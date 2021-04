Lijepo, promovisao ga ahbab iz sopstvenih SDA redova Bakir Izetbegović.

A Bakir naučio od Senada Šahinpašića Šaje, Salke Zildžića, Harisa Zahiragića, ‘Hižaslava Cerića …

Da je kojim slučajem u Americi, Bakir Izetbegović bi koliko odmah postao član nevladinog, političkog i građanskog pokreta ‘Black lives matter’ ili u prijevodu : životi Afro-Amerikanaca su važni. Pokreta koji se od 2014. kada je osnovan bori za demokratska prava, slobodu govora, pravdu i jednakost Afro-Amerikanca, bez kojeg život u Americi neće više nikad biti kao nekada. Sve zbog svoje zadnje izjave za BHTV1 od jučer, 25. aprila.

Čovjek jednostavno kad ‘odvali’, to ‘zlata vrijedi’. Svaka mu je ‘ko maljem usječena’ .

A kako se Bakir dozvao pameti, odakle mu tolika mudrost i umijeće? Radom i samo radom. Plus, uz Ramazan, na gladan želudac ideje dolaze same od sebe. No, nije sve u tome, imao je od koga i naučiti.

Na pitanje novinara pomenute tv da prokomentariše izlazak iz SDA stranke, načelnika Opštine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića i njegov prelazak u Stranku za BiH (za v.d. predsjednika) prokometarisao je to osviješteno, sportski i umno, ovako, citiramo.

“To smo do sada viđali u sportu. Kada nekoj ekipi ne ide dobro onda uzmu nekog trenera ili crnog košarkaša. Da li će to tako biti s Efendićem, da li će imati tu snagu i kapacitet, kakav je mogao imati u SDA i razviti ga, vidjet ćemo”.

Dakle, da pojasnimo malo ovu tele-novelu Izetbegovića juniora.

Semir Efendić napušta Bakira i njegovu stranku i prelazi u Stranku za BiH, Bakir navodno gubi jedino SDA upori­šte u opštinama Sarajeva.

To je ona nekadašnja ‘100% za BiH’ Harisa Silajdžića. Ona koja se ‘razdružila od SDA’ a već trideset godina uvijek skupa i u istu sviralu. Razlika je jedino u nazivu stranke, sve ostalo je rezultat letve koju je Haris Silajdžić greškom popio u Cazinu, kad se ‘razdružio od Alije i SDA’, a Cazinjani to shvatili preozbiljno.

Još nije objavljeno da je Bakir fasovao letvu u glavu, ni namjerno ni greškom, međutim njegove izjave zadnjih godina postižu slične il iste rezultate kao da jeste.

Mora se priznati da je Bakir majstor metafora provalija, ali imao je od koga i naučiti. Ovo sa ‘crnim trenerom’ Efendićem je samo manji dio poslovica i naučnih jezičnih dostignuća pulena iz redova SDA koje smo imali prilike čuti.

Podsjetimo, prvo smo čuli onu sjajnu sintagmu SDA prvaka i poslanika Senada Šahinpašića Šaje, predratnog piljara i lubeničara a sada i uspješnog biznismena i kadrovika iz sjene SDA, kada je novembra 2008. jednom inspektoru Policije u Sarajevu koji je ‘nešto čačkao’ oko silnih marifetluka i kriminala ‘našeg Šaje’ ratnog logističara’ istog počastio komplimentom koji je za anale. Hoću reći za analne arhive SDA mudrolija.

Šaja je bio eksplicitan.

‘Poslaću ti crnca da ti siluje šćerku’. Kćerka policajca je naravno tada imala 12 godina a Šaja je bio na vrhuncu moći i zaštite gdje i sada čami. Bakiru se ova paralela sa ‘Afro-Amerikancima’ plaho dopala pa je onako ležerno ubacio svoju stilsku figuru uz Semira Efendića, fino upakovanu da izvana liči na kompliment a iznutra na Šajinu lubenicu. Bez špica a rasistička. K’o biva, Šaja će inspektoru poslati crnca silovatelja a Bakir dobiva ‘crnca uspješnog trenera’.

Bakir naravno nezna engleski, njemu su u rijetkim prilikama kad razgovara sa strancima slušalice uvijek na ušima (možda je i od toga ovo sa ‘crnim trenerom’ ovako ‘ispalo’ jer je od upotrebe nažuljio mozak), ali bez obzira na tu njegovu osobinu, trebao je i morao znati da se tim imenom ljudi crne boje kože ne nazivaju ni u Americi, osim u pogrdnom nazivu. A što je itekako kažnjivo.

Znamo, koliko sutra, Bakir će to prepraviti tvrdnjom da je čak hvalio Afro-Amerikance, dobri su treneri, igrači i sportisti, međutim Šajin duh iz ove njegove rečenice ostaje da lebdi. Kao što je Šaja poslao inspektoru ‘crnog’ stručnjaka da ga uhaviza, tako i Stranka za BiH dobiva jednog takvoga, da popravi svoj status. Srećom, Amerikanci, oni koji su na službi u BiH znaju bosanski, za ponadati se da će shvatiti svu ljepotu i kompleksnost našeg maternjeg jezika.

Ima toga još, iz čega je Bakir mogao i jeste naučio kako se ponašati u javnosti koju je pored države BiH također prisvojio. Recimo, svakodnevne ‘dove’ ili ‘pisma’ Hižaslava Cerića iako izravno ne pominju Afro-Amerikance, uvredljive su kao i Bakirovi ‘crni treneri’. Odišu mržnjom i rasizmom čak i uz Ramazan i dove sa kojima ih ‘Hižaslav’ ukrašava. Pa, recimo ona miroljubiva muslimanska izjava Bakirovog heroja Abdić Hamdije Tigra s početka ovog mjeseca, kada je dr. Stevanoviću napisao ‘*ebo ti svaki član SDA mater’, može se itekako upotrijebiti u slične svrhe, tukne na uvredu i mržnju. Na poziv dr. Dragana Stevanovića da se Bakir o toj izjavi očituje, Bakir nije zbog corone stigao ništa izjaviti. Ili ono sa sprdanjem žrtvama corone koju je Bakirov podmladak vehabija Salko Zildžić uputio foto-montažom sarajevskoj ‘trojci’, ono sa dovom uz ispružen srednji prst, na šta se Bakir nije ni osvrnuo, iako je jedna Amerikanka turistkinja za srednji prst njegovom vozilu iz pratnje fasovala prekršajnu kaznu. Nije za odmet da se podsjetimo i na objavu SDA poslanika u KS Harisa Zahiragića, inače ‘teškog vjernika’ kao i Bakir što je, kada je pozdravio muslimanski umiranje bh građana od corone uz ono poznato a naše ‘Sputnik mubarek olsun’, a što je osim vrijeđanja vjere i vjernika još i odličan pozdrav našim din-dušmanima Rusima….

Ima toga još, međutim da se mi vratimo u zbilju, dosta je ove fašizoidne zafrkancije.

Da je u Americi Bakir Izetbegović bi zbog ovoga bio i uhapšen i procesuiran. Džaba bi bili svi povici i larmanje Šefika Džaferovića i Reisa ‘ode nam država, ovo je napad na Bošnjake’, džaba.

Kako nismo u Americi, još će se Afro-Amerikanci zahvaljivati Bakiru. U njegovom vickastom rasistički obojenom tv prilogu oni su dobri ‘crni treneri ili košarkaši’.

Kao što su kod Šaje dobri ljubavnici. Po narudžbi.

photo : Semir Efendić i Bakir Izetbegović, arhiv