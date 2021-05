I bh medicina je u raljama islama

Već smo navikli da je britanski naučnik (Charles Darwin) sa svojom teorijom o postanku ljudi od majmuna ‘fulao’, religija se potrudila da nam kroz vjeronauku utuvljenu u glavu kao nauku čak, dokaže kako je Bog stvorio ljude od zemlje. Islamska kaže : od ilovače raznih boja, od gline, pa im Bog udahnuo dušu i učinio ih živima. Svetima. I to samo muškarce, žene je kasnije oblikovao od muževljeva rebra, zato su onako ‘slobodne’ i ponizne kakve ih danas smatramo.

Ako ne znate kako je ‘naš predak’ od koga je sve krenulo Adam oživio, evo najkraće moguće verzije, od unazad 2000 godina, aktualnije sada u BiH više nego onda kad je nastala.

Onako sav krut i teško pokretljiv, jer je od blata ‘raznih boja’, Adam je bio izložen podsmijehu okoline (zlih ljudi, zlih meleka, bad people), pa ga je onda Allah dotaknuo i Adam kihn’o. Uzviknuo elhamdullilah (hvala Allahu) i postao živ, kasnije je i progledao i pročuo, onda mu je Bog stvorio ne Evu nego Havu i tako je krenulo, tako je počela propast nauke i Darwina. Adam je postao prvim Poslanikom, islamska nauka se zakotrljala.

Darwin je svoju bezveznu teoriju razvijao u 18 i 19 vijeku ali majmuni ne bi bili ljudi kad to ne bi upropastili sada. Vjeronauka od bh rata pa do danas u bh školama prednjači, Darwin je nestao iz udžbenika, nestale su i još neke druge bivše naučne hipoteze kao ona da je zemlja okrugla, sad je to ravna ploča, nego, međutim evo, Adam se pojavio ponovo.

Ne Poslanik, Bože zakloni, već Adem Zalihić, bh doktor urgentne medicine, inače još i direktor Hitne Službe u Sarajevu. Svi ga znamo jer on je u medijima vazda, svaki dan njegov ‘fejs’ fercera, Adam ima uvijek nešto za reći.

Ima ga i u ‘veselim rubrikama’, prije neki dan je, jer je to tako važno, tu vijest prenijelo čak i ‘Oslobođenje’, koje smo smatrali normalnom novinom sve do pojave urednice Vildane Selimbegović i vlasnika pivare i ove novine, klana braće Selimovića, braće SDA tajkuna.

Svađa se tako doktor dok ljudi oko njega umiru i naglaba. Uglavnom o vjeri, vjernik je, u zadnjoj ‘braking news’ pod naslovom ‘Udario ženu pokrivenu hidžabom’, pročitali smo kako se posvađao sa komšinicom (u Ramazanu ej, tužiću ga Reisu) pa ju je čak i udario laktom. No, nije poanta u naslovu, jer bi pomislili da bi to bilo sasvim normalno da je udario nepokrivenu ženu, ali udariti obratno, to je u BiH naslov, poanta je u doktoru.

Doktor Zalihić, za kojeg inače mediji ‘trabunjaju da je vehabija’, iako znamo da takvih u BiH nema, nije ih nikad ni bilo, se onda osvrnuo onako edukativno i čisto građanski : neka mi ruka otpadne, neka me stigne Božja kazna ako sam je udario. Što bi značilo da nije garant, muž ‘udarene’ žene pokrivene hidžabom tvrdi suprotno ne čekajući onozemaljske presude.

No, Adem se ukazao jučer i novom knjigom, o čemu hoću reći a ovaj dosadni uvod je potreban, sorry, jer ne bi razumjeli naučnu priču o njemu.

Knjiga se zove ‘Medicina kroz prizmu islama’, islamski Radio ‘Bir’ (Radio Islamske Zajednice BiH) sa poznatim svojim ‘selam alejkum verahmetullahi veberekjatuhu verassuluhu’ (neka je na vas mir, Allahov blagoslov i dobrota, tako nešto) voditeljem Nedžadom Abdićem se potrudio da nam ovo ‘naučno djelo’, ovaj ‘univerzitetski udžbenik’ predstavi komercijalno i onako, uživo, za goste je doveo urednika vehabijskog i glasila IZ dr. Abdulsameda i Nasufa Bušatlića (Saff.ba), pa dr. docenta gospođu profesoricu Edinu Salčin Lazović, pa još i svjetski priznatog neurohirurga sa KCUSa, kod Sebije Seke dr. Ibrahima Omerhodžića.

Od ‘selamanja’ i uzvraćanja što je potrajalo malo duže, saznali smo tako kako je Adem, sarajevski doktor napisao remek djelo koje je povezalo medicinu i islam.

Detalje nismo čuli jer pozvani recezenti i gosti još nisu sve pročitali iako znaju da se ‘čita u dahu’, osim nešto malo trtljanja (da baš tako je zvučao dr. Zalihić, ‘ovaj, ‘onaj’ jelte’ kao da je Bože oprosti popio koju više) autora i doktora Zalihića, nešto malo o ćelijama, pumpi zvanoj srce i mozgu zvanom kompjuter, međutim čuli smo da sa svim tim medicinskim skalamerijam u vidu naših organa upravlja… zna se … Onaj Gore. Ima neka naučna tajna a odsada i javna veza.

Eh, da je to samo klasična reklama i Zalihić (mada je dr. Zalihić odbio reći koliko košta takva jedna naučna studija knjiga, ostala je adresa za naručiti a ‘svako mora ovu knjigu imati’ zaključio je voditelj), ni po jada, muka je što je ovo uzurpiranje vlasti u državi BiH od strane islamske religije prešlo sa države na nauku, na medicinu posebno.

Jer, ako ovo tvrde, a tvrde profesori na Univerzitetima, bolnicama i klinikama BiH, onda nam nema spasa.

Moliću fino, neznam kako bih to drugačije sročio osim kao šokantnu pojavu. Da mi neurohirurg kojem moram otići pod nož i tražiti spas u 21. vijeku vazi o nekakvim ‘čvorovima’ koje ‘šejtani’ (bad people, đavoli, nečovjeci) vežu u mom mozgu, kako mi pojašnjava ovaj svjetski sručnjak neurologije i kirurgije u Sarajevu, a koje čovorove će mi on raspetljavati kad se razbolim, pa to je više od senzacije.

Ili, da moram kad se razbolim tražiti spas od dr. Zalihića u Domu Zdravlja, a svoje dijete slati na predavanje docentice Lazović koja spas vidi u ‘hadisima’, tumačenju nečega što je Prorok Muhamed nekad davno uočio i patentirao prije toliko stotina godina.

No, nisu ovi ugledni ljekari jedini, to je ono o čemu hoću reći na kraju.

Na desetine kniga je o važnosti islama, Kur’ana i vjere u našem zdravlju napisao i printao dr. sci Kendić Sulejman specijalista ginekolog iz Velike Kladuše, koji oko svakog Ramazana pojašnjava zašto moramo postiti da bi bili zdravi, a takvih doktora je po Sarajevu, Zenici ili Tuzli, da ne spominjem Bihać – koliko hoćeš. Doktor Muharem Štulanović iz Bihaća je čak knjigu ‘Duhovno liječenje Kur’anom’ izdao također kao ‘univerzitetski udžbenik, da budući doktori uče i studiraju, često po vijestima čitamo kako je islam jedini spas za naše zdravlje. Počev od sunećenja, do kontrole tlaka, kolesterola i reumatizma, pa se s pravom pitamo kakve nam onda recepte ovakvi doktori daju kad im se obratimo u ordinaciji? I gdje su oni to sve naučili, mislim što su uopšte išli na medicinu?

Sve mi se čini da nam je medicina naprasno pojeftinila jer mi je u zamjenu za život od smrti kao jedinu opciju ponudila tumačenje ‘hadisa’ i citata Kur’ana. Kao jedini spas.

Ne potcjenjujem ja mudre izreke Svete Knjige, nipošto, ali poBogu i ‘braćo’, ovo je 21. vijek, trebamo li zaista očekivati dobrotu ‘šejtana’ u mozgu umjesto naučne medicine i kuda to sve vodi?

Napose, zašto niko od ‘naučnih’ naučnika ne zaustavi ovo nadriljekarstvo pod okrijem vjere i koliko će to uticati na vjerovanje pacijenta. Ako ‘šejtane’ gađamo kamenjem u Saudi Arabia, možemo li se u ovom vijeku protiv njih boriti drugačije a da ovi ’eminentni doktori i docenti’ svoje vjerske obrede obavljaju kod kuće i ako hoće ‘na sebi’ a ne na meni?

Nema tu previše ‘fajde’ pojašnjavati, kad se zna a ne govori se da nam je država šerijatska i kad više vjerujemo u hadise nego u slike magnetne rezonance koje mjesecima čekamo u redu. I kad predstavnik države BiH (Bakir Izetebegović) ode u dijasporu (kao prije par godina što je otišao) na nakakav naučni simpozijum pa tamo citirao hadise iz Kur’ana, ali vrijedi zapisati i podsjetiti na ovakve i slične budalaštine, da se ne zaboravi i ne prespava.

A svakom onom ko umjesto pravom doktoru želi otići onom ‘naučnom’ što tretira na daljinu’ dovama ili što lijepi fildžane i pumpice (hidžama) po našem tijelu ili pušta pijavice da isišu bolesnu krv, kakvih je ordinacija sa diplomama sa Dalekog Istoka puna Bosna, sretan put.

Ademu Zalihiću sve najbolje, neka proda koji primjerak svoje knjige, međutim on bi po svim naučnim uzusima trebao i morao kihnuti još jednom. Inače, nije samo odzvonilo Darwinu.

photo : Adem Zalihić dr. urgentne medicine i direktor Hitne Službe Sarajevo, arhiv