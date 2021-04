Eric Larson savjetnik Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo poručuje : ‘Poludite’ i tražite promjene! Ima li ‘luđaka’ u državi BiH?

Jednom poodavno, na pitanje novinara da li se plaši bunta građana BiH, ‘tehnički’ premijer, veseli i bezbrižni Fadil Novalić je odgovorio odrečno.

‘Znam ja naš narod, to je dobar narod’, bubnuo je ‘respirator premijer’ znajući za staru narodnu doskočicu ‘dobar i budala, dva rođena brata’. Prije toga je kao ‘odličan poznavalac realnog sektora’ tom istom dobrom a svom narodu koji je kmečao po televiziji i novinama o svojoj teškoj situaciji poručio da ‘piju previše kafe i da troše svoju lovu na mobitele’.

Naravno, narod tada nije znao da Fadil svoje ‘pametne’ celularne kupuje i servisira u Austriji, što smo saznali u ‘aferi’ koja je pod vodstvom Fadila i nasmijanog manekena Fikreta Hodžića malinara iz Srebrenice opljačkala 10.5 miliona KMa još prije godinu dana a koju ovaj dobri narod proživljava već čitavu godinu a da još ništa nismo o njoj saznali.

Osim činjenice da se sav državni i vjerski vrh Bosne upregnuo u dokazivanje nevinosti premijera i S.I. (Seb. kako je prema navodima jednog svjedoka ‘nepoznata’ ženska osoba komunicirala u nabavci respiratora) nepoznate osobe koja mu je u ovome dobrano asistirala, te da kupljeni respiratori rade i ubijaju.

I, ma kako mi gledali u našeg premijera i kako ga ‘smatrali’ (a smatramo ga vickastim, glupim i bezobraznim, zbijamo šegu sa njim po ‘fejsu’ i ostatku internet kanalizacije), Fadil je naučio kako se postavlja maska na lice, kako se upravlja državom i narodom i traje, i uopšte nam ništa ne zamjera što mislimo o njemu.

Dapače, sretan je sa državom koja ima ovakav narod, i to s razlogom.

Njega nije uništila ni corona žurka koju je među prvima organizovao, njega uopšte ne dotiče korupcija koju država ispred koje stoji i prsi se i koju predstavlja rastače po svim švovima i koju Fadil i njegovi ahbabi čereče sa svih strana dok nas bezobrazno bombarduju uspjesima, razvojem, zapošljavanjem, ciframa koje govore da smo mi sretna i berićetna država u kojoj se može desiti da čak i vakcinacija protiv corone otpočne prije nego je nabavljena vakcina, zemlja sretnih familija kojima je, kako to reče ‘malinar’ Hodžić glavna mantra ‘dan bez osmijeha nije dan’.

Fadila i nasmijanu bandu drugova, jarana, ne može pokolebati ni Eric Larson bivši međunarodni Tužilac i savjetnik američke ambasade koji je prošle godine specijalno postavljen za savjetnika Ureda za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo i odjeljenja ureda u Podrinju, koji je koliko jučer izjavio da korupcija guta našu državu, da je vlast krumpirana na svim nivoima i da građanima nema ništa drugo nego da ili bježe iz zemlje ili da ‘polude’ i viknu ‘dosta’ i donesu promjene.

Zato jer Fadil zna ‘sa kim ima posla’. Amerikanac odlično poznaje naše propise i zavrzlame ali on zasigurno ne zna naš ‘dobri i merhametli narod’ kojeg je Fadil davno prostudirao.

Naš bh narod zna samo zujati po kompjutoru, tažiti sadake i svesrdno navijati za ‘svoje’ i ‘naše’, naravno i ‘plinjati’ po celualrnim telefonima koji su daleko od Fadilovog ‘pametnog’, i još, što je zavidna činjenica, uglavnom obožava maskirne prsluke i maskirne beretke i hlače prebrojavajući ratne i ‘samo svoje’ žrtve.

O kakvim se to promjenam onda govori, šta bulazni Amerikanac, kad za ovih 30 godina rahatluka i bezbrižnosti ta ‘dobra’ raja nije u stanju ništa drugo osim što kuka, leleče i onda ispiše par veselih parola i uslika se za novine. Ništa drugo i više, uostalom, za promjene o kojima on govori potrebno je na ulicama vidjeti na desetine hiljada nezadovoljnika a ne po par stotina koji zaprijete revolucijom a na kraju ‘ispadne’ ulični cirkus ili performans protesta.

Uostalom, da skratimo. I sam Larson skrušeno priznaje da bez naroda nema nikakvih promjena, na to upućuje i državni sekretar Amerike u svom nedavnom pismu bh vlasti, no džaba je prizivati promjene kad ih narod zapravo ne želi.

U tome je sva draž ovog nakaradnog bh sistema i njenog opstanka, sistema koji kao i svaki drugi može biti srušen i promijenjen samo revolucijom, nijedan sistem u istoriji država nije promijenjen šetnjama protesta. Revolucija pak nije opet moguća bez zajedničkog protesta. I penzionera i radnika i studenata pa i domaćica, a toga u Bosni nema.

Dva su razloga za ovakvo pametno rukovođenje nacijom. Prvi, to su propisi donešeni i prilagođeni vlasti, korupciji i kriminalu, koje može promijeniti samo bahata i bezobzirna i korumpirana vlast ili narod revolucijom. A da bi se došlo do revolucije, na ulicama bi morali biti svi a ne kao u Bosni. Penzioneri kukaju a predsjednik penzionera neda na vlast, radnici, posebno rudari štrajkuju glađu a njihovi sindikati, kojih ima ‘mali milion’ potpisuju ugovore sa vladom, seljaci kmeče a predsjednik udruženja seljaka brani državu, studenti, njih desetak nezadovoljni – ostatak sa rukovodstvom nehaje, borci razbijeni u hiljadama udruženja različito posmatraju i Fadila i državu, i sve one uz Fadila, što je drugi razlog Fadilove i državne razrađene sreće sa svojim podanicima.

Šta nam onda ostaje?

Poluditi kao što reče Larson ali na taj način da ako poludiš ne izlaziš na ulicu već da pičiš vani.

Ako izađeš na ulicu, sistem ti odmah napakuje terorizam i napad na državu i eto ti ćorke.

Ni govora!

Poluditi ali ne u medicinskom smislu već u patriotskom i savjesnom zanosu. Prestati kukati, poslušati Larsona. Pa izaći onako ‘lud’ na ulice i to svi zajedno i odjednom, te pokazati kakvu državu hoćete.

Pa dokle će nas svi upućivati kako se to radi, kako se tjeraju lopovi i kriminalci a vi se praviti pametni i pričati viceve i praviti foto-montaže.

I, promjene bi morale poteći ne samo iz Sarajeva nego iz svakog grada u BiH, jer i tu je kao i u Sarajevu ‘dobri bh narod’. Pa bi onda vidjeli šta je snaga naroda. Ovako, čista zajebancija.

Znamo, kada je ovaj ‘dobri bh narod’ 2014 pokazao svoje zube, mafija u skupim odijelima i skupim autima iz kojih izlaze držači kišobrana i nabildani momci sa slušalicama u ušima frcala je na stražnje ulaze i izlaze, jer ona kao i svaka mafija razumije samo jezik sile. Znamo i da je vođe te pobune oglasila vlast teroristima, da se uvijek poziva na ‘paljenje ustanova’ i rušenje države, međutim to su spinove vlasti. Naravno, ne mora se država paliti i rušiti, i bez toga se promjene mogu izvesti kada bi za to bilo želje i volje, međutim bez snažne demokratije nema ni snažne države. Ni novih propisa bez kojih, ako se ne promjene, nema ni promjena ni borbe protiv kriminala i korupcije.

Jer, kao što reče Larson, ako izađe na ulicu 100.000 nije isto kao kad izađe stotinu nezadovoljnika, neće biti moguće optužiti 100.000 terorista u borbi za državu.

Ovako, čekajući da se vlast sama dosjeti da mijenja propise, država će ionako sama od sebe propasti. Već je propala. Uništili su je ovi ‘lažni nacionalisti i patriote’, što je dobro uočio Larson.

Čekajući da se korumpirana vlast sama zamijeni, čekajući nakaradne optužnice i još nakaradnije presude vrlo brzo u Bosni i Hercegovini neće biti nikoga ko može ‘poluditi’. Dok će narod postati korumpiraniji od njene vlasti, ako to već nije.

Prema pisanju medija sve uz osmjehe i kamere, ova vlast je otpočela sa javnom egzekucijom ‘luđaka’ u covid odjelima KCUSa i nekim drugim medicinskim ustanovama, izgubljeno vrijeme radi za nju, dok organi gonjenja, organi te iste vlasti slikaju i prave porodične albume smrti ‘otvarajući i zatvarajući predmete’ koji će završiti kao i stotine drugih. U podrumima i arhivama naše žalosne sudbine za koju smo sami najviše krivi.

photo : Eric Larson, savjetnik Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, arhiv