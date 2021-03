Selmo Cikotić u Japanu na savjetovanju o klimatskim promjenama i nove sigurnosne mjere za održivo razmnožavanje migranata u BiH

Dok je prema javnoj tvrdnji Šefika Džaferovića u BiH vakcinacija sa vakcinama koje su obećane a još nisu stigle niti se zna kad će – u punom jeku (“Bosna i Hercegovina ne zaostaje u procesu imunizacije stanovništva za ostalim državama Zapadnog Balkana, ako izuzmemo Srbiju…”), dok se uhranjena ministrica vanjskih SDA poslova Bisera Turković šeta sa braćom na Istoku tražeći sadake i vakcina (čak je uspjela obaviti i ‘mali hadž’ iliti umru, po istoj recepturi kao nekad Zlatko Lagumdžija, dok je na službenom putu), naša vajna i sjajna bh vlast još traga za putevima vakcina i osniva ‘izolatorije’ i ‘ad hoc komisije’, u čemu prednjači ad hoc Fadil Novalić, premijer bez pokrića, kojeg ‘afera respiratori’ nije ni omela ni zastrašila.

Što je posebno indikativno, kod takve vakcinacije, niko iz plejade bh ‘lidera’ i političara ne žuri sa ‘bocom’ i malom spasonosnom bočicom, ‘pucaju od zdravlja’.

Ili su već pelcovani od udijeljenih ‘trash’ vakcina kod kuće, u Hrvatskoj ili su to obavili u ‘četničkim’ dugim redovima na Beogradskom Sajmištu, čisto da olakšaju svojim građanima u BiH, da im ne oduzimaju ionako teško dobivenu malu količinu cjepiva koja ‘uskoro stiže u BiH’.

Kako neometano putuju van granica BiH, nije isključeno da im se pored diplomatskog, u džepu odavno smiješi i ‘covid pasoš’, a kod kuće, u sopstvenoj zemlji, neka saburaju. Ništa ne može preko noći.

Šefik Džaferović je posjetio i Banja Luku, zapravo džamiju i medžlise, drugo nije ni planirao, otuda je došao sa još jednim, ko zna kojim po redu ‘sporazumom’ o davanju dodatne love Islamskoj Zajednici BiH za ‘neodrživ povratak’ Bošnjaka, ali nacijo, da li iko zna gdje nam je Selmo Cikotić, naš SDA ministar nesigurnosti, što se ušutio i što nam ga nema u javnosti?

Saznajemo da je ‘seksi ministar’ Selmo u dalekom Japanu, kao i Bisera, na ‘službenom zadatku’. Sa svitom savjetnika Selmo je obukao kimono i odletio u Zemlju zalazećeg sunca na važan samit u vezi klimatskih promjena.

Da, tačno tako. Dok u zemlji Bosni ‘gori’ (a kad ne gori, kad bi to pratili ministri ne bi mogli nikud priviriti), dok se sa proljećem migrantske kolone udesetostručuju, Selmo je odlučio da se sav posveti za migrante i sigurnost BiH važnoj temi : otopljavanju glečera, štetnosti plastike i zagrijavanju Planete.

Ako mislite da je to bacanje u vjetar državnih, naših para, grdno se varate.

Ako izuzmemo činjenicu da je tamo mogao otići samo kao cijepljen od corone ili sa već poznatim ‘anti-tijelima’ Božjim darom za odabrane koje ima i Sebija Seka Izetbegović, ovom samitu na kojem je od početka marta ove godine Selmo prisustvuje iz potpuno opravdanih razloga.

Sjetimo se, smijali smo se kao što samo znaju da se cerekaju vickasti Bošnjaci i pomalo Bosanci, kad je Selmo bleknuo u jeku najveće migrantske krize augusta prošle godine kako je ‘Čuo mnoge zanimljive i seksi ideje o tome da migrante treba vratiti u zemlje porijekla. Međutim da biste to uradili treba vam puno pretpostavki”, zbog čega je dobio nadimak ‘seksi ministar’, ali šta bi drugo mi znali nego se valjati od viceva te dijeliti nadimke.

Selmin odlazak u Japan 03. marta ove godine gdje se još valjda nalazi dokazuje da mi u bh vicevima nismo oni što su ‘lijeni’, oni ‘što kradu i lažu’ već baš oni ‘što su glupi’, a evo i zašto.

Naime, naučnici odavno dokazuju da klimatske promjene, plastika i kemikalije direktno i indirektno utiču na naš seksualni život, pa čak i na dužinu one naše dične stvari, spolovila, stoga je seksi Selmo otišao da u zalasku sunca dopuni svoje znanje i opravda svoj nadimak. A nama će osvjetlati obraz, pomoći će i migrantima. Šta će nam impotentni i neplodni migranti koji će ostati kod nas, ionako kuburimo sa ‘bijelom kugom’, kad se Selmo vrati sa predavanja ima da se razmnožavaju još više i još zdravije. Ima da puca na sve strane.

Prema tvrdnjama doktorice (Shanna Swan) a što prenosi ‘Sky News’, sve veći broj muških beba se rađa sa malim penisom a ‘čovječanstvo se se susreće sa egzistencijalnom krizom u razini plodnosti usljed kemikalija i klimatskih promjena’profesorica medicine i okoliša je o svojim ispitivanjima čak i knjigu napisala i izdala, stoga ovaj odlazak seksi ministra na dopunjavanje znanja i iskustva o uticaju prirode na čovjekov seksualni život nije nimalo beznačajan. Dapače, zna Selmo šta radi i kako se treba boriti za svoju državu Crnu Goru i rodnu grudu Berane, hoću reći Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo.

Preko one muške stvari, jakako. Pa će nam i domaćini a posebno migranti kad se Selmo vrati imati i naučnu podlogu za svoj slatki život u zavičaju, dok će još jedna diploma viška za Selmu iz Japana samo potvrditi njegov mačo profil i seksi stajling do kojeg s pravom drži.

Dok se on ne vrati, glečeri ponad Bihaća će se istopiti a onda će mo migrante istjerati van najlona i šatora u prirodu, što dalje od plastike i hemije, pa ćeš onda vidjeti brale šta je nauka i zdrav prirodan život.

Ako dosad baš i niste previše brinuli o okolišu, možda vas ovaj Selmin put natjera da se zamislite.

Pomenuta naučnica je upozorila da zbog zagađenja penisi kod muškaraca postaju sve manji, genitalije općenito sve deformiranije, a ljudska sposobnost reprodukcije sve ugroženija.

Čista desetka Selmi za ovo seksualno savjetovanje. Naučno je također dokazano da nas ne može uništiti ni corona, ni ratovi, ni poplave ili nedajBože zemljotres, nama može dohakati samo slab ili nikakav seksualni život. Pa zar ne gledamo svake godine kako daruju bebe i majke, dukatima i pelenama,ponekad i dječjim dodatkom, poručujući stidljivo a jasno ‘nestaće nas, hebi te se nacijo’.

Nezvanično kažu da se Selmo u svom nastojanju da migrante propisno smjesti i udomi rukovodio i sada već poznatom tezom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, zbog čega je pristao da migranti ne idu u visoke zgrade Bihaća već da budu što bliže majci Zemlji. Vučić je ustvrdio kako je plodnost manja ako ljudi opšte u zgradama na visokim spratovima, te da je plodnost najveća do trećeg sprata, preko toga nema nikakvog smisla opštiti nikako. Ni s kim.

Kako Cikotić brine o migrantskoj populaciji, logično je da ih smjesti na zemlju, što niže, tako je i učinjeno.

Poslije njegovog dolaska iz Japana, uslijediće niz novih sigurnosnih mjera, seksolozi i ginekolozi će imati pune ruke posla. Dok će migranstka populacija doživjeti procvat što će biti odlučan udarac smanjenju populacije i nagovještaj odlučnog plana za održiv opstanak emigranata sa Dalekog Istoka.

Sayonara ‘hejteri’, Yokoso Selmo!

photo : ‘seksi’ SDA ministar Selmo Cikotić, arhiv