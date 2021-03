Halid Genjac SDA stari ‘kenjac’ pobrkao datule i vakcine, donacije i regularnu nabavku, buduću i sadašnju sadaku, ali nije propustio da izruži Aleksandra Vučića i pohvali Fadila Novalića te da se usput zaHebava sa bh nacijom.



U Bosni corona hara odnosi živote, redovi ispred bolnica i groblja su nalik na one ratne, za to vrijeme bh vlast se trudi svim silama da situaciju učini što zamršenijom i što blesavijom. Srčano im pripomaže kao i uvijek Islamska Zajednica BiH.

U toj utakmici sa glupošću, bezobrazlukom i bahatošću prednjače ‘oni gore’, u samom vrhu. Čekaju nafaku i sadaku, utvrđuju svoje stolice i budžete, nastavljaju tamo gdje su i otpočeli još prije skoro tri decenije, bez trunke srama i bez ikakvog straha za bilo kakvom odgovornošću.

Iako vakcina u BiH nema, iako smo po smrtnosti među prvima u Svijetu, ‘fejsbuk’ i ‘instagram’ žari i pali medijskom bh scenom. Stigle vakcine, otpočinje vakcinacija, kriva je Evropa, Srbi i Hrvati nam rade o glavi.

Zvanično niko ništa ne zna, nezvanično ‘ne zaostajemo u vakcinaciji za zemljama u Regionu, ako izuzmemo Srbiju‘, tvrdi Šefik Džaferović dok obilazi medžlise i kružne herojske tokove u izgradnji. Nelegalni premijer a ne(o)suđeni glumac Fadil Novalić tvrdi da smo mogli imati vakcine još decembra prošle godine ‘da smo htjeli glumiti državu‘, srećom nismo pa se ima odakle umirati, sada traži ‘ideje’ u nabavci vakcina obećavajući nove kontingente, mlado SDA čudo od poslanika Haris Zahiragić je još 16. marta ove godine uskliknuo ‘Sputnik mubarek Olsun’, Vlada nabavlja 500.000 ruskih vakcina, rok isporuke tri dana’.

Sa ekskurzije po saudijskom pijesku biserna Bisera Turković najavljuje desetine hiljada doza spasonosnog cjepiva, najavljuje se sadaka iz Malezije, avion sa isprošenom sergijom u Turskoj je jedva sletio, za onih prvih 4,000 obećanih bočica iz Slovenije još niko nije utvrdio gdje su i kada dolaze, a bh raja u bježaniji od smrti i nemoći hrli ka Beogradu gdje se već kažu vakcinisalo blizu 20.000 bh stanovnika. Ne računajući one tajno pelcovane u Srbiji, Turskoj i u Hrvatskoj.

Zbilja, koliko imamo na lageru tih covid vakcina da li iko zna i kad će otpočeti vakcinacija, ali ozbiljno i bez zajebancije?

Jedan manji kontingent ‘covax’ programa je sletio na aerodrom ali još nije u procesu vakcinacije kao ni one iz Turske (30.000), tako da osim doniranih iz Srbije, sve drugo je u domenu ‘kupovine vremena i nade’. Čista nezdrava šega u kojoj svi učestvujemo.

Kao nekada snajperima u ratu, danas nas gađaju brojkama i slovima. Ovi u vlasti i na vlasti. Stiglo 100.000, stiže 500.000, nema toga statističara koji bi uspio obaviti najjednostavniju matematičku operaciju sabiranja. Po njihovoj, svi smo već pelcovani.

Naša stvarnost je da su sve to laži, međutim mi u tome uživamo i umiremo.

Evo, danas dok pišem ovaj tekst gledam na tv kako se priprema plan vakcinacije a po Šefiku to je odavno otpočelo.

Halid Genjac, vječiti SDA mladić u poslaničkim klupama je sve pojasnio izjavom za medije.

Pod naslovom ‘Nabavili smo 100.000 vakcina’ ovaj SDA kenjac je pokazao svu mudrost i hrabrost bh političara. Bakir Izetbegović je ‘obezbjedio’ ovih 30.000 iz Turske a ‘dogovorio’ je još 50.000 iz Kine, pa kad se tome doda ono što je svojom uspješnom taktikom odradila Bisera Turković na Bliskom Istoku, ‘broj je veći od 100.000, i tri puta veći od broja vakcina iz Srbije ili broja onih koji su se tamo vakcinisali’.

Boga mi i Tite mi, Genjac je morao u ove cifre uračunati i 50 tona hurmi koje su jučer sletile na sarajevski aerodrom umjesto obećanih Biserinih vakcina od ‘braće Arapa’, drugačije ne može biti.

A kad su hurme iliti datule u pitanju, nema sumnje u ovo božansko voće izašlo iz raja. Bilo da se radi o svježim iranskim, o onima bez košpe iz Tunisa ili onih marke ‘medjool’ iz Palestine. Pogotovu čiste su i bezbrižne ove presovane arapske.

Mi smo prosjačenje doveli u rang zakonskog postulata, to svi znamo. Zato su cifre od obećanja naša realnost. Znamo da smo našim političarima ‘liderima’ dali na pladnju sve, čak i gole živote, ali nacijo, kako je moguće da nam se od hurmi priviđaju vakcine, je li to zbog Genjca ili nas je virus odavno uzeo pod svoje.

Pa nam mualim Reuf Bajrović, mudrac sa instagrama, slika sarajevske umrlice uz tvdnju ‘kako nije slučajno da od corone umiru samo Bošnjaci’, vidi se po zelenim umrlicama, plavih nema aman nikako. Nagovještavajući da šišmiši dolaze samo k nama i da ih neko usmjerava sa daljinskim, a zna se ko. Oni kojima idemo ‘na noge’ i na vakcinu, a ?

Zato nije slučajno da se pljuju i osuđuju svi oni koji idu u Beograd po spas,‘bolje bi im bilo da umru, nego da prodaju svoje dostojanstvo’. ‘Hižaslav Mustafa Cerić ‘akademik’ iz Novog Pazara i bošnjačka sveznalica ide uz Reufa ali se ‘kači’ i na bioterorizam. Okrivljujući direktno Vučića da nam je dao ‘sumnjive’ otrovane vakcine, koje ‘nijedan doktor nije ispitivao’.

Što znači, braćo, ne vakcinišite se, bolje vam je časno umrijeti nego izdajnički živjeti.

Nema druge, ako slučajno i nedaj Bože umre ili se razboli bilo koji vakcinisan u Beogradu, Srbija će biti optužena za klasični virusni terorizam. One vakcine iz Slovenije, Turske i Malezije te ostale obećane količine iz Omana i Saudi Arabia nisu uopšte upitne niti sumnjive, zna ‘Hižaslav odakle dolazi sumnja i smrt. Jer ih zapravo još nema, osim na slikama sarajevskog aerodroma.

Reis Kavazović svojom hutbom kao i SDA što stavlja partiju, stavlja državu ispred ljudskih života. Jer, kao što znamo, Reis još nije dao dozvolu da se otpočne sa vakcinacijom, čeka halal nalaze ‘stručnjaka’. Posebno tužan je i zabrinut što se raja vakciniše na ‘ovaj način’ čime se udara u temelje države.

Zato umjesto vakcinacije u Beogradu, navalite na hurme. Braća Arapi su zahvaljujući tajno obavljenoj umri (mali hadž) Bisere Turković pokazali velikodušnost i širokogrudost, kao i uvijek : poslali su nam tone nebeskog dara, 50 tona datula. Koje vrijede i ‘računaju se’ kao 500.000 onog ‘smeća’ iz Beograda. I više, ali da se ne bi preračunao, doktor ginekolog je to zaokružio na 100.000.!

Hurma mubarek olsun! Tako se to kaže Zahiragiću, kakav ‘sputnik’ crk’o nisi daBogda. Tek sad ćeš vidjeti kako se u čas uništava ovom namirnicom treći ili peti talas pošasti. Ako vas šta ‘zapadne’ od ove donacije koju je uspješno obezbjedila hanuma ministrica, u svojoj ‘abaja’ diplomatskoj misiji koja još traje.

Ako ne vjerujete u čarobnu moć ove voćke, pitajte Genjca. Dvije ujutru uz kafu, dvije pred spavanje i eto te mashanllah trideset godina u bh Parlamentu. Pucaš od zdravlja i bezobrazne gluposti.

Pri tom ne moraš uopšte da ‘glumiš državu‘, kako bi to slikovito dočarao Fadil Novalić, dovoljno je da budeš i ostaneš doktor . Halid Genjac.

photo : SDA poslanik u bh Parlamentu Halid Genjac, montmontaža Cross Atlantic, arhiv