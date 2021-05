Fadil Novalić daje lovu za avione, načelnik Bihaća Šuhret krpi sa njom opštinski budžet, pravi nove makete i najavljuje čudo : samo što nismo poletili. Gdje su se izgubili milioni KMa?

‘Nebeski narod’- a to smo ‘mi’, ima nebeske vizije.

U neka čudna vremena došla i čudna moda : svako selo hoće aerodrom, kao nekada džamiju. Džamije smo izgradili, još ponegdje srušimo ‘ispravnu’ da bi napravili ‘ljepšu i stariju’ pored nje, sad je ‘cool’ praviti aerodrome.

Glupo je pričati koliko ih imamo, i kako ‘rade’, ljepše je graditi nove. Bezveze je naglabati koliko uopšte imamo aviona ili ‘bh’ aviokompanija te kako nam ‘kubure’ aerodoromi u Sarajevu, Banja Luci ili Tuzli, haj’mo praviti nove. U Bihaću, u Trebinju, bilo gdje gdje ima dobre livade i para.

Priča koju je ovaj portal objavio pod naslovom ‘Meha, letim’ novembra 2017 izazvala je dosta negativnih reakcija (a šta bi drugo nepismena i dokona raja radila po internetu), međutim ni četiri godine od nje, nije se na izgradnji ‘Internacionalnog aetrodroma Golubić u Bihaću’ (kod nas je sve ‘internacionalno’, osamostaljivanjem država granice su nas odvele pravo u inostranstvo gdje god okreneš) puno toga promijenilo.

Osim što se spiskalo dosta love i što su urađene dvije vizuelne makete aerodroma Golubić, u 3 D verziji.

Poslednje vijesti govore kako je bihaćki načelnik Šuhret Fazlić lovu za gradnju bihaćkog aerodroma uzeo faktički sebi, Opštini Bihać, na način da je opštinsku zemlju ‘eksproprisao’ i naplatio (6.5 miona KMa) za sebe da bi pokrpio rupe u budžetu, dok je zbog nedovršene ostale eksproprijacije, izimjenjen plan ‘bihaćke piste’. Smanjen joj ‘domet’.

Priču o bihaćkom aerodromu otvorio je davno SDP krimos Hamdija Lipovača koji ovih dana čita treću po redu oslobađajuću presudu, ali on je imao u vidu ‘obnovu aerdoroma Željave’, bh vojnog i Titinog čuda kojeg su Srbi s početka rata minirali i dobrano uništili, pošto su prethodno pokupili potrebnu opremu. Hamdija je zamišljao ‘cargo’ saobraćaj, a i narod prokužio ‘geometre’ i ‘asfalt’ uz svake izbore, trebalo je nešto novo.

Onda je u priču uskočio Šuhret Fazlić, načelnik Bihaća u drugom mandatu, ‘preletač’ iz političke partijske bh vasione (SDP, Građanski Savez, aSDA..) sa svojom ‘POMAK platformom’ (Pokret za modernu i aktivnu krajinu, udruga nekoliko Krajinskih načelnika) i sa aerdromom Golubić. Ah, da, internacionalnim.

Na barama pored Une na mjestu nekadašnjeg sportskog aero Kluba Šuhret je osmislio ‘internacionalni projekat’ pa će Krajišnici navaliti iz dijapsore kao i stranci i to sve avionima. Osnovao je firmu ‘Direkciju aerodrom Bihać’ JP i tamo postavio svog čovjeka, pa onda krenuo tražiti lovu iz Sarajeva.

A Sarajevo k’o Sarajevo. Iako u US Kantonu nisu u stanju napraviti ni metar asfaltnog puta ili brze ceste, izabrali su lakši način vožnje – letenjem.

I lova je počela stizati. Dva miliona, tri miliona KMa, procurilo. Srazmjerno izdvajanju, Šuhret je pomjerao i skice i 3D animacije budućeg aerodroma, ogradio je nešto livade i ‘okolčio’ parcele koje su eksproprisane, isplaćani su silni ‘projekti’ i ‘studije’ i šta sad? Kad će mo poletiti?

Ko zna. Šuhret jednom kaže ‘vako’ drugi put ‘nako’. Za dvije godine, za četiri godine, nije mala stvar izgraditi međunarodni aerodrom. Plus, kad se i ako izgradi, da li Šuhret zna koliko košta jedan avion ili ‘rentanje’ aviona?

Vraga, on bi to rekao ‘oko’ ili ‘odprilike’. Kao i ukupnu računicu’.

Ove godine, početkom aprila, 09.04.21, premijer Fadil je trknuo do Šuhreta i donio mu 25 miliona KMa. Obećao, ‘usjekao’, šta li? I onda je Fadil izbiflao ukupnu cifru ovog poduhvata, citiramo.

“Ukupna vrijednost projekta aerodroma u Bihaću je oko 130 miliona KM, a mi ćemo s ovogodišnjim sredstvima već doći do cifre od oko 35 miliona KM koje je osigurala Vlada Federacije BiH.

Kod Fadila se ništa ne zna, ni s maskama, ni sa respiratorima ili vakcinama, a posebno sa milionima, međutimi kod Šuhreta je ista ‘bolest’.

‘Do sada smo dobili od vlade 10 miliona KMa’, cvrkutao je. Gdje se izgubila ova razlika od njegovih 10 i Fadilovih 35 miliona ili još bolje, šta je sa razlikom ukupne investicije između Fadilovih 65 i 130 miliona KMa, budući da je decembra prošle godine u posjeti Bihaću Novalić izjavio da je ‘ukupna investicija aerodorma 65 miliona KMa’?

Ko to zna, i koga briga. U nebeskim vizijama su i nebeske cifre.

Ono što se zna je da je Šuhret ‘prodao’ aerodoromu, tj. Javnom Poduzeću Opštine parcele Opštine, faktički eksproprisao sam svoju opštinsku zemlju po posebnoj cijeni po m2, ostalim vlasnicima nije imao odakle, a njemu trebala lova. Zato je izrađena druga ‘studija’. ‘Slijetaće manji avioni, do 70 putnika’, kaže Šuhret, pa ćemo ‘kako bude lova stizala proširivati kapacitete i pistu za veće avione’.

Nego šta, slijetaće govno, što bi se na čistom bosanskom reklo da te svako razumije, ali eto…

Kažu ‘krtice’ da je i Fadil ‘popizdio’ s početka ovog aprila i rekao Šuhretu ‘što si jamio jamio si, ne barkći više’.

‘Ajde da vjerujemo. I Fadilu i Šuhretu, jer nema druge.

Šuhret je, kad je izmijenjao prethodne stranke ‘osnovao’ platformu POMAK, zaprijeto da će otjerati ‘mafiju sa vlasti u Bihaću’ a onda je POMAk postao njegova stranke. Firma i mafija.. A JP aerodrom-vlasništvo njegovih ljudi.

I da se zna, nije on u ovu ‘avanturu’ ušao ‘nako’, Na pitanje zašto nije aerodorom započeo na Medenom Polju kod Bos Petrovca gdje ne bi trebalo ni melioracije ni isušivanja ni prljanja Une i plaža, ili što nije uzeo Lipovačinu ideju pa ‘dogradio’ Željave, Šuhret je to pojasnio ovako.

‘Zato što je ovdje već postojao sportski klub i to je jedina imovina koju je imala Općina Bihać da je u vlasništvu države i što je za tu lokaciju generalne avijacije urađena studija 1959. godine jedne firme iz Maribora, koja je predložila ovu lokaciju za sportski aero klub u Bihaću zašto što je bila pogodna sa mnogih aspekata…‘

Znači, znao je Šuhret da se iz ‘aerodormskih para’ i ‘studija’ može POMAK-nuti nešto u kasu. Za opštinu, za sebe i jarane. Ma da je uzeo i Medeno Polje, on bi se opet snašao, priča se da je i o tome razmišljao, i nije kasno. Mogli bi mi krenuti u još jedan ‘istorijski’ aerodrom, internacionalni, da se lakše transportuju emigranti. Možda drugom prilikom, kad se ovaj ‘završi’.

Prije par dana najavio je bez da trepne’ : ‘u Bihać će avioni sletjeti za dvije godine’. Daj Bože, ovo mu je već šesti put kako prognozira i odlaže, a još­ nikako da se sleti i uzleti. Kao kad u kultnoj ‘Audiciji’ onaj skakač leti sa Starog Mosta uz pjesmu ‘tamburalo momče u tamburu’. Pa nikad da se pjesma završi.

Ili još ljepše : biće dobro ako se Fadil Novalić ne ‘naljuti’ pa zavrne ventile a na ‘internacionalni’ postavi samo jednu tablu, sličnu onom saobraćajnom znaku između Srbljana i Bos. Krupe koju je vlada umjesto popravke puta postavila sa natpisom ‘vozite na sopstvenu odgovornost’. Hoću reći : letite na sopstvenu odgovornost.

photo : gore – jedna, dolje – druga maketa aerodroma Golubić u Bihaću, u manjem okviru Šuhret Fazlić kao kandidat SDPa, Građanskog Saveza i aSDA, arhiv Cross Atlantic