sastavu desetak poliklinika ‘Eurofarm’ i apoteka, prije nekoliko godina su na sličan način preuzeli i veliko-kladuški ‘Saniteks’, firmu za proizvodnju sanitetskog materijala i kozmetike. Priča se da imaju dionice i u poznatoj firmi ‘Siemens’, odakle će nabavljati medicinsku opremu.

*** Izgradnja ove privatne bolnice je otpočela, a jedna druga privatna se već gradi od prošle godine u istoj Opštini Novi Grad u naselju Nedžarići, odmah u komšiluku do zemljaka Fahrudina Radončića i njegovih tornjeva, s tim da će u sklopu ove klinike biti i hotelski smještaj od 60 soba. Bolnicu pravi dr. Zuvdija Kandić, zemljak Fahrudina Radončića, ‘naše gore list’ iz bratskog Sandžaka.

Poznati bh doktor i kirurg specijalista Kandić Zuvdija, nekadašnji uposlenik KCUs u Sarajevu koji već dugo godina ordinira sa svojom privatnom klinikom u Ulici Avdage Šahinagića 3 u centru Sarajeva (‘Alea dr. Kandić‘) postao je javnosti više poznat kada je novembra 2017. u Sarajevu uhapšen poznati ISIL terorista i njegov rođak Mirsad Kandić, kojeg su Amerikanci dugo tražili a on se krio u Sarajevu. Nakon hapšenja bh vlasti su ga časkom predale Amerikancima a ovi ga ekspresno dovezli u Ameriku i osudili. Naime, nakon hapšenja poslije dugog sakrivanja ispostavilo se da se krio kod ovog doktora, u prvom ispitivanju je rekao da je operisao bruh kod svog ‘zemče’ i dao adresu klinike.

Dr. Kandić se pravdao da ne zna ništa, on operiše svakog koga boli a treba operaciju i na tome je sve stalo. ISILovac je izručen Americi a dr. Kandić je dobio lokaciju za novu bolnicu koja se uveliko izgrađuje. Odakle mu lova, rekli bi ‘Nadrealisti’ a mi kažemo : sposoban i pametan biznismen. ‘Otpočeo iz garaže’ garant. I još, iz Sandžaka je.

*** Dakle, neće se stati na samo dvije, po svoj prilici poslije ‘univerziteta’ i bh školanja, na redu je medicinski privatni biznis i usavršavanje. Sandžaklije ne miruju. Vole Bosnu a i Bosna njih pa tako sa njom i upravljaju. Kad ih je već došlo u našu zemlju blizu 200.000, i kad su se za državu ‘izborili’ red je da njome vladaju, što i čine. U ratu ratni profiter, u miru biznismen Ejup Ganić, Yugosloven iz Srbije i sa minornim brojem glasova postao je uzoriti Bošnjak, zamjenjivao je predsjedavajućeg bh Predsjedništva Aliju Izetbegovića, kasnije se povukao iz politike a poslije hadža povezao sa Arapima. Pa osnovao ‘Univerzitet’, dovršava i zgradu svog budućeg Medicinskog Fakulteta, privatnog dakako. Vojskom nam je u bh ratu komandovao Sandžaklija Sefer Halilović pa i Ramiz Dreković, ministar nam je ‘brat’ Selmo Cikotić, medijski magnat nam je Senad Hadžifejzović iz Sjenice, Sandžak, Srbija, prve privatne univerzitete osnovale su Sandžaklije (Jusufhranić Ibrahim, ‘Univerzitet u Travniku’, inače rodom iz Nikšića), dekan Sarajevskih Univerziteta Rifat Škrijelj je iz bratskog Sandžaka, gradskim saobraćajnim poduzećem u Sarajevu vladao je deceniju i više Sandžaklija, u Islamsko Zajednici su na ‘vrhovnim’ funkcijama braća iz Sandžaka, tu ima i braće Selme Cikotića, nama je čak i direktor ‘Agrokomerca’ iz Sarajeva pored toliko velikokladuških radnika i direktora (bio) postavljen u jednom mandatu Sandžaklija, nastavnik Hamza Čarkadžić (koji je u kratkom mandatu istraživan za kriminal dok je direktorovao u Vel. Kladuši a parama ‘Agrokomerca’ gradio kuću u Sarajevu te odselio tamo), Sebija Izetbegović nam je planetarno poznata i da ponovimo : iz Sandžaka je a upravlja vrhom medicine u BiH na KCUSu, Fahrudin Radončić njen zemljak je i bh magnat i tajkun ali i vlasnik ‘Avaza’, džaba što je to ‘prepisao’ na bivšu suprugu frizerku svi znamo da je on vlasnik, a bio je i ministar sigurnosti, pa da ne nabrajam dalje, ima li mjestu čuđenja što je još jedan od ‘braće’ krenuo u biznis sa privatnom bolnicom u BiH umjesto u Novom Pazaru, recimo?

U nekom najnovijem ‘non-paper’ dokumentu ovu Pokrajinu iz države Srbje morali bi hitno prebaciti u Bosnu jer se vidi da nam je, kako ono reče Reis ef. Kavazović ‘iščupana iz srca i duše’. Da ne boli više.

photo : budući izgled ‘prve’ privatne bolnice u Sarajevu u naselju Otoka, arhiv