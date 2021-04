Hamdija Abdić Tigar originalni primjerak ‘genetski’ poželjnog bh političara : ubica, optuženik, nasilnik i federalni zastupnik

Pitali jednom, ne tako davno, novembra 2017, famoznog Bakira Izetbegovića (svašta ga novinari pitaju a i on svašta odgovara jer puno priča) šta misli o filmovima i kulturi u BiH pa on radosno ispjevao šta osjeća i kako kulturološki zamišlja filmovanje bh prošlosti.

Po njemu malo nam je bila turska serija o Ocu Aliji koje se više niko ne sjeća osim po šegi i zafrkanciji po čemu smo mi Bosanci poznati, pa odbrusio ‘da ljudi ne vole istinu ali je mora reći‘. A ona kaže.

‘U tim filmovima o Bošnjacima oni su uglavnom bespomoćne žrtve, zbunjeni i neorganizovani, nema u tim filmovima branilaca i heroja’ koji bi zaintrigirali ‘svjetske žirije za dodjele nagrada’.

Pa je onda zaboravljajući da na matrici ‘žrtve’ živi sav svoj život kao i država Bosna, nabrojao svoje heroje, između ostalih, pomenuo je potrebu da se o Naseru Oriću snimi serija ili film a onda u listu ideja uvrstio i filmovanje herojstva Abdić Hamdije ‘Tigra’, desne ruke optuženog za ratni zločin Atifa Dudakovića. Posebno ocjenjujući kako bi ratne fore tada mladog ‘Tigra’ kojima je načisto pomeo neiskusnog Fikreta Abdića bile pravi filmski materijal. Valjda za Oskara, šta li ?

I, gle čuda, nakon par godina, ‘lord’, glumac, direktor i umalo ministar sa flašom viskija u ruci i SDA kadrovik Emir Hadžihafizbegović ove godine najavljuje da se u tajnosti snima filmska priča o Oriću.

Zašto onda pored Haaškog osuđenika za ratni zločin (svjesno se u bošnjačkim medijima obavezno navodi kako je Naser Orić u Haagu oslobođen za ratne zločine u bh ratu a zna se da nije, osuđen je 2006. na dvije godine zatvora koliko je proveo u pritvoru pa pušten, da se ‘pokrije’ pritvor, kao što se zaobilazi činjenica da je hapšen i u Sarajevu za reket i iznude sa pištoljem sve skupa), opjevanog i u knjigama opisanog ratnika bh armije ne bi filmovali i Abdića ‘Tigra’, kad je čo’jek pravi, ogledni primjerak SDA bh herojske, gazijske face. Plus, za razliku od Orića koji je bio ‘samo’ savjetnik Bakira Izetbegovića, Abdić je sada federalni SDA poslanik, molim lijepo i uljudno.

‘Em je educiran do besvijesti što mu se na faci vidi a tek kad prozbori koju, ’em je oštar na obaraču i jeziku, ’em nema pardona, i ono najvažnije što ga čini samim vrhom sposobnosti kod imenovanja i nagrada, samim tim i popularnosti, ima sudački pedigre i poslušnost partiji da bi mu pozavidio bilo koji filmski lik.

A što je od Alije Izetbegovića pa naovamo, najsigurniji put za političku tv zvijezdu i parlamentarnu facu.

‘Tigar’ je svoju filmsku priču otpočeo još u bh ratu, zna Bakir za nju, još 08. marta 1995. kada je iz hotela ‘Sedra’ kod Cazina sa martovske žurke izveo hrvatskog generala Šantića sa svojom jedinicom iz V Korpusa ArBiH pa učinio nemoguće. Nema hrvatskog generala nigdje, čak ni u plastičnim buradima sa kiselinom koje su istražitelji iskopavali dvadeset godina kasnije po vrletima Bihaća.

Nema ga ni danas, ali nema ni sudskog epiloga. Iako je navodno optužnica protiv ‘Tigra’ sa još četiri/pet kompanjona za ubistvo generala Šantića postala pravosnažna nakon sudačkih i tužilačkih nadmudrivanja u Bihaću ko će mu suditi (bilo je čak sudija koji kažu javno : ja neću) još prije dvije godine, nema ni suđenja ni pretresa, u međuvremenu je ‘Tigar’ postao i federalni zastupnik te veoma česta tv zvijezda u medijima. Njegov ‘fejs’ profil i instagram ako to uopšte zna sam i ‘upaliti’ ne računam.

Dakle, iako su tužioci od ratnog zločina ubistva optužnicu preformulisali na ‘obično’ ubistvo’ generala, čak ni tako obično još nije dokazano niti se od Šantića saznalo ni traga ni glasa, niti će se saznati.

Zar to nebi bilo dirljivo u tv seriji ili filmu?

Dabome da bi. Jer ‘Tigar’ kao što rekosmo, nije obični filmski lik.

“2007. godine je bio osuđen pravosnažno za teške tjelesne povrede i premlaćivanje u svom lokalu te za reket ali je ubrzo poslije pravosnažnosti umjesto u zatvoru ‘osvanuo’ u Nogometnom Savezu BiH, zar to nije magično bh čudo pravde i pravosuđa, kao stvoreno za filmskog platna.

Ima ‘Tigar’ toga još, samo treba dobar scenarista da pročačka, to bi tek bio pravi izraz i odraz naše filmske bh kulture, samo da je to snimiti.

Pa kad se tome doda njegovo ‘rukovođenje’ sa Bihaćkim FK ‘Jedinstvo’ gdje je ‘Tigar’ bio glavni godinama i trošio nemilice nakon čega je ‘Jedinstvo’ otišlo u slatku našu krajišku istoriju i ispalo skoro iz svih liga i takmičenja sa blokiranim računima, ili izgradnju njegove ‘kule’ u sred Bihaćkog parka, te posebno njegovo slavljeničko prestrojavanje iz SDPa Bihaća i zagrljaja Hamdije Lipovače u srce Bosne u SDA, a sve garnirano njegovim prijetnjama novinarima i njegove mudre i ‘čiste’ poruke neistomišljenicima putem društvenih mreža, onda se sa sigurnošću može reći da bi to bio ne samo bosanski već svjetski triler. Za uživanciju.

Bakir forsira filmovanje ovog junaka jer se zna da u bh vlasti skoro da nema neosuđivanog, tamo se umjesto uvjerenja o nekažnjavanju traži suprotno.

Stoga mi totalno glupo i bespotrebno (izvini doktore) kad dr. Stevanović Dragan javno pita Bakira Izetbegovića (“Molim predsjednika SDA da mi javno odgovori da li stoji iza vokabulara zastupnika SDA u Federalnom parlamentu. Od predsjednika jedne velike narodne partije to je minimum koji očekujem) da li Bakir podržava zadnju izjavu na ‘ličnom fejsu’ federalnog poslanika i pukovnika ‘Tigra’ kojom je ‘Tigar’, nervozan i brz na okidaču kao na jeziku opsovao mater ovom ratnom doktoru Sarajeva na fin i muslimanski način kao što se podrazumijeva.

‘J*bali ti svaki član SDA staru’, istorijska je filmska replika Abdića dr. Stevanoviću na komentar događanja zadnjih dana na KCUSu gdje se vodi grčevita bitka za još jednog heroja SDA mafije Fadila Novalića i njegove ‘malina’ respiratore.

Nema se šta tu pitati, Izetbegović je sve ranije rekao.

Ratne rane nasilnika i ubice Hamdije Abdića ‘Tigra’ su po bh zakonima olakšavajuće okolnosti i pred sudom i pred Bogom, ako uopšte ove ubice i siledžije vjeruju iskreno. Ako Bakir ikada i odgovori dr. Stevanoviću, biće nešto slično kao i uz rane Asima Sarajlića. Čovjek koji je ranjavan u bh ratu može da radi šta hoće, ako zatreba, a samo što nije i da te ubije. Pomenuti mater ili bližu rodbinu je naša bh muslimanska normala i vertikala. I pravilo. Uostalom, nema SDA tako mnogo članova, šta pizdi dr. Stevanović.

Čak više, dobro je sve dok ‘Tigar’ (“čuvar Bosne na Uni, pored čuvara Bosne na Drini Orića”) ne pređe na nešto opipljivije.

Kao recimo na burad sa kiselinom, kao sa generalom Šantićem.

photo : Abdić Hamdija ‘Tigar’, pukovnik ArBiH i federalni poslanik SDA, arhiv